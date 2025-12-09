Bahçesaray... Müküs Çayı üzerinde, Türkiye'nin en büyük alabalık yavru ve yumurta üretim merkezi kuruluyor.

Çaldıran... Sondajlar devam ediyor... Sıcaklığı 90 derece olan su... Termal sera kurulacak... 2 bin dönümün üzerinde.

Kütüphanesiz ilçe... Kütüphanesiz okul kalmasın... 5 milyon kitap dağıtıldı... 1 milyon 350 bini TÜBİTAK yayını.







İlçelerde... Yüzme havuzu... Halı saha... Buz pateni salonu... Voleybol/basketbol sahası.

196 okulun bahçesinde halı saha... Bütün okullarda spor kulübü.

Van'da... Güzel şeyler oluyor.

Ama... Van uzak bir yurt köşesi... İstanbul 1600 kilometre... İzmir 1900.

Van'da... Bitlis'te, Muş'ta, Siirt'te... Diyarbakır'da neler olduğundan haberiniz var mı?

***

GÖZDEN UZAK OLUNCA



Akdamar Ovası... Çaldıran Ovası... Van Ovası... Muradiye Ovası... Erciş Ovası... Ova da çok mera da... Tarım ve hayvancılık için bulunmaz coğrafya.

Vali Dr. Ozan Balcı... 2 bin 600 haneye... 250 bin koyun dağıttı.

1 yıl ödemesiz... 5 yıl vadeli... Ve sıfır faiz.







Van-Erciş yolu üzerinde düve (genç dişi sığır) üretim merkezi kuruldu... Büyük... 10 bin dönüm arazi üzerinde.

İsteyene... 15 düve.

2 yıl ödemesiz... 7 yıl vadeli... Sıfır faiz.

Van kahvaltısı... Vali Ozan Balcı ile birlikteyiz.

Gürpınar ilçesinde, Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulacağını söyledi... 50 bin büyükbaş hayvan kapasiteli.

Van... Kabuğuna sığmıyor... Ama... Gözden uzak olunca... Yapılanlar bilinmiyor, duyulmuyor.

***

ÇİFTÇİYE DESTEK



Sertifikalı tohum dağıtılmış... Buğday, arpa, yonca tohumu.







600 TIR dolusu tohum... 11 bin 500 ton.

Sonuç... Yüzde 30 verim artışı.







Meyve fidanı desteği... Dağıtılan fidan 1 milyon.

Vali Ozan Balcı... Ovada... Köylünün, çiftçinin yanında.

Hani... Ne derler? "İşinin delisi."

***

ŞANTİYE



Şehir Hastanesi... 2 bin 500 yataklı... İnşaatı devam ediyor.







Bölgeye hitap edecek bir bilim merkezi... Yapılıyor.

Tekstilkent... Kurulmuş... 6 fabrika faaliyette... Toplam 20 fabrika olacak.







Ulucami... Osmanlı döneminde depremde yıkılmış... Restore ediliyor.

Modern bir otobüs terminali yapılıyor... Ve sebze-meyve hali.

Van... Şantiye gibi.

***

BEĞENDİK



Merkezde... İlçelerde aile destek merkezi... Tam 100 merkez.

Kurslar... Bilgi... Beceri... Meslek eğitimi... Yemek...

Kadın çalışıyor, üretiyor.

***

ENGELLİ DOSTU ŞEHİR



Valiliğin yazlık konağı var... Daha doğrusu vardı.

Büyük... Bahçeli... Van Gölü manzaralı.

Orası şimdi uygulamalı özel eğitim okulu oldu... 7 derslik var.

Engelli çocuklar için.

Şehir merkezinde... İlçelerde... Köylerde... Engelliler, Vali Ozan Balcı'nın himayesinde.

***

ÖRNEK OLSUN



Sokak hayvanlarının evi... 10 bin metrekarelik bir arazi üzerinde... Hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi.

6 veteriner... 40 personel.

Aşı... Küpeleme... Kısırlaştırma...

Van... Böyle konularda başarılı... Kutluyoruz.

Örnek olmasını... Yaygınlaşmasını diliyoruz.

***

KÖYDE KADIN OLMAK



Köylerde... Kadınlar için yaşam merkezi var.

Şu anda 175 köyde... Bu sayının artması şart... Ve keşke bütün köylerimizde olsa.

Kadınlar... Kurs görüyorlar.

Memnuniyet... Tam puan.

***

BUNLAR... GÜZEL ŞEYLER



Müzik ve resim atölyesi... 313 okulda var.

Koro ve folklor ekibi... Bütün okullarda... Kıyafetler Vali Ozan Balcı'dan.







Müzik ilkokulu... Müzik ortaokulu... Evet, onlar da var.

Meslek lisesine giden öğrenciye ayda 300 lira destek.

Şu ana kadar verilen burs... 15 milyon lirayı geçmiş.

***

ÜST KATTAKİLER



Milletvekilleri... Vali... Üniversite... Sivil toplum kuruluşları... Esnaf... Uyum... İşbirliği övülmeye değer.

Bazen... Şehri birlikte geziyorlar.

Yatırım... Temel atma... Açılış... Yine birlikteler.

Yukarıdakiler, böyle olunca... Halk huzur içinde.

***

İRANLI BEREKETİ



Turizm... Şehir İranlı dolu.

Afişler... Reklamlar... Tabelalar... Türkçe ve Farsça.

Şoför... Lokantacı... Mağazadaki tezgâhtar... Farsça konuşuyor.







Vali Ozan Balcı söyledi... "Yılda 1 milyon İranlı geliyor."

Önümüz yılbaşı... Otellerde, yılbaşı rezervasyonları başlamış.

Müzik... Eğlence... Vur patlasın çal oynasın... Sabaha kadar.

***

KUYUMCU... O KADAR ÇOK Kİ



Geçen hafta Diyarbakır'daydık.

Bu haftayı Van'da karşıladık.

Diyarbakır'da... Gazi Caddesi'nde yürürken...

Van'da... Cumhuriyet Caddesi'nde gezerken...

Kafamızdan şunlar geçti:

"Galiba... Nüfusa oranla... Türkiye'de en çok kuyumcu olan iki şehir... Diyarbakır ile Van."

Para olmasa, bu kadar kuyumcu dükkânı bulunur mu?

Ve bir ayrıntı... Vitrindeki altınlar düşük ayar değil.

Çeşit ise... O kadar çok ki.

Altın kemerler... Ağır... Düşünün artık fiyatını.

Kolyeler... Bilezikler... Büyük... Kalın.

- Ey kuyumcu... İşler nasıl?

- Çok şükür... Sorun yok.

Diyarbakır-Van ekonomisi... Başka yerlerden farklı.