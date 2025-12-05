Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı... Siyasi yol haritası, Cumhur İttifakı.

Terörsüz Türkiye projesine bakış açısı... Cumhur İttifakı ortaklarından farklı... Sürece karşı.

BBP Genel Merkezi'nde sohbet... Yakın çalışma arkadaşları da vardı.

Destici dedi ki:

- Cumhur İttifakı ile ilgili olarak hiçbir sorun yok... Önce bunun altını çizmek isterim.

***



İlke

Büyük Birlik Partisi yönetimi... Terörsüz Türkiye projesine neden karşı?

Mustafa Destici'nin yanıtı:

- İlke olarak karşıyız... İlkemiz: Terör müzakereyle değil, mücadeleyle çözülür.

***



Neden?

Mustafa Destici ile uzun konuştuk... İki saatten fazla... Satırbaşları:

- 2008'de açılım süreci oldu... Biz yine karşıydık.

- 2014... Çözüm süreci... BBP olarak ona da karşı çıkmıştık.

- Ve bugün... İlkesel karşı duruşumuzu koruyoruz.

- Temel nedenlerine gelince... Bir:

Karşıdakilere güvenmiyoruz... İki: Olumlu sonuçlanacağına inanmıyoruz.

***



Devlete güven tam... Ama...

Konuşma sırasında, Mustafa Destici birkaç kez aynı sözleri tekrarladı:

- Altını çizerek söylüyorum... Devlete güvenimiz tam... İttifak ortaklarına gelince... Aynı şekilde... Güvenimiz sonsuz.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici... Bu vurgulamadan sonra... "Ama" diyerek devam etti:

- Bu iş, sadece onların karar verebileceği... Sadece onların çözebileceği konu değil.

- Bazı dış faktörler var... Görmezden gelemeyiz.

- Amerika... Bazı Batılı ülkeler... Almanya, İngiltere, Fransa gibi.

- Ve... Elbette İsrail.

***



'Devlet farkında'

Mustafa Destici, "Aslında, devlet de bu işin farkında" diye konuşunca... Araya girdim:

- Devlet, neyin farkında? İşareti nedir? Bu konuyu açar mısınız?

Destici'nin yanıtı:

- İşareti şu: Daha önceki süreçlerde, bir süre, mücadeleye ara verildi.

- Ama... Devamını biliyorsunuz... Hendek olayları... Şehitler... Yaralılar... Yanan, yıkılan mahalleler.

- Sonrasında devlet ağırlığını koydu... Asker, polis ve sivil bürokrasi... Sivil toplum kuruluşları... Halk... Kesintisiz mücadele etti... Ve ediyor... Terörle mücadelede... Daha önceki dönemler gibi... Hiçbir aksama yok... Savsaklama yok.

- Ve bugün... Çok şükür... Terör sorunu yok... Diyarbakır'a gittiniz... Gördünüz.

***



Müzakere... Mücadele

Soruyu, Mustafa Destici sordu:

"Neden müzakere değil de mücadele?"

Ve... Yanıtı yine kendisi verdi:

1. Geçmişte iki kez benzer süreç yaşandı... Başarısız oldu... Maalesef, Türkiye'nin aleyhine sonuçlandı.

2. Güçlü Türk devletinin kararlılığı... 2015 sonrası verilen mücadele... İHA'lar... SİHA'lar... Ekonomik çözümler... Çok şükür, şu anda zaten terör diye bir sorun yok.

***



Kaynaklar kurutulmadan

Terörsüz Türkiye... Aylardır gündemin sıcak konusu... Ama Mustafa Destici'ye göre...

"Terörsüz Türkiye, şu anda zaten var... Önemli olan... Bizim asıl üzerinde durduğumuz... Terör örgütünün Suriye ve Irak'taki uzantıları... Onların yok edilmesi... Zira kaynak oralarda."

***



Nokta

Terörsüz Türkiye süreci nasıl başladı? Nasıl işliyor?

Mustafa Destici'nin bu konuda da söyleyecekleri var:

"Başlangıçta şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz denildi... Silahlar bırakıldı... Şimdi ise müzakere etmeye, şartlar ileri sürmeye çalışıyorlar."

***



İki fotoğraf

Atatürk'ün fotoğrafı... BBP Genel Merkezi'nin her yerinde.

Ve... Bir fotoğraf daha... Kurucu Genel Başkan, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu.

Mustafa Destici ile makam odasında buluştuk.

Koltuğunun bir tarafında Atatürk... Diğer tarafında Yazıcıoğlu.

***



Kamuoyu

Sokaktaki insanın görüşü... Anket... Kamuoyu yoklaması... Hayır... Mustafa Destici, anket falan yaptırmıyor.

Sokağa çıkıyor... Şehir şehir dolaşıyor... İlçelere, köylere gidiyor.

Halkın nabzını kendisi tutuyor.

Çalışma arkadaşları da aynı şekilde.

Unutmadan... Şehit aileleri... Ateş düşen ocaklar... Gaziler... Mustafa Destici'nin yakın kapsama alanında... Sürekli birliktelik... Ev ziyaretleri...

Ama... Gösterişsiz... Reklamsız... Sosyal medya paylaşımı yok.

***



Siyasette üslup

Özetleyelim... Ve Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne veda edelim.

Mustafa Destici'nin bazı çekinceleri... Eleştirileri var.

Ama bunları... Terörsüz Türkiye sürecini, günlük siyasetin... Parti siyasetinin konusu yapmamaya özen gösteriyor.

Özen gösterdiği... Arkadaşlarına da söylediği bir husus... Siyasette üslup.