Pazartesi... Saat 11.00... Gürsel Tekin, arkadaşları ile birlikte... Sakin.

Soruyorum:

- Gece kaç saat uyudunuz? Sabah kaçta kalktınız?







"Sıkıntı yok" diyor:

- Bunca yıldır siyasetin içindeyiz... Alışkınız.

Sonra... Saat 12.00'de basın toplantısı yapacağını söylüyor... Ve basın toplantısının ardından da Sarıyer'e gideceğini... CHP İl Başkanlığı'na.

***

MARŞ... SLOGAN... TANSİYON



Saat 12.00... Sarıyer... CHP İl Başkanlığı'nın önü.

Kalabalık... Sloganlar atılıyor:

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz."







Ardından... Marş başlıyor:

"Gün doğdu hep uyandık,

Siperlere dayandık."

Bu arada... Kalabalıktan biri bağırıyor:

"Satılmış Gürsel..."

Bu slogan bir anda topluca söylenmeye başlanıyor:

"Satılmış Gürsel... Satılmış Gürsel."

İl binası önünde... Yüksek tansiyon... Herkes gergin.

***

'YUUUH!'



Görevliler... Kamu personeli... Mahkeme kararını tebliğ etmek üzere geliyorlar.

Fakat... CHP İl Başkanlığı'na girmek bir yana... Kapıya bile yaklaşamıyorlar.

Partililer... Bağırmaya başlıyorlar:

- Giremezsiniz... Geldiğiniz yere gidin... Yuuuh!

***

MANZARA



Sarıyer, Sarıyer olalı böyle bir olay/ gösteri/gerilim yaşadı mı acaba?

Gruplara bakıyoruz.

Milletvekilleri.

CHP'liler... İl Başkanlığı önündeki genel merkez yanlıları.

Polis... Çevik kuvvet.

Seyirciler.

Bir de genel merkez karşıtı olan CHP'liler... Gürsel Tekinciler... Sessiz grup.

Tabii medya... Muhabirler... Kameramanlar.

Ortalık... Hani ne derler? Ana baba günü.

Sarıyer trafiği derseniz... Felç.

***

BARİKATLAR



Saat 13.00'e yaklaşıyor.

Gürsel Tekin'den haber yok... Basın toplantısı yok.

Sarıyer barikatları tahkim ediliyor.

Biri... İl Başkanlığı önündeki sivil barikat.

"Kayyumu içeri sokmayız" diye bağıranların barikatı.

Diğeri... Çevik Kuvvet barikatı.







İtiş kakış... Sürtüşmeler... Tırmanan öfke...

Milletvekilleri... Polise bağırıyor:

Hukuka dönün... Kanuna dönün.

Anneleriniz, babalarınız bize oy verdi.

Sizler için mücadele ediyoruz.

Yüzüme bak yüzüme... Sana söylüyorum... Sağa sola bakma.

***

SAAT 13.15



Bekliyoruz... Gürsel Tekin, hâlâ gelmiş değil.

Bağırış çağırış... Sloganlar... Karmaşa... Her kafadan bir ses yükseliyor:

Kayyuma geçit yok.

Yazıklar olsun.

İçeri ancak bedenlerimizi çiğneyerek girebilirsiniz.

Lanet olsun size.

Kahrolsun Gürsel... Onursuz Gürsel.

***

POLİSİN SUÇU NE?



Milletvekilinin biri... Çelik Kuvvet'e bağırıyor:

- Sizi ne vali kurtarabilir ne de emniyet müdürü.

Milletvekili... Halkın temsilcisi.

Polis... Halkın kendisi... Kamu görevlisi.

Parti içinde sorun var... Birbirine hakaret edenler... Ağzına geleni söyleyenler... Poşetlik sözler... Hepsi tamam da...

Görev başındaki polisin suçu, günahı ne?

***

'TEHDİT EDİLDİK'



Minibüs... İçinde Gürsel Tekin... İl Başkanlığı'na yaklaşamıyor... 13.20.

Bağıranlar... Minibüsün ilerlemesini engellemeye çalışanlar.

Gürsel Tekin, 10 dakika araçta bekliyor... Etraftakilere bakıyor.







13.35... Televizyonlar canlı yayında... Gürsel Tekin araçtan iniyor... Konuşuyor:

Biz kayyum değiliz... Geçici çağrı heyetiyiz.

Tehdit edildik... Köydeki ablam bile tehdit edildi.

Şikâyet eden CHP'li... Şikâyet edilen CHP'li... Bizleri öneren CHP'li.

Bana tepki gösterenlerin kimler olduğunu biliyorum.

Bu sırada... Tepkiler... Slogan atanlar... El, kol hareketi yapanlar... Hayli fazla.

Gürsel Tekin sesini yükseltiyor:

- Şerefimle temin ediyorum ki, bu bağıranlar kesinlikle CHP'li değiller.

***

İTİBAR... YERLERDE SÜRÜNÜYOR



Gürsel Tekin... "Bazı görüşmeler yapacağını... Çarşamba günü tekrar geleceğini" söyleyip... Minibüse biniyor.

Minibüste ne oluyor? Kiminle konuşuyor? Bilemiyoruz.

Ve... 5 dakika sonra minibüsten inip İl Başkanlığı'na doğru yürüyor.







Sonrasını biliyorsunuz... Uzun uzun anlatmaya gerek yok... Bir CHP klasiği... Slogan atanlar... Tartaklananlar... Polisle çatışanlar... Gürsel Tekin'i, İl Başkanlığı binasına sokmamak için direnenler...

Uzaktan... TV dizisi izler gibi olup bitenlere bakanlar.

Binaya girmek çok zor... Gürsel Tekin... Yaklaşık 30 dakika kapıda bekliyor... Basın mensubu arkadaşlarımızın sorularını yanıtlıyor.

Olmuyor... Türk siyaseti için yaralayıcı görüntüler... Kazananı yok... Kaybeden siyasetin saygınlığı, itibarı.

***

BURUK KUTLAMA



Bugün 9 Eylül... CHP'nin kuruluşunun yıldönümü... CHP'nin bayram günü.

Genel Merkez... Örgütler... Partililer... Kutlama yapacaklar.

CHP... Türkiye'nin en eski partisi... 102 yaşında.

Dün yaşananlar ise... Yaş gününe düşen bir gölge.

Yaş günün kutlu olsun CHP.

Ama... Fakat... Lakin...

Böyle de yaş günü olmaz ki... Böyle de yaş günü kutlanmaz ki.