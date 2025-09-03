"Bölgeye gelen insanlar, şehir merkezini görüyorlar... Oysa asıl çalışma kırsalda."

Bu sözlerin sahibi Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer.

6 Şubat 2023'te... Dokuz saat arayla iki deprem oldu.

04.17'de... Merkez üssü Kahramanmaraş- Pazarcık... 7.7 büyüklüğünde.

13.24'te... Merkez üssü Kahramanmaraş- Elbistan... 7.6 büyüklüğünde.

Vali Mükerrem Ünlüer dedi ki:

- Kahramanmaraş, iki depremde de çok ağır hasar gördü... Şehir merkezi... Türkoğlu, Pazarcık, Afşin, Elbistan, Göksün ilçeleri... Kırsal çok ağır hasarlı... Gidin, görün... Kırsal, şantiye oldu.

Gittik... Gezdik... Gördük.

10 bin 180 köy evi... Atatürk'ün, "Milletin efendisi" dediği köylü... Atatürk'ün modern Türkiye'sine yakışır evlere kavuşmuş... Beğendik... Gurur duyduk.

***



Ebrar Sitesi

Asrın depreminin kara simgesi... 22 blokun 18'i tamamen yıkıldı... Diğerleri de ağır hasar... Can kaybı bin 400.

Deprem sonrasında gitmiştik... Manzara korkunçtu.



Ve... Eylül 2025... TOKİ-Emlak Konut iş birliği... Türk mühendis, mimar ve işçisinin eseri.

Yepyeni... Modern bir site doğmuş.

***



Marbi

Açılımı... Maraş biberi... Bir Kahramanmaraş klasiği.

İpek... En acısı... Un gibi çekilmiş... Kilosu 350 lira.



İkinci ipek... 200.

Çemenlik biber... 150.

İsterseniz... İsot da var... 300-350 lira.

***



Şok

Dondurmanın kilosu... Şehir içi... 400 lira.

12 saat şoklu... 500 lira.

İsterseniz 24 saat... 39 saat... 72 saat şoklu.

Külah isterseniz... Hemen oracıkta yemek için.

Küçük... Orta... Büyük... Duble... 50-130 lira arasında.

Unutmadan... MADO, 40'tan fazla ülkeye dondurma ihraç ediyor... Amerika'dan Rusya'ya, Kuveyt'ten Hollanda'ya kadar.

Üretim... Saatte beş ton.

***



'İnşallah'

Şehit aileleri... Gaziler... Vali Mükerrem Ünlüer'i ziyaret ettiler. Terörsüz Türkiye... Düşüncelerini söylediler... Beklentilerini:

"Devletimiz, yüzümüzü yere baktıracak bir şey yapmasın... Devletimize güveniyoruz."

Milliyetçi damar çok güçlü.

Vatan, bayrak, Atatürk sevgisi çok yüksek.

Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan... 22 gün 22 gece mücadele edip, kendi kendini kurtaran İstiklal Madalyalı şehir. Terörsüz Türkiye, Kahramanmaraşlı için partiler üstü bir proje... Devlet projesi.

Şehit ailesinin... Gazinin... Bölge insanının dileği:

"İnşallah sonuçlanır... Artık şehit cenazeleri gelmesin... Anneler gözyaşı dökmesin."

***



Su

Deprem... Altyapının yüzde 70'i zarar gördü

Deprem sonrası su kaybı/kaçak... Yüzde 70-80 arasında.

Arkasından kuraklık... Zaman zaman su kesintisi yaşanıyor.

Hedef... Bu aydan itibaren kesintisiz su.

***



Huzurlu bahçe

Valilik binası depremde ağır hasar aldı...

Sonra da yıkıldı.

Yenisi yapılıyor... Aynı yerde.

Kahramanmaraş Valiliği... Şimdi...

12 Şubat Belediye Başkanlığı binasının bir bölümü kullanılıyor. Vali... Büyükşehir belediye başkanı... Adalet teşkilatı görevlileri... Jandarma... Polis... STK'lar... Uyum içinde.

Huzur... Tam puan.

***



Büyük Türkiye

Kahramanmaraş... Kırsalda 700 yerleşim yeri var... Hepsi de depremde hasar görmüş.

Vali Mükerrem Ünlüer, "304 yeni köy kuruluyor" dedi:

Okuluyla... Camisiyle... Öğretmen eviyle...

Kanalizasyonuyla.

Kırsalda... Sayıya dikkatinizi çekeriz;

16 bin köy evinin inşaatı devam ediyor.

10 bin ev için kura çekimi yapılmış.

Sayı... Büyük ve güçlü Türkiye'nin somut göstergesi.

***



Fuar bereketi

Eskiden... 1980'lerde... Kahramanmaraş'ta fuar vardı:

Ağustos Fuarı.

Konserler... Çocuk oyunları... Eğlenceler... Yiyecek içecek satış yerleri.

Sonra... Nedendir bilinmez... Fuar kapandı.

Tebrikler... Teşekkürler... Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel.



Fuar... Saat 16.00'da açılıyor...

Giriş ücretsiz.

Gece saat 02.00'ye kadar...

Gez... Eğlen...

Konser dinle.

Fuara komşu şehirlerden... Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay'dan gelen çok... Turlarla.

Halk memnun.

Esnaf çok çok memnun...

Ekonomiye can suyu.

***



Dondurmanın başkenti

Kahramanmaraş, dondurmanın çatal, bıçakla yenildiği yer.

Dondurmacı çok... Hangi birini sayalım.

Öğle yemeği... MADO'ya uğradık... Yerel mutfak... Ekşili çorba.

MADO, üç kardeş... Mehmet Kanbur... Atilla ve Erdal.

Ortanca kardeş de mekândaydı... Sohbet.

- Kaç çeşit dondurma var?

- Limon... Karadut... Vişne... Kakao... Fıstık... Hindistan cevizi... Kavun... Karpuz... Frambuaz... İncir... Karışık... Böğürtlen... Ballı badem.

Atila, devam ediyorken... Sözünü kestik... "Yeter."