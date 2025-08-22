ŞANLIURFA

Mehmet Kasım Gülpınar... Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı.

Babası... Eyyüp Cenap Gülpınar... Eski milletvekili... Anavatan Partisi... AK Parti.

Devlet bakanlığı yaptı... Ve TBMM başkanvekilliği.

Siyaset nöbeti şimdi oğlu Mehmet Kasım Gülpınar'da.

AK Parti milletvekilliği yaptı.

31 Mart 2024... Yerel seçim... Yeniden Refah Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi... Yüzde 38.88 oyla.

Sonra... YRP'den istifa... Şimdi bağımsız.

AK Parti'nin kapıları ardına kadar açık... Yuvaya dönse baş tacı.

Ama... Kendisine oy veren seçmeni kırmak istemiyor... Bağımsızlığa devam... Nereye kadar? Hiç konuşmadık.

***



Mevsimlik göç

Şanlıurfa'yı ilk defa tenha gördüm... Birkaç ay öncesinin kalabalığı yok.

Mersin'de... Sahilde yazlığı olan... Mersin'e gitmiş.

Zenginler... Serin yerlere... Bolu... Kızılcahamam... Kastamonu... Karadeniz yaylaları.

İstanbul'a gidenler de var.

Memurların bir kısmı... Öğretmenler... Tatildeler.

Gariban tarım işçileri... Mevsimlik işçi olarak değişik illerin yolunu tutmuşlar... Tam 30 ile dağılmışlar... Sayıları 300-350 bin.

Şanlıurfa'nın trafiğini hiç bu kadar rahat görmemiştim.

***



Yanlış işler

Siyaset... Konuşan çok... Ama erken seçimden söz eden/bekleyen yok.

CHP'nin içişleri... Gümrük Hanı... Bizi durduran esnaf dedi ki:

- Bir kümeste, iki horoz olmaz... Genel Başkan Özgür Özel... Ama kendisini genel başkan zannedenler de var... Yanlış işler.

***



Ekonomi

Fıstık... Türkiye'nin toplam üretiminin üçte ikisi buradan... Ancak... Don vurmuş.

Pamuk iyi... Harran Ovası... Bozova... Ceylanpınar... Viranşehir... Suruç pamuğu İtalya'ya gidiyor.

Buğday iyi.

Mercimek... Üretimde, Şanlıurfa Türkiye birincisi... Ama kuraklık etkilemiş.

Mısır... Üreticinin yüzünü güldürmüş.

Üç Organize Sanayi Bölgesi var.

Artı... Gıda OSB.

35 bin kişi çalışıyor.

Peynir fabrikası... İtalya'ya ihracat... Pizza peyniri.

Makarna fabrikası... Gezdim... 35 bin metrekare kapalı alan... Günlük üretim 400 ton... Japonya'ya... Güney Kore'ye... İç piyasaya.

***



Aşk

İnanç turizmi... Gelenler var... Ama hava çok sıcak olduğu için fazla değil.

Kültür turizmi... Göbeklitepe... Karahantepe... Yabancı turist... Bu mevsime rağmen gelen var.

Bir İtalyan turistle tanıştık... Motosikletiyle gelmiş... Aşktan söz etti.

"Şanlıurfa'ya âşık olmuş."

***



'Bitsin bu sıkıntı'

Başkan Gülpınar... Şeyhanlı aşiretinden... Şıh.

Siverek'te... Geniş arazisi var... Aileden.

Maaşını, öğrencilere dağıtıyor... Burs.

Sordum... Terörsüz Türkiye... Bölge insanı ne düşünüyor?

Başkan dedi ki:

- Çoğunluk... Her partiden insan... Destek veriyor... Herkes, 'Bu sıkıntı artık rafa kalksın' diyor.

***



Alkışlıyoruz

Lokanta temiz... Personel temiz... Servis mükemmel.

Belediye... Sürekli kontrolde. Kuşbaşı 300 lira... Kuzu ciğeri 250... Tam tavuk 150... Ayran sürahiyle... 150 lira. Az ileride bir başka lokanta... Izgara köfte 70... Tavuk şiş 100... Kuzu ciğer 150.

Lokantacıda... Allah, korkusu var. Kazık atmıyor.

Şükretmeyi biliyor. Ve müşteriyi kapının önüne kadar uğurluyor... Elinde kolonya şişesi.

***



Uzaklara hizmet

Şanlıurfa... 1475 muhtarlık var... Bir o kadar da mezra. Mehmet Kasım Gülpınar, uzaklara el atmış, köylere hizmet... Kırsala sıcak asfalt. İhaleler şeffaf.

Mal mı alınacak? 6 kişilik komisyon.

Kuraklık var... Köylere tankerle su yolluyor. Harran Ovası'ndaki su kuyularına güneş enerji santralleri kurmaya çalışıyor. Halkla ilişkisi... Sorun yok... Seviliyor.

***



Suriyeliler

Sığınmacı sayısı bir ara 475 bini aşmıştı. Bugün... 250 bin civarında.

Çok kişi Suriye'ye dönmüş... Avrupa'ya gitmiş... Ya da başka şehirlere...

İstanbul'a. Şanlıurfa'da kalanlar...

Oto tamircileri... İnşaat işçiler... Tarımda çalışanlar.

***



İbrahim Tatlıses

İmparator... O bir Şanlıurfa markası... İbrahim Tatlıses Müzik Müzesi bile var.

Anlattılar:

- Zaman zaman gelir... Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ı ziyaret eder... Akrabalarını görür.

Konaklama... Polis evi... Kızlarının evi... Ya da akraba evi.

Adalet Hanım... Adalet Durak... İmparatorun ilk eşi... Üç çocuğu var... Abdestinde, namazında... Hayır işleri yapıyor... Urfalılar, 'Saygın bir abla' diyor.

Büyük kızı... Gülden Hanım... Ev kadını... Kendi hâlinde.

Diğer kızı... Gülşen Hanım... Bölge halkının söylemiyle, 'Medrese öğretmeni.' Kadınlara, Kuran-ı Kerim okumayı öğretiyor... Din dersleri veriyor... Parasız.

Oğlu Ahmet... İstanbul'da.

***



Veda

Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya veda.

Dostlar bırakmıyorlar... "İlle de kal... Gitme... Gezelim... İlçeleri, köyleri."

"Hava serinleyince tekrar geliriz" dedik.

Sıcaklık 41 derece... Gez gezebilirsen.