ŞANLIURFA

Atatürk Barajı'nda su seviyesi düşmüş... Harran Ovası'ndayım... Öğle saatleri... Sıcaklık 40 derece... Herkes işinde gücünde.

Saat 18.00'den sonra sıcaklık biraz azalıyor... Dolaşıyorum... Gümrük Han... Haşimiye Meydanı... Tarihi Urfa Sokağı... Çifte Han... Kalabalık.

Nabız tutuyorum... Terörsüz Türkiye... Ekonomi... İşsizlik... Siyaset... Seçim... Esnaftan Ramazan Güzel (Doğal Şifa) durduruyor:

Ve... Elindeki kolonya şişesinin kapağını açıyor:

- Terlemişsiniz... İyi gelir... Serinlersiniz.

Bakıyorum... Biber kolonyası... İsot.

Güldüğümü görünce... Avuçlarıma bir başka kolonya daha döküyor:

Fıstık kolonyası.

***



Sevindik

Bugün... Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri'nde bir tören var... Şenlik... Eğlence... Bayram... Ah! Keşke televizyon canlı yayınlasa.

150 evladımız... Dezavantajlı yavrumuz... Öksüz ya da yetim... Gariban çocuğu... Sünnet olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a dedim ki:

"Bu çocukları sevindiriyorsunuz ya... Allah da sizi sevindirsin."

***



Acı ama gerçek

Belediye çalışıyor... Merkezde...

İlçelerde... Kırsalda.

Kamyonlar... İş makineleri... Vızır vızır.

15 kamyon şoförüne daha ihtiyaç var.

Başvuru... Dün itibarıyla... 700.

***



Biliyor muydunuz?

Türkiye'nin... Yüzölçümü olarak sekizinci büyük şehrindeyim.

Nüfus olarak ise... Yedinci büyük şehir.

Genç nüfus... İlçeler... Kırsal... Çarşı... Çocuk bahçesi.

Anaokulu... İlkokul... Ortaokul... Lise... Toplam öğrenci sayısı... Dikkat... 800 bin.

800 bin genç demek... 800 bin öğrenci demek... Türkiye'nin 50 ilinden fazla bir nüfus demek.

***



Şikâyet yağmuru

Şikâyet... Allah'ım, nereye gitsem şikâyet... Sevgili Reşat Uzun dostum, beni dolaştırdı... Kime selam verdiysem şikâyet dinledim.

dinledim. Harran... Ceylanpınar... Suruç... Bozova... Viranşehir... Millet şikâyetçi.

Şikâyetlerin özeti:

"Elektrik faturası... Elektrik kesintisi... Elektrik parasını ödeyemedim, traktörüme haciz geldi."

***



İsot

Şanlıurfa... Kırsal... Havadan görüntü... Her yer kırmızı... Halı gibi.

İsot... Makinede çekilmiş... Kıyma misali... Naylon zemine serilmiş... Kurutulmaya bırakılmış.

Güneş... Görevini yapıyor... Kurutuyor.

İsot... Bu coğrafyanın önemli gelir kaynağı.

Tarihi Gümrük Hanı... Yüzlerce dükkân... İsot satan çok. Acılı... Acısız... Çok acılı.

- İsotçu... İşler nasıl?

- Allah'a çok şükür.

- En çok hangisi satılıyor?

- Elbette çok acılı olanı...

Sağlıklı olmak istiyorsan acı yiyeceksin... İnsanın sesini de güzelleştirir. Urfalı türkücülerimizden belli.

***



Terörsüz Türkiye

Akçakale... Harran... Etnik köken Arap.

Birecik... Halfeti tarafları Türkmen... Melih Gökçek'in baba tarafı da buralı... Babadan kalma arazisi var... Ekip biçen yok.

Bu coğrafyada, Kerkük kökenli Türk hayli fazla.

Siverek, Viranşehir, Suruç, Hilvan... Ceylanpınar... Türk... Kürt... Arap... Zaza... Huzur, birlik beraberlik içinde kardeşçe yaşıyorlar.

Terörsüz Türkiye... Destek var... Giderek yükseliyor.

Saat 19.00 suları... Balıklıgöl... Kalabalık, etrafımızı sardı... Dinledik... Dediler ki:

- Urfa farklı... Zaten terör yoktu... Ama burası da Güneydoğu... Turist gelmeye çekiniyordu... Terörsüz Türkiye ile turizm patlayacak.

***



Yaşasın şeffaflık

Büyükşehir Belediyesi'ne 30 kişi alınacak... Dün kura çekildi... Herkesin önünde.

İşte şeffaflık... Tebrikler, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar.

Ve... Bir bölge gerçeği:

15 kişinin alınacağı iş için yapılan başvuru... 5 bin 69.

***



Sıra gecesi

Şanlıurfa klasiği... Olmazsa olmaz... Eskiden kış mevsiminde olurdu... Sonbahar, ilkbaharda da.

Şimdi... Yazları da yapılıyor.

Eskiden... Sıra gecesinde içki olmazdı.

Şimdi... Yerli, yabancı turistin talebi... Bazı sıra geceleri içkili.

Çoğunlukla butik otellerde... Gülizar Konuk Evi... Cevahir Konuk Evi... Urfa Saray Konuk Evi... Vezirhan Konuk Evi... Şanlı Ruha Konuk Evi... Say say bitmez.

Hesap... Taban bin lira... İçeceğiniz içkiye göre artıyor... İki bin liraya kadar çıkıyor.

Başlangıç çiğ köfte ile... Sonra içli köfte... Patlıcanlı kebap, olmazsa olmaz... Ve tatlı... İsteğinize göre... Şıllık tatlısı veya künefe.

Ve... Eğlenin eğlenebildiğiniz kadar... Türkü çok:

Urfalıyam ezelden... Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar... Nemrud'un kızı... Bugün yasta gördüm zülfü siyahı... Seherde indim bağa, güller sarılmış yaprağa.

***



Çiğ köfte

Sormuşlar... "Aslen nerelisin?" Çiğ köftede yanıt geniş:

"Urfalıyım... Fakat Adıyaman'da ikamet ediyorum."

Şanlıurfa... Çiğ köfte etli.

Adıyaman... Etsiz çiğ köfte.

Sabah kahvaltısı... Öğle yemeği... Eş dost, esnaf ziyareti... İkindi vakti... Çiğ köfte ikram eden edene.

"Teşekkürler... Doktor yasağı."

***



Yarın

Siyaset... Erken seçim...

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ile sohbet... İbrahim Tatlıses... Göbeklitepe...

Sanayi... Harran Ovası.

Şanlıurfa notları... Yarın devam edeceğiz.