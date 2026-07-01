Bu ilk değil, son da olmayacak, biliyorum. Defalarca yaşadık. Deyim yerindeyse, saldırılara şerbetliyiz!

Hatırlayın, MİT krizi, darbe tehditleri, Cumhuriyet mitingleri, Gezi ayaklanmaları, 17-25'teki FETÖ kumpası, 15 Temmuz'daki darbe girişimi, seçim süreçlerinin olduğu günleri...

Meselenin özünü bırakıp, ülkeye yapılan her ihaneti net şekilde ortaya koyarak bozmaya çalışan, her daim milli iradenin yanında duran, terör örgütlerine karşı en sert mücadeleyi veren Turkuvaz Medya Grubu'nu hedef almışlardı. Son olayda da bir sosyal medya fenomeninin videosu üzerinden grubumuza bilinçli ve programlı saldırı başlattılar.

Baktığınızda operasyonun zamanlaması da manidar...

Düşünsenize, Türkiye artık önümüzdeki aylarda seçim atmosferine yavaş yavaş girmeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2028'de AK Parti'nin adayı. Ana muhalefet partisi CHP'nin içinde bulunduğu durum ortada.

Ne yapacaklar?

Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en etkili olarak savunan medyayı zayıflatmaya çabalayacaklar. Engellemek için ellerinden geleni ardına koymayacaklar. Erdoğan'ın birlikte yol yürüdüğü yakın çevresine, dava arkadaşlarına dil uzatacaklar. İç ve dış siyasi hesaplaşmayı aile üzerinden yapmaya çalışacaklar.

Ama dedim ya, şerbetliyiz diye...

Daha önce de benzerleri denendi, tutmadı, tutturamadılar. Bu gruba iftiralarla itibar suikasti yapmaya çalışanların sonu hüsran oldu.

Velhasıl, demem o ki...

Biz çok 'Fuat Avni'ler gördük. Film de yöntem de nedense hep aynı, değişmiyor. Sadece yönetmen farklılaşıyor. Ortaya kurgulanmış ve sosyal medyada önceden fenomenleştirilen aparatlar üzerinden bir içerik atılıyor. Sosyal medya platformlarında bot hesaplar üzerinden koordine edilen ağlarla bu içerik yayılıyor. Sonra bilinçli ve programlı saldırının düğmesine basılıyor. Şark kurnazlığıyla Turkuvaz Medya'yı itibarsızlaştırmaya çalışmak belli ki, 'birileri'nin ekmeğine yağ sürüyor.

O yüzden filmin oyuncularını değiştirseler de kirli hesaplarına bu grubu alet edemezler. Turkuvaz Medya'nın durduğu yer de yolu da çizgisi de değişmez. Kim ne iftira atarsa atsın her daim bu grup dün olduğu gibi yarın da milli iradenin yanında olacak.