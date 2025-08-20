Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun uyum içinde, olgunlukla, hakaretsiz, kavgasız çalışmalarını izlerken...

Aklımıza, Almanya Parlamentosu'ndaki bir kurul geldi:

Akil İnsanlar Kurulu.

Ah keşke, TBMM'de de... Böyle, akil milletvekillerinden oluşacak ve partiler üstü bir bakış açısıyla görev yapacak bir kurul olsa.

Dileğimiz o ki...

Terörsüz Türkiye komisyonu görevini tamamladıktan sonra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ikinci adımı da atar.

TBMM'de bir Akil İnsanlar Kurulu.

İhtiyaç var mı derseniz... Hem de nasıl.

***



Bizde de olsa

Almanya... Federal Meclis... 23 daimi komisyon var.

Ayrıca... 120 milletvekilinin imzasıyla araştırma komisyonu kurulabilir... Değişik konularda.

Bitmedi... Almanya farkı...

Bir de... "Bizde de olsa" dediğimiz... Akil İnsanlar Kurulu.

Kurul... Parti gruplarının büyüklüğüne göre oluşturulur.

Kurulda... Meclisin en yaşlı üyeleri değil, en deneyimli milletvekilleri görev yaparlar.

Meclis başkanı... Kurulun da başkanıdır.

Kurulda... Meclis başkanlık divanının 7 üyesi ile partilerden gelen 23 üye bulunur.

Ayrıca... Hükümetin bir temsilcisi de kurul çalışmalarına katılır.

***



Siyaset üstü

Meclis gündemi... Parlamento çalışma planı... İçtüzüğün yorumu... Federal Meclis'in onuru... Ve daha pek çok konu... Akil İnsanlar Kurulu'nun çalışma alanı içinde.

"Keşke bizde de olsa" dememizin nedeni...

Meclis'teki... Liderler arasındaki... Parti yöneticileri arasındaki... Milletvekilleri arasındaki... Çekişmeleri biliyorsunuz.

Yükselen sesler... Meclis'in saygınlığını zedeleyen söylemler.

Hakaretler.

Zaman zaman Meclis Genel Kurulu'nda... Sıkılan yumruklar... Küfürler... Kavgalar.

Birbirlerini mahkemeye veren siyasetçiler.

Almanya... Bütün bunları düşünmüş... Partiler üstü çalışacak... Yol gösterecek... Öneride bulunacak... Siyasetin/Meclis'in onurunu, itibarını gözetecek Akil İnsanlar Kurulu kurmuş. Darısı bize.

***



Söz sırası annelerde

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün dördüncü toplantısını yaptı.

Şehit yakınlarını, gazileri ve evlat özlemi çeken Diyarbakır annelerini dinledi.

Komisyon... Bugün de Galatasaray meydanında 10 yıldır eylem yapan Cumartesi annelerini dinleyecek...

Sonrasında... Barış anneleri görüşlerini aktaracak.

Bugün... Dinlemeye devam... İnsan Hakları Derneği... İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği... İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı... Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı.

***



Nazar değmesin

Komisyonun dört toplantısının ardından gözlemimiz:

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kutluyoruz... Sakin... Dengeli... Mütevazı... Bu işi iyi götürüyor.

Endişemiz:

Komisyonda bir odak kayması... Fonksiyondan uzaklaşma olur mu?

Aman dikkat!.. Sakın ha!

Sevincimiz:

Komisyon çalışmaları sırasında sataşma yok... Laf atma yok... Çirkin söz yok.

***



'Bu kez başaracağız'

Komisyon üyelerinden arayanlar oldu... Anadolu'daki havayı soranlar.

Örneğin, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman... Birkaç kez sordu.

Sokağın sesini dinliyoruz... Dolaştığımız her yerde milletin gözü kulağı Ankara'daki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda.

Terörsüz Türkiye projesine destek... Giderek artıyor.

Doğu... Güneydoğu... Huzur içinde... Ve barış ikliminin devamını istiyor.

Bizi arayanlara... Hüseyin Yayman'a... Gözlemlerimizi aktardık.

Yayman dedi ki:

Bu sürecin ana fikri, bisiklet pedalı çevirmek gibidir. Adımlar atıldıkça süreç ilerleyecek ve sonuç alınacaktır.

Sürecin zorlukları var. Konu, zor olmasaydı zaten bu noktaya gelmezdi. Silahların sadece ellerden değil gönüllerden de bırakılması lazım.

Sorun, etnik kimlik değil demokratikleşme sorunu. Türkiye'nin büyük devlet olma imtihanını veriyoruz.

Süreç, milletimizin gözü önünde cereyan etmekte. Halktan hiçbir şeyi saklayamayız.

Al-ver... Pazarlık söz konusu değil.

Şehit aileleri ve gazilerimizi rencide edecek bir adıma asla müsaade etmeyiz.

***



İki ayrıntı

Komisyonda... DEM Parti temsilcileri konuşmalarına, "Sırrı Süreyya Önder'e rahmet okuyarak" başlıyor.

Rahmet okumaya... Komisyonun tamamı katılıyor.

Yine DEM'lilerden... "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür."

Ve yine herkesin teşekkürü.

***



'Kapalı toplantı' notları

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun en uzun toplantısı... Kapalı toplantı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'ın sunum yaptıkları... Komisyon üyelerinin sorularını yanıtladıkları toplantı.

Tam 8 saat.

Toplantı kapalı olduğu için ayrıntıya girmiyoruz... Tutanaklar 10 yıl süreyle gizli kalacak.

Toplantıda en çok kime soru soruldu? Merak eden çok.

Yanıt... MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a.

İbrahim Kalın'ı kutluyoruz... Toplantıya o kadar çok hazırlıklı gelmiş ki... Hani ne derler, dersine o kadar iyi çalışmış ki... Takdir topladı.

Ve son ayrıntı:

Kapalı toplantı... Biraz gergin başladı.

Ama... Milli Savunma Bakanı... İçişleri Bakanı... MİT Müsteşarı'nın konuşmaları... Sorulan her soruya tatmin edici yanıt vermeleri... Havayı birden değiştirdi... Yumuşattı.

***



Nokta

Varsa çay yoksa çay... Şekerli... Şekersiz... Komisyonda tüketilen çay, sayılacak gibi değil.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantıya ara vermek istemiyor.

Onun için... Toplantı salonunda zaman zaman simit ve peynir servisi yapılıyor.

Noktayı... Başarı dileklerimizle koyalım.