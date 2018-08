RIDVAN DİLMEN

Geçen sezon Fenerbahçe'nin 17 deplasmanda 2 mağlubiyeti vardı. Fenerbahçe, ilk iki deplasmanda bu kred-i sini harcamış oldu. Göztepe'nin korkunç bir taraftarı var ve ilk puanlarını aldılar. İlk hafta Malatya'ya, ikinci hafta Galatasaray'a yenilen Göztepe'nin imdadına Fenerbahçe yetişti. Göztepe'nin oyununda geçen haftaki Galatasaray maçından eser yoktu. Bu Fenerbahçe için acı bir şey… Vasat Göztepe, Fenerbahçe'yi yendi. İyi oynamamasına rağmen iyi mücadele ederek önemli bir 3 puan aldılar. Fenerbahçe'nin asıl sorunu şu; oyun içinde dünyanın en zor bulmacaları var! Her an her şeyi yapabilir. Topla giderken düşebilir, topla giderken acayip gol atabilir.. Alper, Isla, Dirar ve Ayew gibi… Oyuna konsantrasyonları son derece düşük oyuncular. Geçen yılki deplasman performansı geleneğin dışında çok fazlaydı. Kadıköy'deki performans ise yine geleneğin dışında son derece düşüktü. Yetenekli oyuncuyu kazanmak yeteneksiz oyuncuyu kazanmaktan daha iyidir. Valbuena çok yetenekli ama temposu düşüktür. Bazı oyuncular yeteneksizdir ama çok koşuyordur. Her ikisini birden Fenerbahçe'de bulmak çor zordur. Valbuena kolay bir oyuncu değildir. Ancak Alper ve Dirar'la kaybedeceğine Valbuena ile kaybet.. Valbuena'yı kazan çünkü problem çözen bir oyuncu… Teknik direktörle ilgili yutkunurum. Cocu, Malatya'daki, Göztepe'deki zemini ve oyuncuları bilmiyor… Türkiye Ligi'nin şartları çok daha farklı. Hollanda'daki şartları bir tuttuğunuz zaman her şey sıkıntı olur. Kim geliyor, kim gidiyor Cocu da bilm-i yor… Teknik direktör ve Comolli'nin ilişkisinde bir sıkıntı var. Hoca da dağıldı. Maç kadrosunu haftaya kimse tahmin edemez. Michael Frey kapalı kutu bir oyuncu ama F.Bahçe'nin aldığı her oyuncu kapalı kutu. Ekonomik olarak böyle gerekiyorsa, tamam. Reyes planlamada yokmuş, Marco yokmuş… Giuliano gidiyor, hocaya saygı duyuyoruz ama başka bir 10 numara geliyor. Gelen 10 numara da bir Talisca değil...