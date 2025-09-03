Son dönemde piyasada hayatın olağan akışına ters bazı durumlar yaşanıyor. Ne derseniz, anlatayım.

Önce borsayı coşturdular. Belirli gruplar malı topladı. Bir hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metnine "Borsada toparlanma son haftalarda hız kazandı" cümlesi konuldu. Sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin kararı aldı. Dün de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına ilişkin karar geldi.

Tüm bunlar tesadüf mü?

Peki tesadüf olmayan başka durumlar da yok mu?

Malumunuz, birkaç gündür borsada bir aracı kurum satış üzerine satış yapıyor. Kim mi bu?

BofA...

Dün de CHP İstanbul İl Başkanlığı haberi düşer düşmez mal toplamaya başladı. Hem de birçok hisseyi bedavadan aldı hatta gün sonunda kâr yazdı. Olan panikle satana oldu.

Endeks haberin ardından yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Bankacılık endeksinde düşüş yüzde 7'yi aştı. Borsa İstanbul yönetimi seans sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Alınan önlemlerle yüzde 3.57 değer kaybıyla 10.877 puandan gün tamamladı.

Ortalık bu kadar karışmışken işin garip tarafı regülasyondan sorumlu olan kurumdan kimse de çıkıp yine sormadı.

Ne diye mi?

'Yahu birader sen bu haberleri önden mi alıyorsun yoksa her şey sana malum mu oluyor' diye…

Gerçi daha önce de yapmadılar mı?

Sahi ne oldu, o iş!

Hatırlayın, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmeden önceki cuma ve pazartesi günü BofA'dan nasıl bir satış gelmişti. O zaman da sanırım yine kendilerine malum olmuştu. O dönemde tepkiler artınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Ardından da SPK işlemleri inceleyeceğini duyurmuştu. Fakat bir türlü SPK o günlerde yapılan işlemleri rapora dökemediği için inceleme de yapılamamıştı.

Ne diyeyim?

Bari dün yapılan işlemleri bir inceleyin. Özellikle açığa satışçıları…

Geçen hafta defalarca açığa satış yasağının kaldırılması konusunda acele edildiğini yazdım.

SPK yönetimi 'piyasada normalleşmeye gidiyoruz' diyerek açığa satış yasağının artık kalkması gerektiğini savundu. Açığa satış yasağının bittiği gün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum haberi geldi.

Ne denir, bilmiyorum.

Tek bildiğim, son dönemde regülasyon kurumları her şeye gözünü kapattığı için küçük yatırımcı Allah'a emanet gidiyor.

Finans piyasalarında yatırımcı güvenini inşa edip, rekabet koşullarını sağlamak regülatörün görevi olduğuna göre, piyasada herhangi bir ihlal varsa, bunu tespit etmek, ortaya çıkarmak, gerekirse önleyici tedbirler almak da onlara düşer.