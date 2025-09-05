Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başkanı... Sivas valisi... Belediye başkanı... Yerel gazeteci... İş dünyası temsilcileri... Hepsiyle konuştum.

Ana gündem... Terörsüz Türkiye.

Yılmaz Şimşek... Sivas Valisi:

- Vatandaş destekliyor... Şehit aileleri ve gaziler destekliyor... Herkes barış istiyor... Bu acıların ve annelerin gözyaşlarının durmasını bekliyor.

Adem Uzun... Belediye Başkanı:

- Huzur, barış, kardeşlik gibisi var mı? Herkesin çok samimi olması lazım... Güzel bir iş, baltalamaya çalışanlar olacak... Aman dikkat.

Fatih Deveci... Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı:

- Terörsüz Türkiye olsun... Sürecin yanındayız... Tek arzumuz şu: 'Büyük Türk devleti taviz veriyor görüntüsü doğmasın.'







Naci Yıldız... Sultanşehir Sivas Gazetesi sahibi:

- Halk desteği büyük... STK'lar, dernekler, vakıflar terörsüz Türkiye Projesini destekleyen açıklamalar yapıyorlar.

Osman Yıldırım... Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı:

- Desteklemeyen yok... Hayırlı işi uzatmamak lazım... Konu sıcaklığını kaybetmesin... Her kafadan bir ses çıkmasın... Bir an önce mutlu sona ulaşılsın.

***

'YAVRULAR YETİM KALMASIN'



Sivas... Şehitler, yiğitler coğrafyası.

Kore Savaşı'nda... Kıbrıs Barış Harekâtı'nda... Çok şehit verdi.







Son Kore gazisi... Ahmet Türkoğlu... 2023'te vefat.

150 Kıbrıs gazisi... 80'i hayatta.







Kore ve Kıbrıs Gaziler Derneği... Ziyaret ettik... Beşir Karakaya... Başkan Yardımcısı... Dedi ki:

- Terörsüz Türkiye... Proje, masa başında kalmasın... Gerçekleşsin... Terör bitsin... Şehit cenazeleri gelmesin... Anne, baba, eş ağlamasın... Yavrular yetim kalmasın.

***

TARİHİN EMANETİ



Sivas... Bir kültür hazinesi... Nereye baksak şantiye... Vali Yılmaz Şimşek ile dolaştık.







Divriği Ulu Cami... 1985'te dünya mirası listesine girdi... Restorasyonu bitmiş.

Sivas Ulu Camii ve diğer tarihi eserler... Restorasyon devam ediyor.







196 okul... Tamir... Yenileme... Güçlendirme... Tamamlanmış.

Vali... Halkın içinde... Dün Sivas'ın bayramıydı... Halay çekenlerin içinde Vali Şimşek de var.







Unutmadan; Abdullah Güler... Sivas Milletvekili... AK Parti TBMM Grup Başkanı... Eli, kolu Sivas'ın üstünde... Hemşerilerinin duasını alıyor.

***

KONYA BULUŞMASI



Fatih Deveci söyledi... Konya'da... 12 Eylül'de büyük buluşma var.







Orta Anadolu... 11 il... Şehit aileleri ve gaziler dernek başkanları... Bir araya gelecekler.

Gündem... Terörsüz Türkiye.

Gözyaşları dinsin... Aman dikkat... Şehidin ailesi ve gazi incitilmesin.

***

ATOM KARINCA



Öğretmenler Parkı... 346 (Sivas'ın telefon kodu) Restoran... Öğle yemeği... Ev sahibi, Belediye Başkanı Adem Uzun.

Yemekte Taha Akgül de var... Sivaslı... Güreşçi... Dünya ve olimpiyat şampiyonu... Gururumuz.

Yerel mutfak... Madımak çorbası... Sivas köfte... Teşekkürler.

Başkan Adem Uzun, Büyük Birlik Partisi'nden.







BBP'nin... Tek il belediye başkanı.

Çalışkan... Heyecanlı... Hevesli... Tam bir atom karınca.

Partili ayırımı gözetmiyor... Herkes seviyor... CHP'lisi de, AK Partilisi de.

Şehitlikte çevre düzenlemesi.

İlçe ve köy araç terminali yenileniyor.

Kentsel dönüşüm... Hayli hızlı.

Çiftçiye tohum desteği.

Kale projesi... Ulu Cami ile Gök Medrese arasına kültür yolu.

Mustafa Destici... BBP Genel Başkanı... Bir ayağı Sivas'ta... Dün buradaydı.

***

KURTULUŞ YOLU



Samsun... Amasya... Erzurum... Sivas... Ve Ankara... Cumhuriyeti kuran şehirler... Hepsinde, Mustafa Kemal Paşa'nın ayak izleri var.

Bu beş ilin ticaret odası... Sanayi odası... Ve borsa başkanları... Önemli günlerde buluşuyorlar.







19 Mayıs... Samsun'da.

12 Haziran... Amasya'da.

23 Temmuz... Erzurum'da.

4 Eylül... Sivas'ta. 'Manda ve himaye asla kabul edilemez'.

Ve 27 Aralık... Atatürk Ankara'da.







Sivas buluşmasına konuk olduk... İş dünyası temsilcileri.

Zeki Özdemir ile Osman Yıldırım... Ev sahipleri.

Samsun... Kerem Tüfekçi

Amasya... Murat Kırlangıç.

Erzurum... Saim Özakalın.

Ankara... Seyit Ardıç.

Ve çalışma arkadaşları... Yönetim kurulu üyeleri. Gündemleri... Terörsüz Türkiye... Ekonomi... Yerli ve milli üretim... Savunma sanayii...

***

YAZMAZSAK OLMAZ



Geceyarısı... Saat 03.00... Caddelerde, sokaklarda harıl harıl çalışma... Çöpler toplanıyor... Yollar yıkanıyor.

Sadece dün mü? Hayır... Her gün.

18-30 yaş... Genç evlilere belediye desteği... 20 bin lira... Gül Kart.

Atatürk Caddesi... İnönü Bulvarı... İstasyon Caddesi... Çarşı... Dolaştık.

Tavuk dürüm... Çorba... Lahmacun... Kebap... Pilav... Et döner... Fiyatlar havada uçuşmuyor.

***

BEDİRHAN BEBEK



Baba Serkan Karakaya... Astsubay Çavuş... Hakkâri-Yüksekova'da... Vatan görevi.

Anne... Taze gelin... Nurcan Karakaya... 25 yaşında... Kucağında 10 aylık yavrusu... Bedirhan Mustafa.

Sivas'tan Yüksekova'ya... Serkan Astsubayı ziyaret.







Ve... Yüksekova'dan dönüşte... Yola döşenen el yapımı patlayıcı... 31 Temmuz 2018... Anne Nurcan Karakaya ve kucağındaki 10 aylık bebeği şehit.

1 Ağustos... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Bütün programlarını iptal etmiş... Sivas-Şarkışla'daki cenaze töreninde... İki şehidin cenazesinde.

Sivas... Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği... Müze... Sivas'ın şehitleri.







Şehitlerin son mektupları... Eşyaları... Kıyafetleri var... Gözlük... Kalem... Not defteri... Tarak... Çakmak... Ayakkabı... Tespih... Şapka... Saat...

Ve... Bedirhan bebek köşesi... Terör olayında anne ve bebek paramparça... Geriye kalan Bedirhan Mustafa'nın emziği ve yeleği.

Fatih Deveci ile müzeyi gezdik... Dedi ki:

- Türkiye'deki ilk şehitler müzesi... 2004'te açıldı... Rica etsek şeref defterimizi imzalar mısınız?

İmzaladık... Şehitlerimize Fatihalar yolladık.