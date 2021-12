Saat 16.00’dan sonra çiğ besin yemeyin!

Avrupa’da sağlıklı beslenme konusunda önemli bir yeri olan doktor Harald Stossier ile İstanbul’da bir araya geldik. Ünlü doktor, SABAH okuyucuları için önemli tavsiyelerde bulundu: “Çiğ sebze, meyve ve salatadan 16.00’dan sonra uzak durun! Suyun önemini aklınızdan çıkarmayın ve yürümekten vazgeçmeyin”

Sağlıklı yaşam için hem Avrupa'nın hem de dünyanın birçok yerinde çok özel merkezler bulunuyor. Fakat birçoğu maalesef bilimsel temeller üzerinde olmayan uygulamalarla dolu. Bu nedenle günlük hayatı sürdürürken rahatlıkla uygulanabilecek beslenme önerilerini de içermiyor.

Bu gerçekleri çok iyi bildiğim için ben her iyi yaşam merkezi, detoks kampı, ruh arındırma merkezi adıyla kurulan bu yerlere açıkçası çok güvenmiyorum, gidilmesini de önermiyorum. Fakat Avrupa'da bir tanesi var ki; uzun zamandır takip ediyorum ve açıkçası uygulamalarını da beğeniyorum. Bu merkez Dr. Harald Stossier direktörlüğünde bilimsel temeller üzerine inşa edilmiş ve dengeli bir yaşam stilini içeren bütünsel bir yaklaşımı ön planda tutan Avusturya'da yer alan Vivamayr. İstanbul'a geleceğini duyduğumda da ortak danışanlarımızın olduğu Dr. Stossier ile bir röportaj yapmak istedim. Vivamayr prensipleri olarak da bilinen iyi yaşam ve iyi beslenmenin inceliklerini sizlere aktaracağım.



- İstanbul'a sık geliyorsunuz. Hep yeme alışkanlıklarını geliştirmek üzerinde duruyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

- Yeme alışkanlıklarını geliştirmek iyi yaşamın temelidir. Ve kliniklerimizde odaklandığımız en önemli nokta bireyin hatalı yemek davranışlarını mutlaka tespit edip onu düzeltmek olmaktadır. Doğanın ritmine saygı duymak sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bir parçasıdır. Ve yediğimiz yiyecekleri tamamen sindirmek için zamana ihtiyacımız var. Bu yüzden sürekli yemek, atıştırmalık ve hatta tatlı yemenin bir anlamı yok çünkü bu bize sindirim için zaman bırakamaz. Bir yemeği işlemek için en az dört ila beş saat gerektiğini unutmamalıyız. Bu nedenle ben dengeli yaşam için düzenli olarak günde üç öğün yemeyi tavsiye ediyorum. Bu bahsettiğim dört beş saatlik mesafe doğal olarak kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği şeklinde olmalı. Gerçekten, kahvaltıyı krallar gibi, öğle yemeğini prens gibi, akşam yemeğini de yoksullar gibi yiyin. Beslenme şekli bugün bilimsel olarak kanıtlanmış en değerli gerçek diyebilirim.







İNSANLAR GİTGİDE DAHA AZ SU İÇİYOR



- Sağlıklı içeceği tarif eder misiniz?

- Yeme alışkanlıklarının önemli unsuru da içmektir. Bugün insanlar giderek daha az sıvı içiyor ne yazık ki. Ve genellikle yanlış içecekleri tüketiyorlar. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudan oluştuğu için, tüm metabolik işlemler için yeterli su alımına ihtiyaç vardır. Su olmadan sadece birkaç gün hayatta kalabiliriz, ancak katı yiyecekler olmadan çok daha uzun süre yaşarız. Günlük yaşamda günde yaklaşık iki litre sıvıya ihtiyacımız var. Ancak detoksifikasyon süreçleri daha karmaşık hale geldikçe bu ihtiyaç daha da artar. İçtiğimiz saat de önemli. Öğün aralarında, yani gün boyunca içmeliyiz. Yemek sırasında içersek, sıvı gerekli sindirim sıvılarını sulandırmaktadır. Bu, sindirim performansımızı en çok ihtiyacımız olduğu anda azaltır. Ne içtiğimiz de önemli. Aslında biz sadece suyu (tercihen taze kaynak suyu), maden suyunu, kısa demlenmiş bitki çaylarını ve sebze suyunu "serbest sıvı" olarak kabul ediyoruz. Meyve suları, endüstriyel içecekler veya süt gibi diğer tüm içecekler sindirilmesi gereken çeşitli maddeler içerir.







YAĞ ŞİŞMANLATIR AMA GÖREVLERİ DE VAR



- Çiğ yiyecek tüketimi konusunda neden çok hassas davranıyorsunuz?

- Çiğ besinler çok önemli besin bileşenleri içerirler. Ancak çiğ yiyeceklerin çok fermentatif olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle çiğ gıdaları ne zaman tükettiğimize dikkat etmek gerekir. Sabah ve öğlenleri sindirim performansı çiğ yiyeceklerin sindirimi üzerinde çok etkin bir fonksiyona sahiptir. Ama akşamları değil. Sabahları meyve veya öğle yemeği için salata kabul edilebilir, ancak akşamları bu fermentasyon işi uzadıkça gaz, hazımsızlık ve şişkinlik yaratacağı için kesinlikle yasak diyorum. Evde ve restoranlarda akşam yemeklerinde çiğ salata ve meyve büfelerinden kaçının. 16.00'dan sonra çiğ yemeyin.



- Akşam yemeği miktarı nasıl olmalı?

- Kilo alma ve kronik hastalıklarda akşam yemekleri en büyük sorunlara neden oluyor. Besinlere aşırı yüklenmemek ve sindirim sisteminde fermentasyonu önlemek için akşam yemeğinin mümkün olduğunca erken ve her şeyden önce kolay sindirilebilir besinlerden olduğuna dikkat edilmeli. Bu sebeple çiğ besin bulunmamalı, az ve daha iyi sindirilebilir yiyecekler tercih edilmeli.



- Yağlar konusunda ne düşünüyorsunuz?

- Yağ sizi şişmanlatır fikri kısmen doğru ancak besinlerle alınan yağlar aynı zamanda hayati metabolik görevleri de yerine getirir. Bu nedenle, metabolizma için farklı öneme sahip doğru yağları doğru miktarda kullanmak önemli. Yağlar, yağ asitlerinden oluşur. Bunlar da doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak ikiye ayrılır. Doymuş yağ asitlerini ya kendimiz üretiriz ya da doğrudan bazı besinlerden alabiliriz. Doymamış yağ asitleri; metabolizma için daha önemli yağ asitleridir. Onları kendimiz üretemiyoruz, bu yüzden onları yiyeceklerle yemeliyiz. Esas olarak soğuk preslenmiş bitkisel yağlarda ve ayrıca soğuk su balıklarında ve av etlerinde bulunurlar. Akdeniz mutfağının avantajlarından biri de sızma zeytinyağıdır.







SABAH OKURLARINA SEVGİLER SUNARIM



- Bu harika bilgileri okuyucularımızla paylaşacağım için çok mutluyum. Okuyucularımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

- Kilo vermek için her zaman bilinçsizce yapılan detokslardan uzak durmalarını, bu yöntemlerin hem vücut dengesinde hasar yaratacağını hem de uzun vadede bu kiloların geri alınmasını sağlayacağını belirtmek isterim. Kilo verme yanında mutlaka bağışıklık güçlendirici kürlerde uygulanmalı. En kısa zamanda buluşacağımızdan eminim Selahattin Bey. Tüm okuyucularınıza da sevgilerimi iletiyorum.



DR. HARALD STOSSİER'DEN 10 ALTIN KURAL

1. Yemek için yeterli zaman ayırın. Hızlı atıştırmalardan uzak durun. Yemeğe yarım saat kala su içmeyi kesin. Yemek esnasında su içmeyi tercih etmeyin.

2. Her lokmanızı 30-40 kere çiğneyin. Yavaş yemek yiyin, yeterli tükürük salgısı oluşmasını sağlayın.

3. Saat 16:00'dan sonra çiğ sebze, meyve ve salata yemeyin.

4. Akşam yemeğinizi erken yemenizi önerirken ne yiyeceğinizi de söylemek çok doğru olur. İyi pişmiş sebze çorbası en ideali.

5. Haftada bir veya iki kere akşam yemeğini atlamak kilo verme ve ideal kiloyu koruma açısından çok faydalı.

6. Bedensel, zihinsel ve duygusal olarak yorgunken yemek yemeyin. Bu durumda sindirim sisteminizin performansı düşer. Besinler iyi sindirilemez.

7. Besinleri sindirmek için zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Yemek aralarında bu sebeple atıştırmayın. Öğünler arasında en az dört-beş saat ara verin. Aralarda sadece su ve bitki çayı için.

8. Akşam yemeği en küçük, kolay sindirilebilir ve mümkün olduğunca erken yenen öğün olmalıdır. Akşamları çiğ yemek yok ve günde en az 10 bin atın. Mümkünse en az bir saat yürüyün.

9. İçme, diyetin önemli bir parçasıdır, ancak yalnızca biraz önce belirttiğim üzere öğün aralarında olmalı. Ayrıca günlük hayatta günde iki üç litre suya ihtiyacımız olduğunu unutmamalısınız.

10. Lokal ve mevsiminde sebzeleri ve meyveleri tercih etmelisiniz. Ancak söylediğim gibi saat 16:00'dan sonra çiğ sebze ve meyve yememe kuralını ihlal etmemelisiniz.