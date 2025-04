Mikro besinlerle yağ yakımını hızlandırın

Kilo vermekte zorlanıyor musunuz? Hormon dengesi, beslenme alışkanlıkları ve mikro besin öğeleri yağ yakım sürecinizi nasıl etkiliyor? Elbette yumurta vazgeçilmezimiz. Ekşi maya ekmeğin altını çizmeye gerek var mı? Ev yapımı köfte, karabuğday salatası... Sizin için metabolizmanızı hızlandıran ve dirençli kiloları harekete geçiren bir beslenme rehberi hazırladım

Kilo verimi her zaman çabucak olmamaktadır. Kilolu kişilerin bir kısmı hedeflerine hızlı ulaşabilirken bazıları daha fazla çaba göstermek durumda kalmaktadır. Ve bu durum kilolu kişilerin yüzde 70'inden fazlasını oluşturur. Kilo kaybının ya da yağ yakımının zorlaşmasını sağlayan bazı etmenler bulunur. Belli başlı yağ yakımını zorlaştıran karşımıza çıkan ana etmenler vardır. Yağ yakımını zorlayan sebepleri şöyle sıralayabiliriz.



Demir, B12 gibi birçok enerji üretimini destekleyen mikro besinlerde eksiklik

Hormonsal dengede değişimler

Bağışıklık sisteminde zafiyetler

Yaşlanma süreci

Kas gücünde oluşan azalma

Aktivitesiz yaşam

Endokrinolojik hastalıklar

Kronik hastalıklar

Yanlış diyetler

Aşırı enerji kısıtlanmış diyetler

Sık diyet uygulama

Sık kilo alıp verme







BESLENME PLANI UYGULAYIN

Akdeniz diyeti ile zayıflamak en doğru yol olduğunu unutmamak gerekiyor. Taze sebzeler, taze meyveler ve kuru yemişler, baklagiller, baharatlar ve taze otlar, yoğurt, balık, zeytinyağı, yağsız beyaz etlerden zengin Akdeniz diyeti diyet lifleri, sağlıklı protein, omega 3 dahil sağlıklı yağ asitleri, oleik asit, vitamin, mineral, polifenoller deposudur. Akdeniz diyeti doğal besinlerden zengindir ve işlenmiş besinler de bulunmadığı için besinsel zenginlik açısından eşsizdir.

Akdeniz diyeti ile zayıflayan kilolu kişilerin; kan şekeri düzelir, aşırı insülin üretimi azalır ve böylece glikoz insülin dengesi sağlanır. Aterojenik lipid profili düzelir. Endotel disfonksiyondan korur. En önemlisi sistemik inflamasyonu önler. Mikrobiyotada hem sağlıklı bakteri çeşitliliği artar hem de bağırsak geçirgenliği için risk olan bağırsak bariyeninin güçlenmesini sağlar. Akdeniz diyeti otofajiyi arttırarak yaşlanmayı yavaşlattığı düşünülmektedir.

Zayıflarken taze sebze, taze meyve, baklagil veya kuruyemişler, rafine olmayan tahıllar hem kronik inflamasyonu düşürmek hem de otofajiyi arttırmak açısından esansiyeldir ve bu fizyolojik olumlu etkiler Akdeniz diyetinde doğal olarak mevcuttur. Uzun aralıklı oruç yapmadan Akdeniz diyeti ile sağlığa kavuşmak ve sağlığı korumak mümkündür. Eliminasyon Diyetleri ise zayıflamak için asla yapılmamalıdır.



ZOR YAKILAN KİLOLARI HAREKETE GEÇİREN BESLENME DİYETİ

Bu diyeti menopoz süreci dahil tüm kadınlar, metabolizması yavaş olanlar, zor kilo verenler, direnen kiloları yaşayanlar ve kanser, Tip diyabet, kronik böbrek hastaları, hamile ve emziren anneler, 18 yaş atlı adölesan ve çocuklar dışında herkes uygulayabilir. Amaç; biraz hızlı ve sağlıklı zayıflamak, kilo veriminde duraksamaları önlemek ve yağ yakımını açarak metabolizmayı rahatlatmak için her ay düzenli olarak 4 gün üst üste uygulamalısınız. Aç karnına: 1 çay bardağı ılık suya çeyrek çay kaşığı zerdeçal, çeyrek çay kaşığı tarçın, limon, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı karıştırıp için.







KAHVALTI

1 dilim peynir veya 1 adet yumurta

1 ince dilim tam tahıllı ekşi maya ekmek

1 tatlı kaşığı tahin bal veya tahin pekmez veya 5-6 adet zeytin

Doyana kadar salatalık, maydanoz, biber



ÖĞLE

Metabolizmayı rahatlatan kolay yağ yaktıran karabuğday salatası

1 su bardağı ayran veya kefir

Malzemeler ve yapılışı:

Derin kaseye bol maydanoz, salatalık, havuç ve pancarı doğrayın. Üzerine 3 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday, 2 yemek kaşığı bıçakla kıyılmış ceviz, 1 yemek kaşığı yerfıstığı, 4 yemek kaşığı nar veya yarım portakal, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, azar miktarda tuz, karabiber, kimyon ve pul biber ekleyerek harmanlayın.



ARA

1 elma veya 1 portakal veya yarım muz veya yarım nar veya 1 kivi



AKŞAM

2 adet ev yapımı köfte (yağsız kırmızı et veya tavuk veya hindi etinden köfteleri hazırlayabilirsiniz)

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı yağlı çoban salatası



ARA

1 dilim tam yağlı peynir

4 adet tam ceviz







BU BESİNLERE ODAKLANIN

B6, B12, Magnezyum, demir enerji üretimini arttırmakta ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakım sürecine katkı sağlamaktadır. Bu vitamin ve minerallerin alımı oldukça önemlidir. Çinko, yeşil çay, B3, B5, B6 vitaminleri yaşlanmayla azalan metabolizma hızını dengeler ve kilo kontrolünü kolaylaştırır. L Karnitin yağ yakımını desteklerken; Koenzim Q10 hücresel enerji üretimini sağlamakta, guarana ise metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımı desteğine katkıda bulunmaktadır.



DOĞRU FİZİKSEL AKTİVİTE PLANLAYIN

Uzun kardiyo aktiviteler ve direnç egzersizleri zor yağ yakımını harekete geçiren önemli destekleyicilerdir. Vücut yağlarının direnç göstermeden kolayca enerji olarak kullanılması için haftada 4-5 kere en az 60-70 dakika süren orta tempo yürüyüşler yapmak gerekir.



GECE 12 SAAT AÇLIĞI KORUYUN

Gece sağlıksız yiyecek tüketimi; fazla kalori alımına, daha fazla uykuya meyile, ertesi gün yorgun uyanmaya, sabah daha yüksek kan şekeri seviyelerine, insülin direnci gelişmesine, kan trigliserit miktarının artmasına, kolesterol ve HbA1c seviyelerinin artmasına zemin hazırlamaktadır. Gece atıştırma kilo verimini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple gece yatmadan en az 3 saat önce yeme alımını durdurmak önemlidir. Gece 12 saat açlık zor yakılan kiloların da kolayca gitmesini sağlar.