Bazı konserler yalnızca dinlenir, bazı konserler ise iz bırakarak hafızalara kazınır. İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği öncülüğünde, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'nun destek ve himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla ve Antalya Fahri Konsoloslukları ile İstanbul Cervantes Enstitüsü iş birliğiyle hayata geçirilen "İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri: Müzik Tutkusu" konser serisi tam olarak böyle bir organizasyon oldu.

İstanbul'da başlayan, Antalya'da devam eden ve Bodrum'da final yapan konserler, yalnızca sanatseverleri aynı salonda buluşturmadı; müziğin evrensel diliyle iki ülke arasındaki dostluğu da güçlendirdi. Seçkin repertuvar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, konserlerden elde edilen gelirin Türkiye'nin arkeolojik ve kültürel mirasının korunmasına aktarılacak olması organizasyonu çok daha anlamlı bir noktaya taşıdı.

Günümüzde birçok konser yalnızca eğlence amacıyla düzenlenirken, bu proje sanatın toplumsal fayda üretebileceğini bir kez daha gösterdi. Aynı zamanda bu organizasyon, Büyükelçi Cristina Latorre Sancho öncülüğünde kültürel diplomasinin sanat aracılığıyla nasıl güçlü bir bağ kurabileceğinin de başarılı örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

BİR SEFERLİK KALMAMALI

Herkesin ortak yorumu, böylesine nitelikli uluslararası projelerin Türkiye'de daha sık düzenlenmesi yönündeydi. Kültürel diplomasi açısından da örnek gösterilebilecek bu etkinlik, sanatın ülkeler arasında kurduğu köprünün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ne yazık ki yoğun programım nedeniyle bu konser serisine katılma fırsatı bulamadım, üzgünüm. Böyle özel bir atmosferi yerinde yaşayabilmeyi isterdim. Bu anlamlı projede emeği bulunan başta İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho olmak üzere, İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, İstanbul Cervantes Enstitüsü'ne, Muğla ve Antalya Fahri Konsolosluklarına, sahnede yer alan değerli sanatçılara, teknik ekibe ve görünmeyen emekleriyle organizasyonu mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum. Umarım bu konser serisi tek seferlik bir proje olarak kalmaz.



BUİKA'DAN YAZIN RİTMİNİ TAŞIYAN YENİ TEKLİ

Latin Grammy ödüllü, dört kez Grammy adaylığı bulunan ve dünyanın en etkileyici seslerinden biri olarak kabul edilen Buika, yeni İspanyolca teklisi Bailando ile dinleyicilerini sıcak yaz günlerinin enerjisiyle buluşturuyor. Prodüktörlüğünü Buika ve Grammy ödüllü Martin Terefe'nin üstlendiği Bailando, sanatçının derin flamenko köklerini modern Latin ritimleriyle bir araya getiriyor. Güneşli atmosferi, sıcak melodileri ve özgürlük hissi veren groove yapısıyla şarkı, Buika'nın kendine özgü ruhunu çağdaş bir dokunuşla yansıtıyor. Bailando, kaygısız yaz ruhunu ve dans etmenin evrensel neşesini kutlayan enerjik yapısıyla öne çıkıyor.



JASON DERULO KKTC YOLCUSU

Müzik dünyasında bazı isimler vardır; yalnızca şarkılarıyla değil, sahneye çıktıkları anda yarattıkları atmosferle de hafızalara kazınırlar. Jason Derulo da bu isimlerin başında geliyor. Pop, R&B ve dans müziğini kusursuz bir sahne şovuyla birleştiren dünyaca ünlü yıldız, bu yaz Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

KKTC son yıllarda uluslararası sanatçılar için önemli bir konser destinasyonuna dönüşmüş durumda. Dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği ada, bu kez Jason Derulo'yu ağırlayarak yaz sezonunun en dikkat çekici müzik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Bu tür konserler yalnızca müzikseverleri değil, farklı ülkelerden gelen turistleri de bölgeye çekerek turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Kıbrıs, bu yaz bir kez daha dünya müziğinin ritmini hissedecek. Jason Derulo ise enerjisi, hit şarkıları ve sahne şovuyla adaya unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Bu konser, yalnızca bir performans değil; müziğin insanları aynı duyguda buluşturduğu büyük bir kutlama olacak.