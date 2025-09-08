Bugün... Saat 12.00... Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gidecek.

Sordum:







- Ya kapı kapalıysa?

Gürsel Tekin, "Orası baba ocağı" dedi:

- Baba ocağının kapısı kapalı olmaz... Ben 3.5 yıl il başkanlığı yaptım... Baba ocağının kapısı evladına açık olur.

***

MERDİVENLER



Gürsel Tekin... "Baba ocağında bir ömür" diyerek söze başladı:

17 yaşındaydım... Baba ocağına ilk adım.

18'imde... İlçemde gençlik kolları başkanıydım.

İlçe yöneticiliği... Belediye Meclisi üyeliği... İl Başkan Yardımcılığı... İl Başkanlığı... Bütün merdivenleri teker teker tırmandım.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanlığı.

Parti Meclisi üyeliği... CHP Genel Sekreterliği... Genel Başkan Yardımcılığı... Yapmadığım bir Genel Başkanlık kaldı.

Sonra... Sözü bugüne getirdi... Saat 12.00'ye:

Kucaklaşmaya gideceğim... Arkadaşlarımla birlikte.

***

"ARKADAŞLAR"



Gürsel Tekin, "Arkadaşlarımla gideceğim" diye konuşunca... Sordum:

- Kimlerle?

Güldü:

- Hepsini sayamam ki... İl başkanlığı yapmış olan Berhan Şimşek, Cemal Canpolat, Ali Özcan... Eski, yeni partililerimiz... Erkan Narsap... Zeki Şen... Yüreği CHP için çarpan dostlar... Baba evinde mütevazı bir şekilde kucaklaşacağız.

***

RANDEVU... NE OLDU?



Randevu meselesi... Ne oldu? Özgür Özel, "kapalı kapı." Ya Kemal Kılıçdaroğlu? Kapısı açık mı?

Gürsel Tekin'in yanıtı:

Sayın Özgür Özel'in özel kalem müdürünü aradım... Not bıraktım... Dönüş olmadı.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da özel kalemini aradım... Geri dönüş oldu.

Özgür Bey, randevu verirse Ankara'ya gideceğim... Görüşeceğim... Elbette Kemal Bey ile de.

***

BİTMEYEN KAVGA



Kızılderili atasözüdür... "Ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler."

CHP... Değil dalları, yaprakları ile kendi aralarında kavga halinde.

Sadece bugün değil... Dün de... Daha önce de... Kavga, kavga, kavga... Roman gibi... Film gibi.

Roman... Bitmeyen Kavga... John Steinbeck.

Sinema filmi oldu... Oyuncular James Franco... Selena Gomez... Vincent D'Onofrio... Robert Duvall.

Bitmedi... Bir film daha... Yine... Bitmeyen Kavga.

Oyuncuları... Yul Brynner... Trevor Howard... Charlotte Rampling.







Bitmedi... Yerlisi de var:

Bitmeyen Kavga... Tanju Gürsu... Neriman Köksal... Hayati Hamzaoğlu... Mine Soley.







Bitmedi... Bir film daha:

Bitmeyen Kavga... Bulut Aras... Nilgün Saraylı... Yusuf Sezgin... Yıldırım Gencer.

Merak ediyoruz... Bugün saat 12.00'de... İstanbul CHP İl Başkanlığı önünde... Hangi filmi izleyeceğiz?

***

YUMRUKLU, TEKMELİ KAVGA



Kavga dedik de aklımıza geldi... CHP'de kavga çok.

1996... Kurultay... Divan başkanı, 5.5 saatte seçilebildi... Yumruklar... Havada uçuşan tekmeler.

1979... Gençlik Kolları Kurultayı... Kavga.

Polis bastıramadı... Asker çağrıldı.

***

DEFTERİN YAPRAKLARI



Cumhuriyet Halk Partisi'nin seyir defterinin sayfalarına göz atarken... Öyle isimler gördük ki.







Mehmet Sevigen... Sözde değil, özde CHP'li... Katıksız. Milletvekilliği yaptı... Ve bakanlık... Bunca yılın ardından ihraç.

Kemal Karataş... Yıllarca İzmir İl Başkanlığı yaptı... Partisinin bayrağını taşıdı... Sonrasında ihraç.

Profesör Süheyl Batum... Milletvekilliği... CHP Genel Sekreterliği... Ve ihraç... Şimdi mahkeme kararıyla yine CHP'li.

Sayfalar... İhraç kararlarıyla dolu.

***

"PENCEREDEN ADAM ATMAK"



Hüsamettin Cindoruk... 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yassıada'da avukatlık yaptı.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı... Milletvekilliği... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı... Ve... Sonunda;

Doğru Yol Partisi'nden... Savunması bile istenmeden... İhraç edildiğini biliyor muydunuz?

Türkiye'de... Siyaset işte böyle bir şey.







Kıyma makinesinde et kıyar gibi, yetişmiş siyasetçileri harcamak... Baba ocağından atmak... Bizde eski alışkanlık. Çok partide yaşandı.

Rekor... CHP'de.

Görüyorsunuz... Günlerdir Gürsel Tekin'in, CHP üyesi olup olmadığı tartışılıyor... İstifa etti mi, etmedi mi? İhraç edildi mi, edilmedi mi? Savunması alındı mı, alınmadı mı?

***

GÜNÜN SORUSU



Kamran İnan... Türk siyasetinin yıldızlarındandı.

1970'li yıllar... Senatördü... Adalet Partisi'nden.

TBMM grup toplantısında... Genel Başkan ve Başbakan Süleyman Demirel'i öyle ağır eleştirdi ki... İnanılmaz.







Sonra... Genel başkanlığa aday oldu... Kongrede Demirel'i eleştirdi... Ama seçimi kaybetti.

Demirel... Kamran Bey'e küsmedi... Partiden ihraç etmedi... Bakan yaptı.

Bir parti kendi öz evlatlarını yiye yiye... Kapının önüne koya koya... Yükselebilir mi?

***

ROZET... VE ÖTESİ



Yılmaz Ateş... Hani ne derler? "Anadan doğma CHP'li."

SHP'de... Ankara İl Sekreterliği.

SHP ve CHP'de... Ankara İl Başkanlığı.

Parti Meclisi üyeliği... MYK üyeliği.

3 dönem milletvekilliği.







Genel Başkan Yardımcılığı.

TBMM Başkan Vekilliği.

Ankara... Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı... Şapkası çok... Hangi birini sayalım?

Ve sonunda... CHP'den ihraç... Savunması bile alınmadan. Bugün... Yakasındaki rozet... 6 ok.

Parti yönetimine sorarsanız... "O artık CHP'li değil."

***

PARTİLİ GAZETECİLER



Şikâyet... Mahkeme... Dava... Kayyum... Kavga... Bunlar yetmedi... Şimdi de partili gazeteciler gündeme geldi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği... Dayanamadı... Tepki gösterdi:

"Ya siyaset ya gazetecilik... Ya sadece gazeteci olun ya da politikacı... Okur ve izleyiciyi aldatmayın."

ÇGD'nin açıklamasını okurken... Aklımıza geldi... Partili gazeteciler konusu... Bir zamanlar... CHP'nin tüzüğüne bile girmişti.

Tarih 26 Aralık 1938.

Üsnomal toplanıyor... Tüzükte aynen böyle yazıyor... Günümüz Türkçesi ile kurultay.

Ve... Kabul edilen tüzük... Dokuzuncu kısım... Başlık: "Partili gazetecilerin sayacakları noktalar."

Madde 146... Kelimesi kelimesine:

Sahibi partili olan gazete ve dergilerin yazıları ile parti üyelerinin yazdıkları ve çıkardıkları eserler, parti prensipleri bakımından göz önünde tutulur.

İsteyen partili gazeteciler, dergiciler ve yazarlarla bu yolda görüş birliğine yarayacak deget ve toplantılar yapılır.

Partililer kapitali ile ilişkili ve yönetiminde etger bulundukları gazete, dergi ve basmalarda parti program ve tüzüğüne aykırı yazılar çıkartmazlar.