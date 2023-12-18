Başkent Lefkoşa... Halk toplanıyor... Girne Kapısı'nda... Kumsal Park'ta... Ellerde Filistin bayrakları... Afişler... Kıbrıs Türkü, İsrail zulmünü... Soykırımı protesto ediyor.

Ve bir futbol karşılaşması:

Filistin Dayanışma Dostluk Maçı.

Takımlardan biri:

KKTC Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı.







Diğer takım:

Filistin Karması... KKTC'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler.

Maçı izleyenler, İsrail'i kınayan sloganlar atıyor.

Büyük Han... Lefkoşa'da... Osmanlı mirası... Turistik bir mekân... Duvarında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin dev pankartı... Türkçe, İngilizce.

İsrail'in, çocukları öldürmesi protesto ediliyor.

Lefkoşa, Magosa, Girne'de... KKTC'nin her yerinde... Gönüller, Gazze mazlumları ile birlikte.

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KUDÜS GECESİ



Yakın Doğu Üniversitesi... 20 fakülte... 5 yüksekokul... 32 Araştırma Merkezi... 143 ülkeden 30 bine yakın öğrenci...







Üniversitede... Atatürk Kültür Merkezi var.

Merkezin salonu tıklım tıklım dolu.

Etkinlik: Kudüs Gecesi.







Farklı ülkelerin öğrencileri, Filistin'le dostluk, kardeşlik sloganları atıyor.

İsrail'e tepki... Protestolar... Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarlarında yankılanıyor.

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MÜCAHİT BAYAR



Celal Bayar... TMT Başkanı... Türk Mukavemet Teşkilatı.

Teşkilat... Mücahitler ocağı... Çoğu dava uğruna şehadet şerbetini içti.

1940 doğumlu... Celal Bayar, bir gün annesine sorar:

- Benim adımı neden Celal Bayar koydun?







- Oğlum... Celal Bayar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son Başbakanı... Allah, onun elini öpmeyi sana nasip etsin.

1959... Kıbrıs'tan bir öğrenci kafilesi Ankara'ya gelir. İçlerinde... Celal Bayar da var.

Çankaya Köşkü ziyareti... Cumhurbaşkanı Bayar'ın eli öpülür.

O günleri anlatırken... TMT Başkanı Celal Bayar'ın gözleri sulanıyor. O günler... Celal Bayar'da o kadar çok anı var ki:







Eskiden... Kıbrıs'ta, Victoria Kız Lisesi vardı... 1959'da adı değişti... Adnan Menderes Kız Lisesi oldu.

Eskiden... Lefkoşa Türk Lisesi vardı... Adı Celal Bayar Lisesi olarak değiştirildi.

Ben... Celal Bayar Lisesi mezunuyum. Büyük gurur.

Celal Bayar ile sözleştik... Bundan sonraki ilk KKTC ziyaretimizde... Adadaki Celal Bayarlar ile... Adnan Menderesler ile... Bir araya geleceğiz.

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İŞTE KKTC... İŞTE VEFA



Cumhurbaşkanı Celal Bayar... Başbakan Adnan Menderes... Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu... Kıbrıs'ın unutulmaz kahramanları.

1960 darbesi öncesi... Kıbrıs davası için diplomatik girişimler... Kazanımlar, bu 3 devlet adamının mührünü taşıyor.







O nedenledir ki... Bugün KKTC'de Celal Bayar var... Adnan Menderes de var... Bir değil... Çok.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı... Zorlu Töre... Demokrasi şehidi Fatin Rüştü Zorlu'nun soyadı... Meclis Başkanı'nın adı.

Kıbrıs'a gelip de... Onları aramamak olmazdı... Aradık elbette.

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DOKTOR FAZIL KÜÇÜK



Kıbrıs'ta bir Anıt Mezar... Kıbrıs Türklüğü'nün varoluş mücadelesinin unutulmaz lideri Dr. Fazıl Küçük'ün mezarı.

Dr. Fazıl Küçük... Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavinliği yaptı.







Sonra... Geçici Türk Yönetimi Başkanlığı.

Lefkoşa'da... Dr. Fazıl Küçük'ün evine gittik... Şimdi müze.

Müzede... Kahve içen liderin heykeli... Bir fincan kahve de biz elimize aldık.







HALKIN SESİ Gazetesi... Kurucusu Dr. Fazıl Küçük. Gazeteye uğradık.

Manşet:

"İsias katilleri için yargı süreci başlıyor."







Asrın depremi... Adıyaman'da İsias Otel yıkılmıştı... KKTC'den gelen öğrenci kafilesine... 72 Kıbrıs Türkü'ne... Mezar olmuştu.

Kıbrıs... Hâlâ 72 evladının yasını tutuyor.

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RAUF DENKTAŞ



Konya'da... Antalya, Kastamonu, Zeytinburnu, Çanakkale'de... Rauf Denktaş Caddesi.

Kırıkkale'de... Bolu'da... Rauf Denktaş Bulvarı.

Ankara, Tarsus, Anamur, Mersin, Ataşehir, Antalya'da... Rauf Denktaş Parkı.

Rauf Denktaş... Kıbrıs davasıyla dolu bir ömür... KKTC'nin kurucu lideri... 21 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı.

Yakından tanıdık... Mütevazı... İçimizden biriydi.

Bir hâkimin çocuğu.

Annesini küçük yaşta kaybetmiş... Sütanne tarafından büyütülmüş.

Hayatını Kıbrıs davasına adayan... Ulusal kahraman... Rauf Denktaş da Anıt Mezar'da yatıyor.

Rauf Bey... Cumhurbaşkanı Demirel'in konuğu olarak Türkiye'ye gelmişti.

İstanbul'da... Dolu dolu bir gün geçirmişlerdi... Ziyaretler... Açılışlar.

Ve akşam yemeği... Rauf Bey, "Sayın Cumhurbaşkanım" demişti:

- Bugün çok yoruldunuz.

- Rauf Bey... Memleket hizmetinde insan yorulmaz.

Aradan haftalar, aylar, yıllar geçti.

Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı olarak, son ziyaretini KKTC'ye yaptı... Ben de vardım.

Yoğun/yorucu bir program... Ardından akşam yemeği.

Demirel... Yemekte "Rauf Bey" dedi:

- Beni çok iyi ağırladınız... Teşekkür ederim... Sizi hayli yordum.

Rauf Denktaş... Yıllar önce Demirel'den duyduğu sözleri, Demirel'e söyledi:

- Sayın Demirel... Memleket hizmetinde insan yorulmaz.

Ve... Kahkahalar patladı.

***

KIBRIS BİR ADA MIDIR?



Geldik... Gezdik... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da dinledik... Lefkoşa Çarşısı'ndaki esnafı da... Girne'deki, Magosa'daki lokantacıyı da.

Akşam oldu... Kıbrıs'ın şarkılarına...

Türkülerine kulak verdik:

"Kıbrıs bir ada mıdır?

Cennetten parça mıdır?

Kıbrıs'ın güzel kızı,

Yanakları kırmızı,

Akdeniz'in yıldızı,

Ah Kıbrıs'ım Kıbrıs'ım."

Akdeniz'de... Sicilya ve Sardunya'dan sonra... Üçüncü büyük ada olan Kıbrıs'tan son notlar... Yarın.