Mustafa Kemal Paşa... Türk Orduları Başkomutanı... Afyon'un Şuhut ilçesinde son hazırlıklar... Gece yarısı atla Çakırözü köyüne hareket.

Sonra... İstikamet Kocatepe.

26 Ağustos sabahı... Saat 05.30... Kurtuluşa giden yolda büyük adım... Büyük Taarruz'un başlangıcı...

Gerisini şair söylesin:

"26 Ağustos gece sabaha karşı,

Topların çelik ağzı çaldı bir hücum marşı,

Bir ölüm bestesinin içinde yandı dağlar,

Altüst oldu siperler, eridi demir ağlar."

Şuhut'tayım... Kocatepe'deyim... Bir zafer destanının yazıldığı coğrafyadayım... Hafta boyunca.

***



Zafer Yolu

Kalabalık... Şuhut'tan Kocatepe'ye, Zafer Yolu'nda yürümeye gelenler... Kadınlar... Erkekler... Her yaşta vatansever... Binlerce.

Zafer Yolu... Yokuş yukarı... Mehmetçik tırmanmış ama... Bugün ziyaretçilerin tırmanmaları kolay mı?

Üstelik... Kadınlar var... Yaşlılar var.

Organizasyon tam puan... Kimse merak etmesin... Görevliler... Otobüsler... Doktorlar... Ambulanslar.

***



Türkiye burada

Araç plakalarına bakıyorum... 25-Erzurum... 42-Konya... 33-Mersin... 25-Erzurum... 34-İstanbul... "Bütün Türkiye burada" desek yeridir.

Yabancı plakalı araçlar... Hollanda... Almanya... Gurbetteki Türkler.

Yıllık izinden dönmek üzereler.

01-Adana... Otobüsten küçük... Minibüsten büyük... Adanalı kadınlar.

Tanışıyoruz... Konuşuyoruz... Büyük kurtarıcının heykeli önünde fotoğraf çektiriyoruz.

***



Adana... Terörsüz Türkiye

Emine Baştaş... Emekli bankacı...

Zafer Bayramı... Kurtuluş... Atatürk'e saygı ve minnet... Bu arada sohbet... Terörsüz Türkiye.

Emine Baştaş az konuştu, öz konuştu... Dinleyenler, "Doğru" dercesine başını salladı:

"Amacından sapmazsa başarılı olur."

Gülnihal Bak... Halk oyunları öğretmeni:

"Endişemiz var... Gecikmesin... Amacından sapmasın... Engellenmesin."

Melahat İyiyürek... Hemşire:

"Çok güzel olur... Kısa zamanda gerçekleşirse çok daha güzel olur."

Ülkü Boğdaş... Biyolog:

"Güvenlik... Huzur... Kardeşlik... Böyle bir projeye karşı çıkılır mı? Barışı çok seviyoruz.''

- Hocam, sen konuşmadın... Ne diyorsun?

Hoca... Atila Batğı... Adana'nın midibüs dolusu çiçekleri içindeki tek erkek... Kafile başkanı... Halk oyunları öğretmeni:

- Büyük Türkiye... Özlenen büyük reform... Olmasını yürekten istiyoruz... Destekliyoruz.

***



Şuhut

Belediye başkanlığı, AK Parti'de idi... 31 Mart 2024 yerel seçimleri... Nöbet değişimi... MHP'ye geçti:

Başkan Muhittin Özaşkın... 40 yıllık öğretmen... Sevildiği, aldığı oydan belli... Yüzde 51.

Ona, "Başkan" diyeni görmedik... Herkes "Hocam" diyor... Şuhut'ta o kadar çok insanın öğretmenliğini... Okul müdürlüğünü yapmış ki.

Halkın içinde... İşi gücü hizmet.

Bugünlerde keyfine diyecek yok... Zira... Festival (geçen hafta) için gelenler... Ve bu hafta... Zafer Bayramı ziyaretçileri... İlçe ekonomisine can suyu.

***



Demir karyola

Mustafa Kemal Paşa'nın, Şuhut'ta kaldığı ev şimdi müze... Her gelişte mutlaka uğrarım.

Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ile fotoğraf çektirdik... Atatürk'ün çalışma odasında... Masasının başında.



Bitişiği... Yatak odası.

Başkomutanın yatağı... Demir karyola.

***



Gündem

Anadolu... Kırsal kesim... Herkes işinde gücünde... Ekmek davası.

Seçim... Siyaset... Sosyal medya... O onu dedi, bu bunu söyledi... Siyasi çekişmeler... Gündem dışı.

Şuhut... Bereketli toprak... Çalışkan insan... Yaz... 2 ay boyunca... Günde 500 ton taze fasulye.

Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın söyledi:

"Bazı günler üretim 700 tona çıkar."

Şuhut... Bin metrekare tarladan... Yılda 5-10 ton patates üretimi.

Karpuz çok... Ama para etmiyor.

Festival... Konser akşamı... Başkan Özaşkın, "Bir TIR karpuz dağıttık... Parasız... Yemeyen kalmasın."

***



Keşkek

Coğrafi işaret tescilli... Keşkek... Bir Şuhut klasiği.

Belediye Keşkek Evi... İki katlı... Kalabalık... Müşteri kuyrukta.

Başkan, "Bırakmam" dedi... "İlle de yiyeceksiniz."

Keşkek bahane... Sohbet, "terörsüz Türkiye".

Muhittin Özaşkın dedi ki:

- Umutla bekliyoruz... Toplumda heyecan yarattı... Cumhuriyet döneminin en önemli olaylarından... Türkiye'ye çağ atlatacak bir proje... Kaynak, terörle mücadeleye değil hizmete akacak... Ekonomiye akacak.

***



Mektup

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Afyonkarahisar-Şuhutlu Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun bu bölgeye hizmeti çok.

Eski milletvekili... Eski bakan.

Afyonkarahisar'ın her yerinde izi de var, tozu da.

Seviliyor.

Ancak... 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde... AK Parti, Şuhut'ta belediyeyi kaybedince... Veysel Hoca kırılmış.

Seçimden sonra Şuhut'a hiç uğramamış.

Veysel Hocam...

Şuhutlular, sizi seviyor... Bekliyor... Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın... Ve Şuhutlular... Yollarınıza gül dökmeye hazırlar.

Ayrıca... Siyaset böyle bir şey... Kazanmak da var, kaybetmek de... Küsmek olmaz.

***



Davetiye

Şuhut Sosyal Hizmet Merkezi... Korunmaya muhtaç çocuklara ve ailelere destek... Rehberlik... Danışmanlık... Evde bakım... "Beğendik."

Afyonkarahisar-Emirdağ kökenli Mahinur Özdemir Göktaş'ın Şuhutlu hemşerilerine hediyesi... Herkes memnun.

Sayın Bakan, Şuhutlular, sizi bekliyor... Keşkek yemeye.