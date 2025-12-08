Saklı cennet... Doğu'dan doğan güneş... Serhat şehri... Doğu'nun incisi... Urartu'nun, Roma'nın, Osmanlı'nın izlerini taşıyan kadim coğrafya.

Tarih... Doğa... Kültür... Turizm... Dünyanın en büyük sodalı gölü... Mimar Sinan'ın vurduğu mühür; Hüsrev Paşa Camii... Akdamar Kilisesi... Hoşap Kalesi.

Ters lale... Muradiye Şelalesi... Van kedisi.

İstanbul'a bin 600 kilometre uzaklıkta... Açık hava müzesi.

1. Siyaset iki partili... AK Parti ve DEM Parti.

2. Sekiz milletvekili var... DEM Parti altı... AK Parti iki.

3. Büyükşehir Belediyesi... DEM kazandı... Belediye şimdi kayyımda... Van Valisi.

4. İlçe sayısı 13... Hepsinde de sandıktan DEM Parti çıktı.

Ticaret ve Sanayi Odası anket yaptırdı... Terörsüz Türkiye'ye destek... Yüzde 83.

***



Feramez Aslan

Kahvaltı salonu... Bak Hele Bak Yusuf Konak.

Kalabalık... Nabız... Kamuoyu yoklaması.

Feramez Aslan... Hep AK Parti'ye oy veriyormuş... Sonra DEM Parti'ye dönmüş.

"Bölge insanı, iki parti arasında sıkıştı" dedi:

CHP de olmalı... Ama CHP herhalde vatandaşa dokunamıyor.

Süreç güzel... Hızlansın.

Ben Kürdüm... Ama Barzani'nin silahlı korumaları... Şov... Hiç hoşuma gitmedi.

Türkiye'de devlet aklı var... Türkiye, bu coğrafyanın hamisi olmalı.

***



Serdar Orhun

Konuşmaya, "Ape Bahçeli" diyerek başladı... Amca Bahçeli:

Eskiden sevmezdik... Şimdi her Cuma dua ediyoruz... Bahçeli'yi çok seviyoruz... Ailemizden biri.

Terörsüz Türkiye kardeşliktir, barıştır, huzurdur, kucaklaşmaktır... Ama çomak sokanlar var.

Tek arzumuz... Meclis'ten beklediğimiz... Bir an önce bu süreç mutlu sona ersin.

***



İzzet Çoban

Burukan Aşireti'nden... İnşaat mühendisi... "Ülkemiz çok ağır bedeller ödedi'' dedi:

Teröre karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verildi.

Destekliyoruz... Sürecin bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz... Türkiye, şaha kalkacak.

Ama süreci baltalamaya çalışanlar da var... İçeride... Dışarıda... Terörden nemalananlar.

***



Ortak Strateji Belgesi

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nun... Ve Meclisi'nin... Gündemine aldığı, üzerinde çalıştığı, 47 sayfalık bir rapor haline getirdiği belge.

İlk sayfasındaki slogan:

"Terör ekonomisinden kardeşlik ekonomisine."

Haftalarca çalışmanın ürünü.

Sürecin hukuk, siyaset ve ekonomi eksenleri üzerinde duruluyor.

Van TSO Başkanı Necdet Takva'dan rica etsek;

Bu çalışmayı... Ortak Strateji Belgesi'ni... Dağıtsa... Milletvekillerine... Gazetecilere... Sivil toplum liderlerine... Akademi dünyasına... Süreçle ilgilenen herkese.

***



Fariz Gül

İşletmeci... İlk sözü... "Doğu için, Güneydoğu için, bütün Türkiye için çok iyi ve gurur duyulacak bir süreç."

Terörsüz Türkiye... Stratejik bir proje.

Barış ve huzur hamlesi... Türkiye büyük atak yapacak... Ekonomi patlayacak.

Hele bir sonuçlansın... Millet düğün, bayram yapacak.

***



Yusuf Konak

Mekânın sahibi... Duvarlar fotoğraf dolu... Burada kahvaltı yapanlar... Bakanlar... Sanatçılar... Rifat Hisarcıklıoğlu... Yabancı devlet adamları. "Anlat bakalım" dedik... Konuşmaya başladı:

Terörsüz Türkiye, bal, kaymak tadında... Van kahvaltısı tadında bir süreç.

Emeği geçenlere... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a... Devlet Baba'ya... DEM'e çok teşekkür ediyoruz.

Özgür Özel'in sürece katkıda bulunmasını istiyoruz... Van'a kahvaltıya bekliyoruz.

***



Kadri Türkmenoğlu



Şehrin ağabeyi... Kanaat önderi... Hayırsever iş insanı... Yemez yedirir, giymez giydirir... Garibanların babası... dedi ki:

Türkiye, terörden çok çekti.

Senelerce bunun ekonomik ve psikolojik baskılarıyla yaşadık.

Terörsüz Türkiye demek, bundan sonra silah sesi duyulmasın, anneler ağlamasın, huzurumuz bozulmasın demek.

Eskiden... Sen busun, ben buyum demek... Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayırımı yapmak çok ayıptı.

Hepimiz bu topraklarda doğup, büyüdük... Kardeşlik ettik... Kız aldık verdik, birbirimize karıştık.

Terör... Kavga... Enerjimizi senelerce boş yere harcadık.

Eski huzurlu günlere dönmek istiyoruz... Ve siyasetin üstünde olan bu devlet projesini olumlu buluyoruz.



***



Necdet Takva

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Anketi o yaptırdı... Terörsüz Türkiye projesine bölge insanı nasıl bakıyor? Sonucunu ilk yazımızda yazdık... "Olumlu bakış... Destek... Gecikmesin... Yüzde 83."

Necdet Takva, "Doğu'da... Güneydoğu'da... İş dünyası çok yorgun" dedi:

Terör olmayacak ki... Huzur, güven, yatırım ortamı doğsun.

Terörsüz Türkiye, ülkemiz için bir umut... Samimi ve siyasetin üstünde bir proje... Türkiye'yi zenginleştirecek... Büyüyen pastadan herkes faydalanacak.

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

***



Kardeşler çay evi

Kahvaltıcılar Sokağı'nda... Okey, tavla, kâğıt oyunu falan yok... Ortada koca bir soba... Çay ve sohbet... Mekân, bütün gün kalabalık.

Cumhuriyet Caddesi'nde... Kime sorsanız... "Dolay'ın yeri neresi?" diye... Sizi hemen götürür.



Dolay Öztürk... Çay evinin sahibi.

Çay evinde gündem... Terörsüz Türkiye... Emekli maaşları... Ah bir kar yağsa... Ekonomi.

Van'ın yabancısı iseniz... İkinci, üçüncü, dördüncü bardak çayı nasıl isteyeceksiniz... Duvarda yazılı... Van şivesiyle.

***



İkram Kali

Vanlı... Yılların gazetecisi... Bütün gün birlikte dolaştık.

- İkram... Herkesi dinledik... Sen ne diyorsun?

İkram, "Türkiye büyük devlet... Türkiye Cumhuriyeti'nin asaleti ile hareket edilmeli" dedi:

Süreç çok iyi gidiyor... Sulandırılmamalı.

Yoğurt mayalanırken ısı çok önemli... Isı iyi ayarlanmazsa maya tutmaz... Emekler boşa gider.

Terörsüz Türkiye konusu da öyle... Uzatmadan, konuyu soğutmadan projeyi noktalamak lazım.

***



Van... Kabına sığmıyor

Şehir merkezi... Çaldıran... Muradiye... Gevaş... Bahçesaray... Bölge şantiye gibi.

Dr. Ozan Balcı... Van Valisi... Şantiye şefi.

Türkiye'nin en canlı şehri... En fazla yatırımım yapıldığı şehir desek yeridir.

Yarın anlatacağız.