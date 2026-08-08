Son günlerde sosyal medyada sıkça karşılaştığımız görüntüler üzerine düşünmeden edemiyorum. Bir zamanlar stadyumları dolduran, milyonların dilinden düşmeyen şarkılara imza atan sanatçılar; bugün kimi zaman bir çorbacıda, kimi zaman bir kanatçıda ya da küçük işletmelerde sahne alıyor. Bu görüntüler ise çoğu zaman alay konusu yapılıyor, paylaşılıyor ve "Bakın, bir zamanların yıldızı şimdi nerede?" yorumlarıyla servis ediliyor.

Kimseyi rencide etmek, isim vermek ya da herhangi bir sanatçıyı hedef göstermek gibi bir niyetim yok. Çünkü mesele kişiler değil, hepimizin ders çıkarması gereken bir tablo.

Müzik sektörü belki de zirvede kalmanın en zor olduğu sektörlerden biri. Bugün büyük arenaları dolduran, yüksek konser ücretleri kazanan sanatçılar da bir zamanlar bu isimlerin geçtiği yollardan geçti. Onlar da dönemlerinin en çok konuşulan isimleriydi. Ancak zaman değişti. Kimisinin şansı yaver gitmedi, kimisi değişen müzik anlayışına ayak uyduramadı, kimisi de farklı nedenlerle eski popülerliğini koruyamadı.

UTANILACAK BİR TARAFI YOK

Ama bir sanatçının bugün daha küçük bir mekânda sahne alması, onun yıllarca bu ülkenin müzik kültürüne yaptığı katkıyı ortadan kaldırmaz. O şarkılar hâlâ dinleniyor, hâlâ hatırlanıyor ve hâlâ birçok insanın hayatında özel bir yere sahip.

Bugün zirvede olan sanatçılar için de bu görüntüler önemli bir mesaj taşıyor. Hiçbir başarı sonsuza kadar sürmez. Şöhret, alkış ve popülerlik zamanla el değiştirebilir. Bugün on binlerce kişiye konser veren bir sanatçı da yıllar sonra daha mütevazı sahnelerde müziğini icra edebilir. Bunun ayıp ya da utanılacak bir tarafı yoktur. Asıl değerli olan, üretmeye ve sahnede kalmaya devam edebilmektir.

Belki de artık sosyal medyada bu görüntüleri paylaşarak alay etmek yerine farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yeni nesil sanatçılar, kendilerinden önce bu yolu açan isimlerle düetler yapabilir, onları konserlerine konuk edebilir, ortak projeler üretebilir. Bu sadece bir vefa örneği olmaz; aynı zamanda müzik kültürünün kuşaklar arasında yaşamasını da sağlar.

Bir sanatçının büyüklüğü yalnızca bugün bulunduğu sahneyle ölçülmez. Geride bıraktığı eserlerle, insanlarda bıraktığı izlerle ve yıllar sonra bile hatırlanabilmesiyle ölçülür. Çünkü alkışın yönü değişebilir. Değişmemesi gereken tek şey ise, emeğe duyulan saygıdır.

Bir de teşekkür edilmesi gereken bir taraf var. Bu sanatçılara sahne imkânı sunan, kapılarını açan ve onları dinleyicileriyle buluşturan işletmelere teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü sanatın yaşaması sadece büyük salonlarla değil, sanatçıya değer veren her sahneyle mümkün. Emeğe saygı gösteren, müziği yaşatmaya devam eden her mekân takdiri hak ediyor.