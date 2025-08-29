Merkez Bankası dün 'bir kısım' portföy yönetim şirketi (PYŞ) ve aracı kurum yöneticilerini topladı. Bir kısım diyorum, çünkü her kurumun davet edilmediğini biliyorum. Açıkçası hafta başında toplantı yapılacağını duyduğumda TCMB Başkanı Fatih Karahan ile ekibinin portföy yöneticilerine 'dövize yönelmeyin' şeklinde mesaj vereceğini, bu nedenle toplantının yapılacağını sanmıştım. Fakat öğrendiğim kadarıyla, tamamen tanışma toplantısı şeklinde kalınmış. Zaten 15'e yakın portföy yönetim şirketi ve aracı kurum yöneticisi katılmış. İyi olan, şu... Merkez Bankası PYŞ'lerin para piyasasında artık bir hacme geldiğini kabul edip, radarına alması... Anladığım kadarıyla, önümüzdeki dönemde de bu iletişim devam edecek.

Hazır PYŞ'ler devletin radarına girmişken yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.

Malumunuz, borsada zaman zaman robotların başlattığı, algoların devreye girmesiyle büyüyen satış baskısı oluyor. Bir anda hisselerde ciddi değer kayıpları görülüyor. Maalesef, orta vadeli gerçek kurumsal yabancı yatırımcılar piyasada olmadığı için, yüksek faiz ve yüksek volatiliteyle yerli bireysel yatırımcı kaçtığı için düşük hacimle bile olsa hareketler sert oluyor.

Diyeceksiniz ki, makineler, robotlar akşama kadar çılgınca işlem yaparken onlarca PYŞ, yüzlerce emeklilik ve yatırım fonunun yöneticisi ne yapıyor? BofA piyasayı savururken portföylerinin üzerinde neden olan biteni seyrediyorlar? Portföy yöneticilerini trade etmekten alıkoyan bir şey mi var?

Evet...

Düzenleyici kurumların bazı suiistimaller nedeniyle getirdiği sınırlamalar var. Yatırım yapılan fonların aracılık komisyonları, fon işletim giderleri, bağımsız denetim ücretleri gibi tüm giderlerinin karşılanması için fon toplam gider kesintisi yapılıyor. Fondan yapılacak tüm gider ve kesintilerin toplamı, ilgili fon türü için belirlenen azami oranı aşamıyor. Aşarsa kurucu ve/veya yönetici belirlenen oranın üzerinde aşılan miktarı fona iade ediyor. Bu durumda emeklilik şirketleri ve portföy yönetim şirketleri, fon yöneticisine işlem yapıp aracılık komisyonu üretmemesi için baskı yapıyor. Fon yöneticisinden uzun vadeli hisse yatırımı yapması bekleniyor. Fon yöneticisi de mecburen uzun vadeli portföy oluşturup piyasadaki kısa vadeli fırsatları es geçmek zorunda kalıyor. Belli ki, regülatör, bazı fon yöneticilerinin işlem yaptıkları aracı kurumlara komisyon kazandırmak için fazladan işlem yaptıklarını tespit etti. Böyle sınırlamalara gitti. Ama sektördeki birkaç çürük elma yüzünden bütün yatırımcıları cezalandırmak doğru değil... Fon yöneticilerinin üzerindeki sınırlama kaldırılırsa, borsanın kurumsal yatırımcı ihtiyacı karşılanır, işlem hacmi ve hisselerdeki likidite artar. En önemlisi de küçük yatırımcı robotlar karşısında yalnız kalmamış olur. Piyasanın 'normalleşmesi' için açığa satış yasağını devam ettirmek istemeyen Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu alanlardaki anormallikleri de düzenlemesi şart!