Her şey Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' vizyonuyla başlamıştı. O dönemde Türkiye, kara sahasında maden ve hidrokarbon arama-üretim çalışması yapıyordu. Ama derin denizlerdeki arama faaliyetleri küresel şirketlerin egemenliğindeydi. Bu da kapasite kullanımında bizi dezavantajlı hale getiriyordu. Kendi potansiyelimizi açığa çıkarma konusunda özgüven eksikliğimiz vardı. Türkiye'nin yapması gereken, önceki dönemlerde edindiği tecrübeleri, kendi insan kaynağı ve üretim gemileriyle harmanlamaktı. İçeriden ve dışarıdan her türlü engellemelere rağmen tarihi yolculuğa çıkıldı. Derin denizlerde Türk bayraklı sondaj gemileri kuyular açmaya başladı. Ve tarihler 2020 ağustosunu gösterdiğinde Cumhuriyet tarihinin en büyük doğalgaz keşfi gerçekleşti.

Bugün Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki büyük keşfin beşinci yılındayız. Dün Berat Albayrak'ın bıraktığı meşaleyi uluslararası vizyonla güçlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar rakamları açıkladı.

Sakarya Gaz Sahası'nda faz-1 çalışmaları kapsamında şu anda 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretim 9.5 milyon metreküpe çıktı. Bugüne kadar yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi. Şu anda 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı yerli kaynaklarla sağlanıyor. Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu 2026'da hizmete alınacak. O zaman gaz gemide işlenip, karaya taşınacak. Mevcut üretim kapasitesi de ikiye katlanıp 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece 8 milyon hanenin ihtiyacı Karadeniz'den sağlanacak.

Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'te devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. O dönemde Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkacak. 16 milyon hane artık Karadeniz gazını kullanmaya başlayacak.

Bir taraftan üretim artırılıyor, diğer taraftan yeni keşifler var.

Biliyorsunuz, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahada 75 milyar metreküp daha rezerv bulunduğu müjdesini verdi. Bununla birlikte Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervi toplam 785 milyar metreküpe çıktı.

Her keşifle, üretime alınan her metreküp gaz ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Enerjide dışa bağımlılık azalıyor. Bütçeden ithalata ödediğimiz para düşüyor. Bu fatura azaldıkça devlet hanelerde sübvansiyonlu elektrik, gaz kullandırmaya devam ediyor.

Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin başladığı tarih 2023'tü. O tarihten itibaren üretilen yerli gaz miktarını düşündüğünde, bugünkü rakamlarla iki yılda ekonomiye yaklaşık 2 milyar dolarlık bir katkı sağlandı. Bu rakam üretim ve keşif arttıkça daha da artacak.

Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine daha düne kadar terör yuvası olan şimdilerde petrol üretimiyle adından söz ettiren Şırnak, Cudi-Gabar'ı eklediğimizde ekonomiye olan katkı daha da artıyor.

Şunun da altını çizmekte fayda var. Meseleye sadece ekonomik açıdan bakmamak gerekir.

Son 25 senedir siyasi, askeri, diplomasi alanında izleyici ülke konumundan, takip edilen ülke konumuna geçen Türkiye, küresel arenada enerji kartını açarak elini daha da güçlendirdi.

Bence, bu tabloya emeği geçen herkes büyük bir teşekkürü hak ediyor…