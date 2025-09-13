Biliyorsunuz, önceki gün sabah Küçükçekmece Başsavcılığı kaçakçılıktan medya imparatorluğuna uzanan Can Holding'e kara para baskını yaptı. Aralarında Habertürk, Show Tv, Doğa Koleji ve Energy Petrol'ün de olduğu 121 şirkete el koydu. Dün de başsavcılık kararıyla Can Holding'in Tekfen Holding'deki yüzde 17.56'lık hisselerine el konulmasına karar verildi.

Bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için ben önce ufak bir hafıza tazelemesi yapayım.

Eminim, Can Holding ismini birçoğunuz Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi operasyonlarıyla değil Habertürk ve Show TV'yi satın almasıyla duymuşsunuzdur. Halbuki, bu şirketin adı daha önce gazete sayfalarında şirket satın almalarıyla değil, kaçakçılıkla gündeme geliyordu. 2002'de MİT, Jandarma ve Emniyet ile koordineli bir çalışma sistemi oluşturan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, son yılların en büyük sigara kaçakçılığını ortaya çıkarmıştı. Mali boyutu eski parayla 8 trilyon lira… Sahte sigaralar, Çin, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya ve Kuzey Kore'de imal edilip, yasadışı yollardan ülkeye sokuluyordu. Free-shoplar, marketler, bakkallar, büfeler ve sokak tezgâhlarında sahte bandrollerle satılıyordu. Devlet vergi kaybına uğruyordu. O operasyonda Murat Can gözaltına alınmıştı. Mehmet Şakir Can'ın adı da 2016'daki sigara kaçakçılığı davasına karışmıştı. Hatta çok değil daha bir yıl önce Maliye Bakanlığı bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediğini, sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığını tespit edip, bir şirkete 6 milyar TL vergi cezası yazmıştı. Maliye kaynakları, şirketin European Tütün olduğunu doğrulamıştı.

Sonra bir anda eski defterler kapandı, Can Holding Türkiye'nin kritik satın almalarında boy göstermeye başladı. Önce Bilgi Üniversitesi'ni aldılar. Ardından Doğa Koleji'ni… Koleji, 2016'da Metal Yapı'nın (Bugünlerde adı Rezan Epözdemir dosyasında geçen, avukat Epözdemir'in malına çöktüğü iddia edilen Ömer Saçaklıoğlu'nun şirketi) aldığı söylenmişti. Ardından kolej İTÜ Vakfı'na geçmişti. Daha sonra Can Holding'e satılmıştı. Ama tıpkı Bilgi Üniversitesi'nde olduğu gibi Can Holding'in kaç lira ödediği açıklanmamıştı. O dönemde Habertürk'ün başında bulunan Kenan Tekdağ da Doğa Koleji'nin borçlarıyla ilgili haberleri sık sık yaptırarak, satışın seyrinde epey rol oynamıştı. Aralık 2024'te ise bu kez Can Holding'in, Habertürk, Show TV ve Bloomberg'in dahil olduğu, Ciner Medya Grubu'nu satın aldığını duyduk. Ve yine satın alma bedeli de bedelin ödenip ödenmediği de sır olarak kaldı.

Gelelim Tekfen meselesine…

O daha da enteresan…

Can Holding bu kez borsadan Türkiye'nin köklü mühendislik-müteahhitlik şirketlerinden olan Tekfen Holding'in hisselerini toplamaya başladı. Fakat orada şirketi ele geçirme operasyonunda karşısına Ali Rıza Yıldırım'a ait ARY Holding çıktı. Ve ARY ile Can arasında hisse savaşı başladı. Can Grubu, Cem Uzan'ın eski eşi Feyyaz Berker'in kızı Şebnem Berker'in de sahibi olduğu ailenin hisseleri için anlaşma yapmak istedi. Ancak hesabı Rekabet Kurumu'ndan döndü. İzin alamadı, ceza yedi. Ama durmadı, kağıt üzerinde çoğunluk hissedarı olamasa da genel kurulda yönetim listesini oluşturdu. TMSF'ye devrolmadan önce Tekfen'in yönetimde Mehmet Can, Kemal Can'ın yanı sıra Bayram Saral, Uğur Bayar, Çağrı Bağcıoğlu gibi ilginç isimler vardı.

Misal, Bağcıoğlu… CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun kardeşi… Diğerleri de malum… Velhasıl, şimdi gözler savcılıkta… Savcılık dosyasında Can Holding'in 'sır perdesi' aralanacak. Holdingin bağlantıları da bugüne kadar kamuoyundan gizlediği satın almaların kaynağı da ortaya çıkacak. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?