Stres, uyku ve bağışıklıkta yeni dönem

Yeni yayımlanan bilimsel çalışma; omega-3’ün düzenli kullanımının stres, kaygı ve uyku kalitesinden kas gelişimi ve bağışıklık sistemine kadar birçok alanda iyileştirici etkiler sunduğunu ortaya koyuyor. Önemli olan; doğru doz ve bilinçsiz takviye kullanımına dikkat etmek

Omega 3 desteği alanlar var mı? Yeni bir araştırma deniz ürününden elde edilen omega-3 kullanımının yepyeni sağlık faydalarını açıkladı. Jaffect Discorders dergisinde Mart 2026 yılında yayınlanan bu araştırmada bilim insanları; sadece 500 mg DHA düzenli kullanan kişilerde basit bir müdahale sonucunda her psikolojik sorunun iyileştiğini açıkladılar. Bu yeni yayınlanan randomize, çift kör çalışmada; üç ay boyunca günlük omega-3 almanın, şiddetli psikolojik sıkıntısı olan yetişkinlerde stresi, kaygıyı, depresyonu, uyku kalitesini ve günlük hafızayı önemli ölçüde iyileştirdiği bulundu. Omega-3 yağ asidi eğer D vitamini desteği ile birlikte alınırsa yaşlanma karşıtı etkilidir. Omega-3'ün düzenli kullanımının anksiyeteden uyku kalitesine kadar da birçok psikolojik açıdan faydalı olduğu gösterilmiştir.

Omega 3 alırken etikette mutlaka EPA+DHA miktarını kontrol etmek gerekir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi bilimsel olarak toplam omega-3 çeşidinin toplam miktarının en az 250-500 mg toplam EPA, DHA içermesini ve bu omega3'ün kaynağının da taze deniz balıklarından üretilmesinin gerekliliğini vurgulamakta.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUYOR

Günde 2-4 g'a kadar omega-3 alımı kardiyovasküler koruyuculuk için yeterlidir. 4-5g'a kadar omega-3 bağışıklık sisteminin bozulmasını önleyebilmektedir. Ancak yeterli doz içeriğinde EPA+DHA toplam 500 mg olan toplam omega-3 ise 1000 mg olan takviyeden 1-2 adet soft jel kullanılmasıdır. Omega 3 kullanımı yetersiz balık ve deniz ürünleri, düzenli olarak tüketilmeyen ceviz, keten tohumu, yeşil yapraklı sebzeler olduğunda alınması gereken güvenli bir yağ asididir. Eğer haftada en az 3 kere en az 200 g yağlı balık yiyor, her gün 2 kase yeşil yapraklı sebze, 1 avuç ceviz ve 1-2 yemek kaşığı keten tohumu tüketiyorsanız, ek omega-3 alımınıza gerek bulunmamaktadır.



OMEGA-3 DESTEĞİNİN KAS BİYOLOJİNİZE FAYDA SAĞLADIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Omega-3 desteğinin kas biyolojinizi önemli derecede etkilediğini biliyor musunuz? Kalp sağlığına faydalı olan omega-3 yağ asitleri inflamasyonu azaltırken kas gelişimini destekleyen etkisi de mevcuttur. Omega-3 yağ aitleri EPA ve DHA bağırsaklardan emildikten sonra kanda fazla olan trigliseritleri düşürür, insülin duyarlılığını arttırırken vücudun enerji kullanımını pozitif etkiler hatta yağ depolamasına dur der. Bununla birlikte kaslarda protein sentezine katkı sağlar.



1 Omega 3 yağ asitlerinin etkisi bağırsakta başlar. Omega-3 içeren besinlerden bu sağlıklı yağlar bağırsaklara gelir, ince bağırsakta emilir, şilomikronlar ve VLDL'ler halinde paketlenir.

2 Bağırsaklardan kan dolaşımına katılırlar. Buradan itibaren, EPA ve DHA yağ asitleri HDL parçacıklarında, plazmada ve sonunda kas hücreleri membranına taşınırlar.

3 Omega-3'ler kaslara girdiğinde her şey değişir. Kas hücrelerinin membranına yerleşen EPA, DHA yağ asitleri şunlara yol açarlar: Daha iyi insülin duyarlılığını sağlar, daha iyi glikojen kullanımını tetikler, kas içinde daha az yağ depolar, daha yüksek metabolik esneklik sağlar.

4 Omega-3'ler bütün bir enzim ağını aktive eder. Bu enzimler kas hücrelerinin içindeki "iç mesajlaşmayı" değiştirir; omega-3 yağ asitleri kaslarda enerjiyi farklı bir şekilde kullanımı için sinyal oluşturur.

5 Uzun zincirli omega-3'ler bakımından daha zengin olan kaslar; daha iyi insülin yanıtını oluştur, daha az kas içi yağ depolar, yağ sentezinde daha az enerji harcar, protein sentezinde potansiyel gelişmeye etki eder, genel olarak daha iyi metabolik fonksiyonu destekler. Bu nedenle omega-3'ler atletik iyileşme, yağsız kütle tutma, yaşlanma ve metabolik sağlık üzerine fayda sağlar.



KALİTELİ VE SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN...

- Size tavsiyem poşet poşet takviye kullanmayın. İhtiyaca uygun ve beslenmede sağlayamayacağınız gerekli destekleri diyetisyen, doktor kontrolünde optimal doz ayarı ile kullanın.

- Kahvaltı yapmamak ve geç yüksek yağlı ve karbonhidratlı akşam yemeği yemek tiroid fonksiyonlarının bozulmasına neden olur. Yorgunluğu arttırır. Uyanmayı zorlaştırır. İnsülin duyarlılığını kötüleştirir. Erken akşam yemeği yiyin. 18.00-20.00 arası akşam yemeği için ideal zamandır.

- İyi uyuyun. 6 saatten az olmasın. Kaliteli uyuyun en az 7-8 saat uyku tüm vücudun hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Erken uyuyun erken kalkın. Böylece yaşa bağlı bilişsel hastalıklardan kendinizi koruyun. Ve tabi ki birçok kronik hastalıklardan.

- Karbonhidratların özellikle rafinasyona uğramış olanlarını ve şekeri hayatınızdan çıkarın. Yüksek karbonhidrat veya yüksek şeker tüketimi yüksek insülin tepkisi demektir vücutta. İnsülin tepkisini peynir, süt, yoğurt, kefir, yumurta, kırmızı ve beyaz et çeşitlerinden daha yoğun öğünler planlayarak öğün sonrası kan şekerinizi daha yavaş yükselterek ve saatler içinde daha kontrollü olmasını sağlayın.

- Egzersiz doğal bir ilaçtır. Vücudun metabolik olarak aktif çalışmasını sağlar. Evde, ofiste aktif olun. Düzenli bir aktivite planına sahip olun. Uzun yürüyüşler yapın. Tempolu ve kesintisiz bir en az 60-70 dakika olsun. Bisiklete binin, koşabiliyorsanız koşun.

- İnflamasyondan korunmak ya da kurtulmak istiyorsanız Akdeniz Tipi Diyeti yaşamınıza geçirin. Akdeniz diyeti menopoza iyi gelir. Akdeniz diyeti vasküler ve serebral hastalıklardan korur. Hiç düşünmeden mutfağınızı Akdeniz Diyetine çevirin.

- Günlük ihtiyacınız olan kalori gereksiniminizin en fazla yüzde 10 ideal yüzde 30 kısıtlayarak yani düşük kalorili besleyici değeri yüksek besinler ile gününüzü planlayın. Az yiyin ama dengeli.



BAĞIRSAKLARDAKİ DEĞİŞİM AĞIZ SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Mikrobiyotanın organlar arasındaki besinler ile iletişimini en iyi açıklayan Türk ve İtalyan akademisyenlerinin yayınladığı yepyeni bir derleme Food Research International dergisinde geçtiğimiz yayınlandı. Yiyecekler direkt olarak bağırsaklardan emildikten sonra tüm organlar arasında etkileşim halinde olur. Ve bazı önemli diyet faktörleri mikrobiyotadan organ sağlığına etkisi nasıl oluyor gelin hep birlikte bu makaledeki detaylara göz atalım.

Yediklerimizdeki biyoaktif bileşenler, vitaminler, mineraller, prebiyotikleri kullanan bağırsaklarda ev sahibi olan mikroorganizmaların ürettikleri çeşitli kimyasal sinyaller aracılığıyla bağışıklık sistemi, hormonsal denge, genel metabolizma, çeşitli organların sağlığı üzerine etki ederek normal işlevlerine katkı sağladığı bilinmektedir. Her ne kadar bağırsaklarla beyin arasında bir aksı çok iyi biliyor olsak dahi mikrobiyom ile akciğerler, cilt, kalp, karaciğer, böbrek ve ağız içi boşluğu arasında da bir aks yani iletişim söz konusu. Yani bağırsaklarınızdaki değişim ağız sağlığı hastalığını dahi etkiliyor. Gelin hangi diyet faktörleri bu mikrobiyota ile organlar arasındaki iletişimi ile sağlığı nasıl etkileyebiliyor bu konuya bakalım.

- Diyet lifleri ve probiyotiklerden zengin besinler yemeye özen gösterdiğimizde bağırsaklardaki oluşan metabolitler kalp sağlığını korurken işlenmiş et tüketimi arttıkça bağırsaklar kalbi hastalığa sürükleyen metabolit üretimini sağlamaktadır.

- Diyet lifi ve probiyotik etkili besinler yediğimizde böbrek sağlığını koruyan, bağırsakta bakteriler tarafından sentezi olan metabolitler sayesinde daha iyi çalışan böbreklere sahip olmamızı sağlamaktadır. İşlenmiş etler sadece kalbi değil böbrek sağlığını da olumsuz etkilemektedir.

- Probiyotik ve diyet lifleri içeren yiyecekler bağırsaklarda karaciğer sağlığını olumlu etkileyen metabolitlere dönüşürken fruktoz, glikoz, fazla doymuş ve trans yağlar karaciğeri hastalandıran bağırsak metabolit üretimini desteklerler.

- Probiyotik, A, C, D, E, K vitaminleri, çinko ve omega3 yağ asitleri içeren besinler cilt sağlığını koruyan bağırsak metabolitleri üretimini sağlarken, yüksek glisemik indekse sahip besin tüketimi cilt problemlerinin oluşmasına veya artmasına etki eden bağırsakta bakterilerin kullanımıyla metabolitlerin sentezlenmemesine etki eder.