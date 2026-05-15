Merkez Bankası enflasyon tahminini bir kez daha yükseltti. 5 yılda sanırım 16'ncı revizyon… Ara hedef yüzde 16'dan 24'e çıkarıldı. Yıl sonunda yüzde 26 enflasyon bekleniyor. Bir önceki tahmin yüzde 18 seviyesindeydi. 8 puanlık artışın kaynağı açıklanmadı. Yeni hedefin tutup tutmayacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Gelelim raporun ayrıntılarına…

Benim dikkatimi ABDİsrail- İran arasında başlayan Ortadoğu'daki savaşın enflasyona etkilerinin analiz edildiği bölüm çekti. Farklı emtia fiyat şoklarının tüketici enflasyonu üzerindeki birikimli etkileri birinci ve ikinci yıl sonunda karşılaştırmalı olarak özetlenmiş. Bankanın hesaplarına göre, yüzde 10'luk kalıcı bir petrol fiyat şokunda, tüketici enflasyonu üzerindeki birikimli etki ilk yılın sonunda 0.9-1.0 puan, ikinci yılın sonunda ise yaklaşık 1.3 puana ulaşıyor.

Euro bazında yüzde 10'luk kalıcı bir doğal gaz fiyat şokunun birikimli etkisi ilk yılın sonunda yaklaşık 0.1 puan, ikinci yılın sonunda ise yaklaşık 0.16 puan olarak tahmin ediliyor. Bu görece sınırlı geçiş etkisinde öncelikle, Türkiye'nin doğal gaz tedariğinde uzun vadeli sözleşme yapısı sayesinde kısa vadeli oynaklıklara karşı bir tampon oluşturabilmesi ve sübvansiyonlar rol oynuyor. Uluslararası gıda fiyatlarındaki bir şokun tüketici enflasyonu üzerindeki etkisi de ağırlıklı olarak ilk iki çeyrek içinde gözlemleniyor. Dolar bazında yüzde 10'luk bir küresel gıda fiyat şoku, ilk yıl yaklaşık 0.9 puan, ikinci yıl sonunda 1.1 puan enflasyona etki ediyor. Diğer ithalat fiyatlarına (hammadde, sermaye ve tüketim malı kaynaklı ithalat) yönelik dolar bazında yüzde 10'luk kalıcı bir şokun tüketici enflasyonu üzerindeki birikimli etkisi birinci yılın sonunda 1.6 puan, ikinci yılın sonunda ise 2 puana ulaşıyor.

Bu hesaplamalarla ne anlatılıyor?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da dün sunumda jeopolitik riskleri vurguladığı göz önüne alınırsa, sıkı para politikası uzun süre daha devam ettirilecek. Faiz indirim döngüsünün başlama beklentisi 2026'nın son çeyreğine erteleneceğe benziyor.

O yüzden dua edelim de savaş kısa sürsün! Yoksa yüksek faiz hayatımızın parçası olacak!