Türkiye'nin en üretken ve dahi aranjörler, besteci ve davulcu Murat Yeter müzik tarihimize altın harflerle yazılacak, arşiv niteliğindeki dev projesi Folk ile ezber bozuyor, Anadolu'nun köklü mirasını modern prodüksiyonun zirvesine taşıyor. Müzik dünyasında uzun süredir büyük bir merakla beklenen projede, adeta bir "Şampiyonlar Ligi" kadrosu bir araya geldi. Şarkıcı Kenan Doğulu'nun enerjik Halay yorumuyla fitili ateşlenen albüm; Serkan Kaya'nın Bekar Gezelim ve Eklemedir Koca Konak, Sidenur Töre'nin Filistin'de başlayan hikayesiyle acıdan alan sesiyle Aman Doktor, Rubato'nun İki Keklik, Mahmut Tuncer'in MışMış ve Tuğçe Kandemir'in yüreklere dokunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Arap Ali Ağıtı Mağusa Limanı yorumlarıyla dinleyicinin kalbini fethetmişti.

Şimdi ise bu dev yapbozun eksik parçaları tamamlandı ve albümün bir diğer bölümü dinleyiciyle buluştu!

Yeni seçkide; Türk müziğinin divası Candan Erçetin; Ankara havası Bahçenizde Gül Var Mı, Balkan yorumu ve kadife sesiyle Emre Altuğ; kolbastı yani Dere Boyu Kavaklar, güçlü yorumuyla, Türkülerin kız kardeşi Zara Garip Bir Kuştu Gönlüm ve usta oyuncu Oktay Kaynarca ise efsanevi Gesi Bağları türküsüyle projeye damgasını vuruyor.

Folk sadece bir albüm değil; Murat Yeter'in henüz 8 yaşındayken Kasımpaşa'da başlayan, düğün salonlarından gazinolara, oradan da dünya sahnesi Houston Jazz Festivali'ne uzanan 40 yılı aşkın müzikal dehasının bir özeti.

Tüm dünyaya seslendiği Gönlümün Efendisi şarkısından sonra Murat Yeter Türk dünyasının bu özel ruhunu dünyaya anlatmak istiyor. Yeter, çocukluk ruhunu, davulunu ve küresel vizyonunu bu albümdeki 11 esere nakış gibi işledi. Yeni nesil ve dünya Türkiye'yi türkülerimizle öğrenecek dileğiyle başlattığı proje yeni serileriyle devam edecek.



HERKESİN BİR SÜRGÜN 'Ü VARDIR

"Kimi bir şehre, kimi bir aşka, kimi de kendi yalnızlığına..." İlk single'ı Bende Bir Şey Yok ile müzik dünyasında profesyonel hayatına başlayan Ercan Göler, şimdi Sürgün isimli yeni şarkısını dinleyenleri ile buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Sözü ve müziği Bahadır Sağlam imzası taşıyan Sürgün'ün düzenleme, mix ve mastering çalışmaları Metehan Köseoğlu tarafından gerçekleştirildi. Duygusal derinliği ve güçlü melodik yapısıyla öne çıkan şarkı; ayrılığı, özlemi ve insanın kimi zaman kendi içinde yaşadığı sürgün hissini etkileyici bir anlatımla dinleyiciye aktarıyor.



BLİND FEST 2026 UNUTULMAZ ANLARA SAHNE OLDU

Blind Fest, iki günlük programıyla yazın en özel müzik buluşmalarından birine imza attı. Farklı kuşaklardan binlerce müzikseveri aynı sahnenin önünde bir araya geldi. Festivalin ilk günü, Murat Ceylan'ın liderliğindeki Wish'in enerjik performansıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Sena Şener, güçlü vokali ve etkileyici yorumuyla dinleyicileri büyüledi. Gecenin merakla beklenen ismi Tom Odell ise duygu yüklü repertuvarı ve samimi sahne performansıyla Lifepark'ta unutulmaz anlar yaşattı.

Another Love, Heal, Black Friday, Grow Old With Me ve Best Day of My Life gibi sevilen şarkılarını binlerce kişiyle hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, dinleyicileri zaman zaman hüzünlendiren, zaman zaman umutlandıran bir performansa imza attı.

Festivalin ikinci günü, Murat Beşer'in seçtiği şarkılarla başladı, Soft Analog ile devam etti ve pop müzik tarihinin en önemli gruplarından Pet Shop Boys'un görkemli performansına ev sahipliği yaptı. West End Girls, Suburbia, Always on My Mind, It's a Sin ve Domino Dancing gibi klasiklerle festival alanını dev bir açık hava dans pistine dönüştüren ikili, kariyerlerini kapsayan hit seçkisiyle izleyicilere adeta bir pop müzik tarihi yolculuğu yaşattı.