Heavy metal tarihinin en ikonik gruplarından Pantera, İstanbul'daki ilk konseri için gün sayıyor. Bayhan Müzik organizasyonuyla pazar akşamı Ataköy Marina Arena'da gerçekleşecek dev buluşmada Pantera'ya Cavalera Conspiracy ve Bodysnatcher eşlik edecek.

Geri sayımın başladığı organizasyon, yalnızca Pantera'nın İstanbul'daki ilk konserine ev sahipliği yapmasıyla değil, aynı zamanda metal dünyasının üç güçlü grubunu aynı gecede buluşturmasıyla da dikkat çekiyor.

Pantera'nın yanı sıra gecede, Sepultura'nın kurucu üyeleri Max ve Igor Cavalera kardeşlerin grubu Cavalera Conspiracy ve modern deathcore'un yükselen isimlerinden Bodysnatcher da performans sergileyecek. Farklı kuşakları etkileyen bu güçlü kadro, yüksek enerjisi ve sert sound'uyla metal müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. 2026 yazının en dikkat çeken metal organizasyonlarından biri olmaya hazırlanan bu özel buluşmanın biletleri Passo ve Biletix üzerinden satışta...



MEYRA'NIN BEKLENEN TEKLİSİ ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTURDU

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Meyra, uzun süredir merakla beklenen yepyeni teklisi Sen Sana İyi Bak ile müzik dünyasına bomba gibi bir dönüş yapıyor. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan, güçlü pop altyapısı ve yüksek enerjisiyle bu yazın en iddialı şarkılarından biri olan çalışma, arkasındaki dev kadroyla da dikkat çekiyor. Pop müziğin yıldızlarını buluşturan projede, şarkının söz ve müziği hit fabrikası Murat Güneş'in imzasını taşırken, aranjör koltuğunda ise başarılı prodüktörlerden Erdem Kınay oturuyor.

İlk dinleyişte dinleyiciyi yakalayan dinamik altyapısıyla Sen Sana İyi Bak, pop tarzı ve yaydığı yüksek ritmi ile bu yazın enerjisini belirlemeye kararlı.

Şarkının hikayesi, aşkın hem can yakan hem de vazgeçilemeyen o tutkulu ve teslimiyetçi tarafını anlatıyor. Temposu ile dikkat çeken şarkı, estetik görsel diliyle öne çıkan klibiyle etkisini bir adım öteye taşıyor. Meyra, albüm kapak fotoğraflarında geleneği bozmayarak bir kez daha Oğuzhan Sarı ile çalışırken, şarkının video klibi ise yapay zeka teknolojisiyle tasarlandı. Klibin yönetmenliğini ise yine Meyra'nın kardeşi Betül Sarı üstlendi. Meyra, "Bu şarkının kalbimde çok başka bir yere dokunduğunu ve yaza çok yakışacağını düşünüyorum" sözleriyle Sen Sana İyi Bak'a olan özel bağını anlattı.



P1HARMONY VE ALEXA AYNI SAHNEDE

Şehrin etkinlik ormanı LifePark, 5 Eylül 2026'da gerçekleşecek KPop Festivali 3 ile bir kez daha İstanbul'u dünya KPop haritasında önemli bir destinasyon haline getirmeye hazırlanıyor. Daha önce DreamCatcher, KARD, Purple Kiss ve Young Posse gibi önemli KPop gruplarını Türkiye'de ilk kez festival konseptiyle ağırlayan mekan, yeni müzik akımlarını Türkiye'ye taşıyan bir kültür platformu olarak da öne çıkıyor. Üç yıldır istikrarlı şekilde büyüyen festival, Türkiye'de K-Pop'a adanmış ilk ve en kapsamlı organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Bu yıl festivalin ana sahnesinde, global yükselişini sürdüren P1Harmony yer alacak. Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul ve Jongseob'dan oluşan grup, 2020'deki çıkışlarından bu yana uluslararası müzik listelerinde yakaladıkları başarı, güçlü sahne performansları ve kendilerine özgü konsept evrenleriyle K-Pop'un yeni jenerasyon temsilcileri arasında gösteriliyor. Killin' It, Back Down, Do It Like This ve Jump gibi hit parçalarıyla dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan P1Harmony, LifePark sahnesinde yüksek enerjili bir performans sergileyecek.