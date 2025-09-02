Asrın depremi... 6 Şubat 2023.

12 bin 659 can kaybı... Orta hasarlı... Ağır hasarlı... Yıkılmış bina... Binlerce.

Depremden hemen sonra gelmiştik.

Kapalıçarşı... Dumlupınar Mahallesi... Trabzon Bulvarı... İsmet Paşa Mahallesi... Azerbaycan Bulvarı... Yerle bir olan binalar... Minaresi yıkılan camiler... Çadırlarda barınan insanlar... Mobil mutfaklar... Gözyaşları... Büyük acı.

Ve bugün... Mitolojideki Anka kuşu misali... Küllerinden yepyeni ve modern bir Kahramanmaraş doğuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel dedi ki:

"40 bin konut yapıldı... Yılsonuna kadar 67 bin konut bitmiş olacak."

***



İstiklal madalyası

Yiğidin harman olduğu coğrafya... Şehitler diyarı... Kurtuluş Savaşı şehitleri... Terör şehitleri.

Milli Mücadele'de kahramanlık destanı yazan... Ve dünyada ilk kez kırmızı şeritli İstiklal Madalyası alan (5 Nisan 1925) şehir.

7 Şubat 1973'te... Adının başına "Kahraman" unvanı eklenerek onurlandırılan kadim şehir.

Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkürler.

Hediyesi bir tablo:

"İstiklal madalyasının belgesi."

***



Tarih ayağa kalkıyor

Tarihi bir eser... Ulu Cami... Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapılmış... 1442-1454 yılları arasında.

Çok iyi hatırlıyorum... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bu camide Cuma namazı kılmıştı... Halıların çok yıpranmış olduğunu görmüştü... Sonra ilgilileri uyarmıştı... Cami yeni, tertemiz halılara kavuşmuştu.

Deprem... Tarihi miras Ulu Cami'de büyük hasar.

Restorasyon devam ediyor.

Ve Kapalı Çarşı... Şehrin merkezinde... Bir başka tarih... Yüzyıllar öncesinden.

Öyle büyük ki... Çarşı içinde çarşı... Semerciler Çarşısı... Bakırcılar Çarşısı... Kuyumcu... Ayakkabıcı... Fırın... Gıda maddeleri... Aklınıza ne gelirse.

Geçmiş dönemlerin AVM'si.

Deprem... Kapalı Çarşı'yı da vurdu.

Restorasyon devam ediyor... Büyük bölümü bitmiş... İşyerleri açık... Esnaf da memnun, müşteri de... Hayli kalabalık.

***



Terörsüz Türkiye... Ve kamuoyu

Pazarcık ilçesi... Asrın depreminin merkez üssü... Kürt nüfus yoğun.

Narlı ilçesi... Alevi çok.

Nurhak ilçesi... Kürt de var Alevi de.

Elbistan ilçesi... Nüfusun bir kısmı Kürt.

Maraş merkez... Kürtler, Namık Kemal Mahallesi'nde.

İl geneline bakacak olursak;

Oğuz boyunun tamamı bu coğrafyada.

Beydili boyu... Bayat boyu... Avşar boyu... Diğer boylar.

Çeçen... Çerkez... Abhaz... Arap... Türkiye'nin bütün renkleri, desenleri... Tam bir mozaik.

Barış ve huzur içinde.

İl... İlçe... Kırsal... Kamuoyu yoklaması... Halkla sohbet... Ve sonuç:

Terörsüz Türkiye... Destek büyük.

***



Sığınmacı... Çoğu gitmiş

Depremden önce... Kahramanmaraş'ta sığınmacı çoktu... Suriyeliler.

Çarşıda, pazarda... Her mahallede.

Esnaf... İnşaat işçisi... Kuyumcu... Lokantacı... Tatlıcı... Otomobil tamircisi...

Deprem... Ardından Suriye'de suların durulması... Ciddi bir geri dönüş olmuş.

Yüzde 80'den fazlası gitmiş.

Dolaştık... Tekke Mahallesi'nde... Dumlupınar Mahallesi'nde... Suriyeli nüfus var... Ama az.

Kimi tavuk dönercisi... Kimi kuruyemişçi... Kimi tatlıcı... Kimi de inşaat işçisi.

Unutmadan... Altını çizmemiz şart;

Her yer inşaat olduğu için, Kahramanmaraşlı "Suriyeli işçinin gitmesini istemiyor."

***



Can Azerbaycan

Kahramanmaraş'ta... Eskiden, Azerbaycan Bulvarı vardı.

Deprem... Bulvardaki binalar yıkıldı.

Bulvarın arkası... Hayrullah Mahallesi... Deprem bu mahalleyi yok etti.

Azerbaycan... Bu bölgenin canlanmasını... Ayağa kaldırılmasını üstlendi.

Ve... Mahallenin birinci kısmı tamamlandı.

İkinci kısmının yapımı devam ediyor... Tam bir şantiye... Vinçler... İş makineleri... Günde iki vardiya... Hummalı bir çalışma.

Kadir kıymet bilen Kahramanmaraş... Hayrullah Mahallesi'nin adını değiştirdi.

Mahallenin yeni adı... Azerbaycan Mahallesi.

Burada tören yapıldı... 19 Haziran 2025.

Ve Kahramanmaraş tarihinde ilk kez iki Cumhurbaşkanı aynı anda karşılandı... Ağırlandı:

Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev.

***



Konteyner dükkânlar

Çadırda oturan kalmadı... Ama konteynerde kalanlar var. Yıkılan işyerlerinin yerine yenileri yapılıyor... Hepsinin tamamlanması zaman alacak.

Bazı işyerleri... Konteyner. Örneğin... Beyzade... Mondi...

Ekrem Spor... Altınöz Gümüş... Zümra Ayakkabı... Uğurlu... Mavi Spor...

***



Feraset sahibi insanlar

Fırat Görgel... Türkiye'nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı... 43 yaşında.

AK Parti'nin Gençlik Kolları'nda siyasete başlamış.

Sonra... İl Başkan Yardımcılığı.

İl Başkanlığı.

Ve... Çalışmasının karşılığı... Büyükşehir Belediye Başkanı.

Halkın içinde... İlçelerde... Köylerde.

Başkanlık, AK Parti'de... Fakat... Belediye Meclisi'nde çoğunluk... Muhalefette.

Konu, Kahramanmaraş olunca... İktidar-muhalefet birleşiyor... Hizmet aksamıyor.

Fırat Görgel ile sohbet... Dedi ki:

"Kahramanmaraş... Feraset sahibi insanların şehri... Ferasetin karşılığı ise hizmet yarışı... Her kesimden gereken desteği görüyoruz."

Feraset... Anlayış anlamında.

***

Çarşı... Pazar... Lokanta

Manisa'da... Balıkesir'de... Trabzon'da... Şanlıurfa'da...

Gittiğimiz her yerde çarşıya, pazara, lokantalara bakıyoruz... "Fiyatlar nedir?"

Kahramanmaraş... Öz Cumhuriyet... Dürümcü Baba.

Öğle saatlerinde kalabalık.

Kebap dürüm... 110 lira.

Tavuk dürüm... 90.

Ciğer kavurma... 70.

Dolaşmaya devam... Kapalı Çarşı önündeki cadde...

Şehrin en canlı yerlerinden... Lokanta... Kalabalık.

Dürüm döner... 90 lira.

Çorba... 70.

Kelle paça... 170.

- Lokantacı... İşler nasıl?

- Çok şükür... Büyük felaket geçirdik... Devlet-millet iş birliği... Toparlanıyoruz... Allah, devletimize, milletimize zeval vermesin.

Çarşıda... Lokantalarda... Temizlik tam puan.

Dikkatimizi çekti... Lokantaların önünde fiyatlar yazılı. Hepsinde.

***



Dondurmanın başkenti

Şehir, dondurmacı dolu... İlçeler de öyle.

Kahramanmaraş-Gaziantep yolu... Dondurmacı dolu... Hediyelik... Şoklanıyor. Müşteri, gideceği yere götürüyor.

Kaç çeşit dondurma var? Sorduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dondurma yedi mi? Haydar Aliyev yedi mi? Sade mi? Çikolatalı mı?

Yarın devam edeceğiz.

Dondurmayı da... Kırmızı biberi de yazacağız.