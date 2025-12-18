Uyuşturucu kullanan televizyon yöneticisi/spiker... Yasadışı bahis... Güllü'yü pencereden atan kızı... Kara para aklama... Sahte diploma... Sahte ilaç... Sahte dolar... Sahte içki... Rüşvet... Belediyede yolsuzluk... İnternet dolandırıcılığı... Tapuda dolandırıcılık...

Say say bitmiyor.

Bilge diyor ki: "Ahlaksızlık, toplumun temeline konulmuş bombadır."

Günümüzde... Bombacıdan geçilmiyor.

***

'3 E' olmadan asla...

Hulusi Akar... Kayseri Milletvekili... Eski bakan... Eski Genelkurmay Başkanı... Van'da halkla sohbet ediyor... Dert dinliyor.

Herkesin derdi... Ne olacak memleketin hâli?

Yaşlı bir Vanlı... Memlekette işlerin düzelmesinin şartlarını... Formülünü söylüyor:

"Önce 3 E... Bunlar olmazsa olmaz."

Hulusi Akar, ihtiyara soruyor:

- Amca... 3 E nedir?

Vanlı sıralıyor:

- Eğitim... Ekonomi... Ve ehlak.

Hay ağzına sağlık ihtiyar Vanlı.

***

Manzara

Yılların sorunu... Osmanlı'da da vardı... Rahmetli Profesör Ahmet Mumcu, kitabını yazdı: "Osmanlı Devleti'nde Rüşvet."

Daha sonra... İlk Meclis dönemi... Cumhuriyet... Tek partili yıllar... Çok partili demokrasi... Sorun aynı.

Ve... Rüşvetin, yolsuzluğun önlenemeyen yükselişi. Manzara... Aynen bu.

***

Konuşan tutanaklar

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı... 23 Nisan 1920.

Bir yıl bile geçmeden... 11 Kasım 1920'de... Meclis'te yapılan konuşma... Tutanaklardan... Kelimesi kelimesine.

Besim Atalay... Kütahya Milletvekili:

Aksaray'da bir kaymakam var... Bir bağ, bir apartman edindikten sonra 20 bin lira da çalıyor.

Bu herif bugün İstanbul'da mağaza açmış, ticaret bile yapıyor.

Sonra birisi jandarma teşkilatında memurdur... İçel'den dayakla kaçtı bu herif... Az daha bunu öldüreceklerdi... Bugün bile mevkii ikbalde bulunuyor.

Hırsızlıkla zengin olan bu gibi hainlerin, namussuzların cezalarının verilmesini bekliyorum.

***

'Hesap sorulsun'

Aynı tarihte... Aynı oturumda... Kürsüde Nazif Bey var... Canik Milletvekili.

11 Kasım 1920... Tutanaklardan: "Bendeniz de bir şube reisinin İstanbul'da 200 bin liraya bir apartman aldığını ve hâlen orada otomobillerle gezdiğini gördüm."

Nazif Bey'in önerisi... Hesap sorulması.

***

Duymayan kalmasın

Sorun... O belediye... Bu belediye sorunu değil... Bulaşıcı hastalık gibi.

"Neden bu belediye yönetimi için soruşturma yapılıyor da şu belediye için yapılmıyor?" sorusu da gereksiz... Neden mi? Hastalık bulaşıcı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis'te açıkladı... Hangi partinin, kaç belediyesi için soruşturma izni verildiğini.

Duymayan kalmasın... Tutanaklardan yazalım:

AK Parti... 472 belediye. CHP... 267. MHP... 78. İyi Parti... 4. DEM Parti... 16.

***

'Adam' sorunu

Tutanaklar uzun... Günlerce yazsak bitmez... Son bir örnek... Kürsüde, Soysallı İsmail Suphi Bey... Burdur Milletvekili.

Tarih aynı... 11 Kasım 1920.

Efendim bu meselede hukukçuların kabahati yoktur.

Evvela adam yetiştirin... Sonra yine adam yetiştirin... Sonra yine adam yetiştirin.

Her memlekette harpte suiistimalat oldu... İtalya'da hâlâ davası sürüyor... Fransa'da da öyle... Fakat nispeten ceza veriliyor.

Bizde herkesin, her yaptığı yanına kalıyor... Ve her devirde böyledir... Ta ki memlekette adam oluncaya kadar böyle olacak.

***

'Cumhuriyetin ilk mali skandalı'

İstanbul Belediyesi'nin girişimi... Bakanlar Kurulu kararı... Ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in onayı ile... İstanbul Esnaf Bankası kuruldu... 14 Haziran 1925.

Kuruldu ama... Yönetmek kolay değil. Yolsuzluklar... Paralı ilişkiler... Banka geri geri gitmeye başladı.

1933... Konu, Belediye Şehir Meclisi'nde tartışıldı. Gazeteler... Olayın üzerine gittiler.

1934... İngiliz ekonomi dergisinin yayını... "Cumhuriyetin ilk mali skandalı."

Ve 28 Şubat 1938... Atatürk'ün ölümünden 9 ay önce... Tasfiye.

1925-2025... Aradan bir asır geçti. Ama... Belediye... Rant... Kirli ilişkiler... Yolsuzluklar bir türlü sona ermedi.

***

Ahlak felsefesi

Nurettin Topçu (1909-1975)... Türkiye'nin yetiştirdiği büyük düşünür.

Avrupa'da okuyan öğrenciler içinde ahlak felsefesi eğitimi alan ilk Türk.

Fransa... Sorbonne Üniversitesi'nde doktora. Doktora tezi Fransa'da kitap olur.

Fransızlar... Paris'te kalmasını isterler. Nurettin Topçu kabul etmez... "İlle de vatan... Türkiye'm benden hizmet bekliyor."

Türkiye'de ilk görev... Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik. Ders yılı sonunda... Okul müdürü, Nurettin öğretmeni çağırır.

Konu: "6 öğrenci... Notları düşük... Fakat babaları nüfuzlu kişiler... Torpil... Notlarının yükseltilmesi... Geçer not verilmesi."

Nurettin hoca, "Hayır" der... Ve Galatasaray Lisesi'ne veda... İzmir'e tayin.

Kitap... Ahlak-Nurettin Topçu.

Ah! Keşke ders kitabı gibi bütün okullara dağıtılsa. Sadece okullara değil... Bütün belediyelere... Bütün siyasetçilere.

***

Sapıklıkta son nokta

Çarşamba... TV 100... Sabah programı... Ekranda sevgili Mesut Yar. Görüntülü bir haber sunuyor.

Doktor... 28 yaşında... Sapık... Yavru köpeklere tecavüz ediyor... Sonra köpekleri öldürüp çöpe atıyor. Mahkemenin kararı... 9 yıl 9 ay hapis.

Mesut Yar, haberi sunarken öfkeleniyor... Freni patlıyor: "Ahlaksız... Allah'sız... Daha ne diyeyim sana... Nokta... Nokta... Nokta... Nokta."

Hay ağzına sağlık Mesut Yar. Bereket... "Nokta" demekle yetiniyor... Açılımını söylese, RTÜK, ekranı karartacak.

***

Kanayan yara

Ekonomi... Enflasyon... Hayat şartları... Emeklilerin durumu... Gelir dağılımındaki bozukluk... Zaman içinde çözülecek sorunlar. Ama ahlak!

Ve... Günümüzün son haberi:

Kanayan yara... Kanama bir türlü durmuyor.

Ankara'da bir okul... Kız öğrencilerin Whatsapp grubu var... Öğretmenin biri, gruptaki öğrencilerin telefonlarına kendi çıplak fotoğrafını gönderiyor.

Nokta... Nokta... Nokta... Say sayabildiğin kadar... Nokta.