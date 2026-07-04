Japon metal fenomeni Babymetal, 1 Temmuz akşamı LifePark İstanbul sahnesine çıkarak aylardır beklenen konserini gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 bin müzikseverin katıldığı konser, 2026 yazının en güçlü canlı performanslarından biri olarak hafızalara kazındı. Yaklaşık 10 bin kişinin doldurduğu Lifepark'ta grup, metal müziği Japon pop kültürü, kusursuz koreografi ve dev prodüksiyonla buluşturarak İstanbul'a uzun süre konuşulacak bir gece yaşattı. Kapıların açılmasıyla birlikte gün boyu konser alanını dolduran dinleyiciler, akşam saatlerinde adeta tek bir ritimde buluştu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde sahne karardı ve grubun ikonik açılışı Babymetal Death ile başlayan performans, ilk saniyeden itibaren seyirciyi içine çekti. Yaklaşık doksan dakika boyunca tempo neredeyse hiç düşmedi.

Setlistte grubun kariyerini şekillendiren parçaların yanı sıra yeni dönem şarkıları da yer aldı. Pa paya!!, Metalı!!, Monochrome, Ratatata, Headbanger!! ve finalde seslendirilen Road of Resistance, gecenin en güçlü anları arasında öne çıktı. Özellikle GimmeChocolate!! sırasında seyircilerin tamamı dev bir koro haline gelirken, binlerce kişinin aynı anda eşlik ettiği nakarat konserin unutulmaz görüntülerinden birine dönüştü. Babymetal'in yıllardır dünyanın en etkileyici canlı performansları arasında gösterilen sahne anlayışı İstanbul'da da beklentileri boşa çıkarmadı. Senkronize koreografiler, milimetrik ışık tasarımı, yoğun pyro efektleri, CO2 gösterileri ve dev LED prodüksiyonu, konseri klasik bir metal konserinin ötesine taşıyarak adeta teatral bir gösteriye dönüştürdü. Sahnedeki disiplin ile seyircinin enerjisiyle birleşti.



GAZİNODA YAZ TATİLİ YOK

Gazino konseptini komediyle buluşturarak yepyeni bir eğlence formatına dönüştüren Ata Demirer ile kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu'nu bu kez yaz boyunca açıkhava sahnelerine taşınıyor. Sınırlı sayıdaki açıkhava gösterileriyle yazın en çok konuşulacak buluşmalarından birine hazırlanan Ata Demirer; yeni şarkıları, yepyeni hikâyeleri ve unutulmaz klasikleriyle Altınoluk'tan Harbiye'ye uzanan turnesinde seyircisine yine kahkaha ve müzik dolu geceler yaşatacak.



AURA'DAN PEŞ PEŞE BAŞARI

Yuh ile dikkatleri üzerine çeken grup Aura, Tuzak ile yükselişini sürdürüyor. Müzik dünyasının yükselen girl gruplarından Aura, kısa sürede yakaladığı başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk single'ı Yuh ile dijital platformlarda ve sosyal medyada büyük ilgi gören grup, toplamda beş milyon dinlenme ve izlenmeye yaklaşarak yeni nesil müzik grupları arasında önemli bir çıkış yakaladı. Yüksek enerjili sahne performansları, güçlü koreografileri ve modern müzikal çizgisiyle dikkat çeken Aura, ilk şarkısıyla genç dinleyicilerin beğenisini kazanırken, sosyal medyada da organik olarak büyüyen bir hayran kitlesi oluşturdu.

Şimdi ise tüm gözler grubun ikinci single'ı Tuzak'ta. Güçlü altyapısı, iddialı görsel dünyası ve dinamik klibiyle hazırlanan yeni proje, Aura'nın yakaladığı ivmeyi daha da yukarı taşımaya hazırlanıyor. Müzik sektöründe şimdiden konuşulmaya başlayan Tuzak, grubun kariyerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak en güçlü adımlardan biri olarak gösteriliyor.

Aura'nın istikrarlı yükselişinde, grubun menajeri Anıl Tiryaki'nin stratejik yönetimi de önemli rol oynuyor. Kariyer planlamasını uzun vadeli bir bakış açısıyla yürüten Tiryaki, doğru proje seçimleri, güçlü iletişim stratejileri ve disiplinli çalışma anlayışıyla Aura'nın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Henüz yolculuğunun başında olmasına rağmen ortaya koyduğu performans ve yakaladığı ilgiyle Aura, Türk pop müziğinin yeni dönemde adından en çok söz ettirecek grupları arasında gösteriliyor.