50 yıllık efsane elektrikli olarak dönüyor

Klasik bir modelin ruhunu bozmadan güncel teknolojilerle geliştirilmesine “Restomod” deniliyor. Opel efsane modeli Manta’yı elektrikli otomobile dönüştürmeye hazırlanıyor

Klasikleşmiş, eski bir otomobil modelinin tasarım ruhunu bozmadan, belli başlı özelliklerinin güncel teknolojilerle geliştirilmesine "Restomod" deniliyor. Opel efsane modeli Manta'yı elektriklendirdiği, fütüristik restomod projesi Manta Gse ElektroMOD'u hayata geçirmeye hazırlanıyor.

MOD, teknik ve tasarımdaki değişimi modern, sürdürülebilir bir yaşam tarzı olarak temsil ediyor.

Almanca elektrikli anlamına gelen "Elektro" ise 50 yıl önce elektrikli araçlar için dünya rekorları kıran Opel Elektro GT'yi anımsatıyor.

ElektroMOD'a dönüşüm, aynı zamanda 1970'ten kalan tasarım çizgilerinin ne kadar ölümsüz olduğunu da gözler önüne seriyor.

Yaklaşık 50 yıl önce herkeste heyecan uyandıran ve dikkatleri üzerinde toplamayı başaran bu tasarım, markanın yakın zamanda yenilenen tasarım felsefesine uyum sağlıyor. 1970 Manta, yeni Opel marka yüzünün tasarımına da ilham vermişti.

Yeni Manta GSe ElektroMOD da aynı yolda ilerliyor.

Ancak klasik modellerini elektrikliye dönüştüren başka markalar da var. Jaguar 60'ların efsanevi modeli E-Type'ı elektrikli olarak üretiyor.

Jaguar E-Type Zero hem klasik hem çevreci otomobil kullanmak isteyen müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor. Aston Martin de ikonik modeli DB6'yı elektrikli olarak hayata döndürdü. 1970'lerde yollara çıkan Aston Martin DB6, 007 James Bond filminde dikkatleri üzerine çekmiş ve çok konuşulmuştu.



TRAFİK KAZALARININ YÜZDE 10'U YORGUNLUKTAN

Uyku bozuklukları ve uykusuzluğun getirdiği yorgunluk özellikle trafikte ölümlü kazalara yol açabiliyor. Yapılan kapsamlı araştırmalar, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 10'unun yorgunluktan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Ulusal Uyku Vakfı tarafından yapılan bir ankette ise yetişkin sürücülerin yüzde 60'ının yılda en az bir kez araç kullanırken yorgunluk yaşadığı vurgulanıyor. Çok sayıda sağlık sorununa ve hastalığa da neden olan uyku bozuklukları pandemiyle birlikte daha da yaygınlaşarak toplumsal bir probleme işaret ediyor. 17 Mart Dünya Uyku Günü nedeniyle bu konuda farkındalığı artırmak için harekete geçen Continental Türkiye, sürücüleri uykusuz ve yorgun direksiyon başına geçmemeleri konusunda uyarıyor:

Uzun bir seyahate çıkmadan önce uykunuzu iyi alın ve seyahat öncesinde ağır bir yemek yemeyin.

Eğer gözleriniz bir noktaya takılırsa ve göz kapaklarınız ağırlaşmaya başlarsa mutlaka aracı güvenli bir yerde durdurun ve temiz hava alın.

Yolculuk esnasında kısa da olsa mutlaka iki saatte bir mola verin. Sekiz-dokuz saatten fazla direksiyon başında olmayın.

Yola devam etmeden önce 15-20 dakikalık uyku molalarının performansı artırdığı biliniyor.

Kendinizi çok yorgun hissettiğinizde mutlaka kısa uyku molaları verin.

Araçta ikinci bir sürücü olması durumunda şoför değişikliği yapın. Sürüş rutininden çıkmak için su için, bir şeyler atıştırın.