İsrail'in Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan terör saldırısından altı gün sonra İslam İşbirliği Teşkilatı- Arap Birliği olağanüstü toplandı. Arap ve İslam ülkelerinin liderleri saldırının merkezi Doha'da bir araya gelerek hem İsrail'e hem de uluslararası topluma güçlü bir mesaj verdi. Artık herkes, İsrail'in hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını, bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedeflediğini, Ortadoğu'da siyonist rejim durdurulmazsa bölgeye huzurun gelmeyeceğini anlamış durumda... Peki ne yapılacak? Arap ülkeleri hâlâ İsrail'in soykırımını kınayıp askeri ve savunma gücünü ABD'ye emanet etmeyi sürdürecek mi? Yoksa ortak hareket kararı alabilecek mi?

Esasında yapılması gerekeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü zirvede anlattı. Erdoğan, "İslam âlemi, İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkâna Allah'ın izniyle sahiptir" sözleriyle İslam ülkelerini cesaretlendirirken, ortak hareketin bölgedeki dengeler açısından kritik bir öneme sahip olduğuna işaret etti. İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırıma muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını anlattı. Savunma sanayiinde Türkiye'nin yeteneklerini paylaşacağını vurguladı.

DAHA SERT EYLEMLER GELEBİLİR

Malumunuz, Türkiye 7 Ekim'deki terör saldırısının ardından İsrail ile bütün ticari ilişkileri askıya aldı. Buna rağmen ihracatında ivme kaybetmedi. Bugün bazı Avrupa ülkeleri bile İsrail'le ticari ilişkilerini askıya almayı değerlendiriyor. Arap ülkeleri ise İsrail Gazze'de insanlık terörüne devam edip etnik temizlik yaparken harekete geçmedi. Bölge ülkeleri arasında başta BAE olmak üzere Ürdün, Mısır, Cezayir, Fas ve Bahreyn ticarete devam etti. İsrail terör saldırılarının dozajını artırırken Arap liderler de tepkilerini yüksek sesle dile getirdi. Ancak şimdiye kadar toplantılar 'kınama' düzeyinde kaldı. Fakat bu kez zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride de görüldüğü üzere İsrail'e yönelik daha sert eylemler gündeme gelecek. Umarım, Arap liderler, Amerikan üretimi silah ve savunma sistemlerinin İsrail'e karşı kullanılamadığı gerçeğini Katar saldırısıyla görüp İsrail'e karşı ortak hareket etme ve savunma konsepti oluşturmanın zaruretini anlamıştır.