Milletin gündemi...

Orman yangınları... Kül olan köyler... Yitip giden canlar, canlılar.

Seller... Sular altında kalan evler... Can kayıpları...

Kovid-19, artan vaka sayısı ve ölümler...

Ağustos, zor geçiyor.

Neyse ki... Devlet-millet kaynaşması... Kenetlenme... Yardımlaşma... İşbirliği... Kucaklaşma... Acılar paylaşılıyor, yaralar sarılıyor.

Ama... Ne gariptir... Kimileri de, "bozuk plak" gibi... "2023... Seçim... Millet İttifakı... Cumhurbaşkanlığı" konusunu tartışmayı sürdürüyor.

"Aday isimler" havada uçuşuyor.

Yüzeysel bir tartışma... Derinlik sıfır.

"Slogan" var, "klişeleşmiş sözler" var.

Vizyon... Program... Hak getire.

"Bilgi" olmayınca... Demagoji, siyaset sanılıyor.

***



Okuyan(!) Türkiye

Sahaflara... Aylık olağan ziyaret.

Sıhhiye... Adil Han... Kitapçılar Çarşısı.

Kitapçı çok... Eski kitap... Yeni yayın.

Siyaset... Sosyoloji... Psikoloji... Çocuk... Roman... Tarih... Bilim... Hikâye... Hukuk... Felsefe... Dini yayın... Ders kitapları... Aklınıza ne gelirse.

Merdivenler bile kitap dolu.

Ama... Kitapçılar bomboş... Müşteri tek tük.

Cumartesi... Saat 15.00...

Ayışığı Kitabevi.

- Göktuna Bey, şu ana kadar ne satış yaptınız?

- 35 lira... Dün ise 65 liralık kitap sattım.

***



Göktuna Rahmi

Emekli edebiyat öğretmeni... 21 yıldır kitapçı.

Kendi söylemiyle... "Kitapların arasında bir deli... Hatta zırdeli."



Şair... Kitapları var.

Kitabevindeki kitap sayısı 30 bin.

Sahaflar Çarşısı'na ilgi o kadar düşük ki... Göktuna'yı ilk kez, "Bu kadar moralsiz" gördük... Dedi ki:

- Biri, "Al şu 50 bini" dese, devreder, işi bırakırım.

***



Çare, çözüm nerede?

Unutulmamalı ki... Nuh Peygamber, gemisini yapmaya giriştiği zaman henüz yağmur başlamamıştı.

Sabah-akşam, "2023 plağını" çalanlar... Önce ortaya, "proje" koymalılar. Siyaset... Hep, "Başkasının hatasını tekrarlayıp durmak" değildir.

"Çare" de söyleyeceksin.

"Çözüm" üreteceksin.

Seçmen... Umuda oy verir.

***



Sudan ucuz klasikler

"İkinci el" 4 kitap, 30 lira.



Veya... "Tanesi 10, üç tanesi 25 lira."

"5 liraya" da kitap çok.

"Nutuk... Şu Çılgın Türkler... İnce Memed... Sefiller." Türk ve dünya klasikleri... Dörtlü paket, 25 lira.



Öyle kitaplar var ki... Aramakla bulamazsınız... Bulsanız bile, "dünyanın parası."

Ama... "Burada" birkaç saat geçirin... Binlerce kitabın arasına gömülün... "Bulabilirsiniz... Sudan ucuza."

***



Sahaf

Göktuna Rahmi'nin, "Sahaf" adlı kitabından bir şiir... Paylaşalım:

Benim vergim binbir zorlukla ödemeye çalıştığım vergim

insanların

odalarında kitap

ellerinde kalem

masalarında cetvel

sıralarında pergel

sabahlarında yaşama sevinci

akşamlarında umut olacaksa

olacaksa okul

olacaksa yol

olacaksa köprü

ve fidan

ve resim atölyeleri

ve felsefe salonları

ve dize

ve öykü

ve roman

olacaksa fabrika bacaları sorun yok

helal-i hoş olsun

benim vergim

üç beş zibidinin

üç beş et yığınının

üç beş kenenin

odalarında zevk-ü sefaya

ellerinde pipoya

masalarında kadehe

vur patlasın çal

oynasın salonlarda havada uçuşan

dolarlara... dönüşecekse

sorun var

hem de çok var

benim vergim

yıkım olsun

en büyük yıkım olsun

zehir olsun

zıkkım olsun

zehir zıkkım

haram olsun...

***



Çağdaş giyotin

Kamran İnan... Siyasette bir efsaneydi... Rahmet istedi.

Siyaset Yılları" kitabında... Der ki:

"TV ekranının, mikrofonun cazibesine direnmek gerek... Her ikisi de tehlikeli birer giyotindir. (Sayfa 323)"

Günümüzde... Giyotine aldıran yok.

***



Hesap

Sohbet koyulaştı. Magazin basınından bir haber... Adam, sevgilisine otomobil hediye etmiş.

Bir başka haber... Bodrum'da garsonlara, "3 bin lira" bahşiş ödemiş.

Göktuna Rahmi, "Bunlar beni hüzünlendiriyor" dedi:

- Lokantada yemek yiyor, asgari ücretten fazla hesap ödüyor, ama kitap almaya gelince eli titriyor... Okumuyor.

***



Kitaplar arasında geçen ömür

Kitapçılar... Sahaflar... Kendi deyimleriyle...

Zarar etmiyorlar... Ama bir şey de kazanmıyorlar... Kitaplar arasında bir ömür geçiriyorlar.

Cumartesi öğle sonunu, "onlarla" geçirdik.

Biraz kitap aldık... Biraz sohbet... Eylül'de buluşmak üzere.

***



Yeter ki oku

Bir çocuk... Kitapları karıştırdı... İki hikâye kitabı seçti... Ömer Seyfettin'den.

- Amca... Kaç lira?

Çocuğun kitaba ilgisi, Göktuna'nın hoşuna gitti:

- 5 lira.

Çocuk... Biraz mahcup:

- 4.5 lira olmaz mı

- Olur, olur.

Çocuk, cebindeki bozuk paraları saydı... 4 lira 25 kuruş.

Amca... Özür dilerim... Param çıkışmadı... Alamayacağım.

Göktuna... "O para sende kalsın... Hediyem olsun" dedi ve kitabı uzattı. Çocuk... Öylesine gururlu ki... Almak istemedi... "Hediyeyi" zorla kabul etti ve gitti.

***



Ofise kalın kitap

Kelli felli bir adam geldi... Boylu boslu... Kılık kıyafet düzgün.

- Kitap istiyorum... 10-12 tane... Kalın olsun.

Göktuna sordu:

- Ne tür kitap istiyorsunuz?

- Fark etmez... Yeter ki kalın olsun... Gösterişli.

Göktuna'nın kafası karıştı... Binlerce kitap var. Adam... Göktuna'nın "işini kolaylaştırmak" istedi... "Açıklama" yaptı:

- AVM'nin üst katında büro tuttum... Döşedim... Odamda biraz kitap olsun istiyorum...

Güleceğiz, gülemedik... Dışarı çıktık... Diğer kitapçıları dolaştık... Döndük.

Göktuna dedi ki:

- Adam, "Okumak için" kitap almıyor... "Entelektüel görünmek için" alıyor.

***



İyi, kötü, çirkin

Valiler, kaymakamlar, belediyeler... Okumayı teşvik ediyorlar...

Gezdiğimiz yerlerde görüyoruz...

Biz, bunları anlatınca... Göktuna Rahmi, dedi ki:

- Dedikleriniz doğru... Ama bir başka doğru daha var... Okumayanlar... "Görsel medya, sosyal medya, internet, kolay erişim" meraklıları... Doğruymuş, yanlışmış, önemi yok... Hap alır gibi bilgi alıyor... Sonra da bunu sohbette, içki masasında satıyor.