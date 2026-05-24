Alanya’dan KKTC’ye 97 km’lik doğalgaz boru hattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğalgaz boru hattı kurulacağını açıkladı. Alanya'dan KKTC'ye uzanacak 97 kilometrelik hattın mühendislik çalışmalarının bu yıl tamamlanması, projenin ise 2028'de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Küresel enerji sektörünün paydaşlarını bir araya getiren İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) sonrasında A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve A Haber spikeri Gökhan Kurt'un sorularını yanıtlayan Bayraktar, KKTC'nin enerji ihtiyacını karşılamak için iki büyük proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Projede yalnızca KKTC'nin enerji ihtiyacının karşılanması değil, Doğu Akdeniz'de olası yeni doğalgaz keşiflerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması da hedefleniyor. Bakan Bayraktar, ilerleyen dönemde ters akış sistemiyle Akdeniz gazının KKTC üzerinden Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılabileceğini söyledi.

ELEKTRİĞİN TANAP'I İÇİN YENİ ADIM



Bayraktar, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan arasında geliştirilen yeni elektrik iletim projesine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. "Elektriğin TANAP'ı" olarak tanımlanan Güney Elektrik Koridoru projesiyle Azerbaycan'dan gelecek yenilenebilir enerjinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının planlandığını söyledi. Projeye Avrupa'dan yeni ülkelerin de ilgi gösterdiğini belirten Bayraktar, fizibilite çalışmaları için önemli bir aşamaya geçildiğini ifade etti. Bayraktar, "İnşallah en kısa zamanda hükümetler arası anlaşmaya, belki devlet başkanlarımızın imza atacağı bir anlaşmaya dönüşecek" dedi. Karadeniz'deki doğalgaz üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, 2028 yılında üçüncü fazın tamamlanmasıyla birlikte 16-17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının yerli üretimle karşılanabileceğini söyledi. Yeni sondaj gemileriyle üretimin artırıldığını ifade eden Bayraktar, Eflani kuyusunda devam eden keşif çalışmalarından da umutlu olduklarını belirtti.

TURKUVAZ MEDYA 45 ÜLKEYİ BULUŞTURDU



İSTANBUL Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) önceki gün İstanbul'da düzenlendi. Zirvenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya öncülüğünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde düzenlenen zirveye, 10 ülkeden 8 bakan ve 3 bakan yardımcısının yanı sıra 45 ülkeden enerji ve maden sektörü temsilcileri, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

İTALYAN ŞİRKETLE DEV GAZ ANLAŞMASI

ZİRVE kapsamında, BOTAŞ ile İtalyan enerji şirketi Edison S.p.A. arasında doğalgaz ve LNG alanlarında potansiyel işbirliği imkânlarını değerlendirmeye yönelik bir Mutabakat Zaptı (MoU) da imzalandı. Anlaşma çerçevesinde doğalgaz ve LNG tedarik imkânları ile ortak ticari fırsatların değerlendirilmesi, ayrıca kurulacak Ortak Çalışma Grubu (JWG) aracılığıyla Türkiye ile İtalya arasında olası hidrojen uyumlu doğalgaz bağlantı hattının teknik, ticari ve düzenleyici boyutlarıyla ele alınması öngörülüyor. Söz konusu işbirliğinin, iki ülke arasındaki enerji ilişkilerine, Akdeniz havzasındaki bağlantılara ve bölgesel enerji arz güvenliğine katkı sağlaması hedefleniyor. A Para-A Haber ortak yayınında Bakan Bayraktar, BOTAŞ'ın Edison'la yaptığı anlaşmaya değinerek, "Anlaşmada LNG ve doğalgaz ticareti ile alakalı bir kısım var ama daha ilginci; Türkiye'den başlayacak, Yunanistan'a ve Yunanistan'dan İtalya'ya gidecek yeni bir doğalgaz boru hattı üzerinde de bugün bir çalışma mutabakatı sağlanmış oldu. Bunu da fevkalade önemsiyoruz. Kriz ortamında dünyaya; bu proje özelinde Avrupa'ya sunduğumuz önemli alternatiflerden bir tanesi" dedi.