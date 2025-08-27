Önceki gün Bloomberg News'e bir haber sızdırıldı. Her zaman olduğu gibi isimsiz…

İsmini vermeyen yetkililer 29 Ağustos'ta sona erecek borsadaki açığa satış yasağının süresini uzatmayı düşünmediklerini iletmişler. Malumunuz, piyasadaki sert dalgalanmaların ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 23 Mart 2025 tarihinde bir duyuru yaparak yatırımcının sahip olmadığı bir menkul kıymeti ödünç alarak satması ve fiyatı düştüğünde tekrar satın alarak borcunu kapatma amacı güden açığa satışın yasaklandığını duyurmuştu. Cuma günü süre doluyor, uzatma olmazsa pazartesi yasak kalkmış olarak borsa açılacak.

Gerekçe ne?

SPK'ya göre, normalleşme… Açığa satış işlemlerine yeniden imkan tanınması ile yabancı yatırımcının ilgisinin artırılması hedefleniyormuş!

Açığa satış yasağı kalkarsa 'piyasada likidite artar, hisselerde alım-satım artar, işlem hacmi yükselir, yatırımcı gerçek fiyatı görür, fiyat daha sağlıklı olur, hedge imkanı sağlar' diyorlar.

Tamam da peki ya olumsuz yanları…

'Volatilite artar, ani fiyat dalgalanmaları olabilir, manipülasyon riski yükselir, düşüş trendi yaşanır' diyen var mı? Ya da yasak kalktıktan sonra bir grup yatırımcı hızlıca short açıp sert hareketlere neden olduğunda regülasyon devreye girebilecek mi?

Hepsi muamma…

Farkındaysanız, Borsa İstanbul'da yükseliş trendi ne zaman başlasa özellikle küçük yatırımcıyı tedirgin edecek bazı düzenlemeler gündeme getiriliyor. Anlayacağınız, bir ileri, iki geri adım…

Borsada hisse senetlerine vergi çalışmasını hatırlıyor musunuz?

O da yine yabancı ajanslara (Bloomberg ve Reuters) iddia şeklinde sızdırılmıştı! Hisse ve kripto varlık alım satımlarında vergilendirme yapılacağı belirtilince nihai karar verilmemesine rağmen piyasaya sert satış gelmişti. Hatta ekonomi yönetiminin 'çelişkili sayılabilecek' açıklamaları bu satışları derinleştirmişti. Benzer bir durum yaşanır mı, bilmiyorum.

Ama piyasada Kur Korumalı Mevduat'tan çıkacak paranın borsa ve emlak tarafına kayabileceğine yönelik beklenti oluşmuşken, yakın vadede CHP davasıyla ilgili karar çıkabileceği düşünülürken, Borsa İstanbul'da açığa satışı serbest bırakmanın kime ne faydası olacak?

Velhasıl, demem o ki…

Bana kalırsa, SPK'nın açığa satış yasağını yıl sonuna kadar devam ettirmesi piyasa açısından daha faydalı olur. Kaldırılacaksa da topyekün mü yoksa belirli endekslerde mi olacağına karar verilmesi gerekir. Haa, açığa satışı illa da devreye alacaklarsa da bu tür işlemleri yapacak yatırımcıları dikkatli takip etmeleri şarttır.