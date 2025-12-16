Belediye yöneticiliği, gönül işidir... Particilik yapmayacaksın... Halkın arasına gireceksin... Sokakta dolaşacaksın... Kavga etmeyeceksin... Akçalı işlere bulaşmayacaksın.

Gülşah Durbay... Manisa/Şehzadeler Belediye Başkanı... Tam da böyle biriydi.

Merhumeyi iyi tanırdık.

Allah'tan rahmet diliyoruz.

Başın sağolsun Manisa... Şehzadeler.

***



Örnek buluşma

Yerel seçimden önceydi... Partiler, adaylarını açıklamışlardı.

CHP'nin Şehzadeler adayı Gülşah Durbay, AK Partili Başkan Ömer Faruk Çelik'e telefon etti:

- Ziyaretinize gelmek istiyorum... Kabul eder misiniz?

- Memnun olurum... Şeref duyarım... Bekliyorum.

Muhalefetin adayı ile iktidarın belediye başkanı bir araya geldiler... Sohbet ettiler.

Diyalogdan birkaç cümle... İlk defa okuyacaksınız:

Gülşah Durbay:

- Yeniden aday olmamanıza, sizin adınıza üzüldüm... Zira çalışkansınız ve başarılısınız... Ama kendi adıma da sevindim.

Ömer Faruk Çelik:

- Neden belediye başkanlığına aday oldunuz? Belediyecilik zor bir görev... Sizi yoracaktır, yıpratacaktır... CHP sizi keşke milletvekili yapsaydı.

Belediyecilik kolay değil.

Gülşah Durbay... Ve adını anmak istemediğim o kötü hastalık... Taze fidanı solduruverdi... Mekânı cennet olsun.

***



Saygın siyaset

Manisa, büyükşehir olunca... Ömer Faruk Çelik, metropol ilçe Şehzadeler Belediye Başkanlığı'na seçildi.

İlk başkan... İlçede belediyeyi kuran başkan. 10 yıl görev yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçiminden aylar önce açıklama yaptı: "Aday olmayacağım."

Başarılıydı... AK Parti, devam etmesini istiyordu.

Ama o "Hayır" dedi... Gerekçesini de söyledi:

"Halktan iki dönem için görev istemiştim... Sözümde durmam gerekiyor... Elveda."

Ve... Yerine Gülşah Durbay (CHP) seçildi.

Belediye... Devir teslim töreni...

Gülşah Durbay... Elinde bir buket çiçekle geldi.

Ömer Faruk Çelik... Onu bir buket çiçekle karşıladı.

Konuştular... Kahve içtiler. Ve yeni Başkan Gülşah Durbay, önceki Başkan Ömer Faruk Çelik'i belediyenin giriş kapısına kadar inerek uğurladı.

Budur... Siyasette zarafet de, nezaket de, karşılıklı saygı da budur.

***



'İlk kadın'

Manisa tarihinde... Merkezde... İlçelerde... İlk kez bir kadın, belediye başkanlığı makamına oturdu... Gülşah Durbay.

O bir rol modeldi.

Onu gören kız çocukları... Koşup sarılıyorlardı... Onlar da bir gün belediye başkanı olabilirlerdi.

Dün... Cenazesi kaldırılırken... Kadınlar... Çocuklar... Hepsi oradaydı.

***



8 Mart 2024

Dünya Kadınlar Günü... Yerel seçimin 3 hafta öncesiydi.

Şehzadeler Belediyesi'nin CHP'li adayı Gülşah Durbay, sokakta kadınlara çiçek dağıtıyordu.

Belediyeye telefon etti... Başkan Ömer Faruk Çelik'e:

- Sizce bir sakıncası yoksa belediyedeki kadınlara da çiçek verebilir miyim?

- Elbette... Bekliyorum... Sizi kadın çalışanlarımızla tanıştırırım... Sohbet edersiniz.

***



Kursakta kalan hedefler

Hedefleri vardı... Hem de çok.

Öğrencilere eğitim desteği... Gençlik evi... Kültür merkezi.

Ve kreşler... Öncelik, kenar mahalleler.

Hevesi... Hedefleri kursağında kaldı.

***

Topuklu efe

Yerel seçimden hemen sonraydı...

9 Nisan 2024 Salı.

Kebapçı Ali'de öğle yemeğindeydik... Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde... Kaldırımda.

Az ileride... Şehzadeler Belediye Başkanlığı vardı.

Duvarında... Bez afiş asılıydı:

"Manisa'mızın ilk kadın belediye başkanı... Gülşah Durbay... Topuklu efemiz... Şehzadeler diyarı size emanet."

Yemek bitti... Sıra kahveye gelince... Gazeteci dostumuz Ertuğrul Aytaç'tan bir öneri:

- Kahveyi topuklu efenin odasında içelim... Memnun olacaktır.

***



Ferdi Zeyrek

Cumhuriyet Halk Partisi, Manisa'da hiç yerel seçim kazanamamıştı.

Ferdi Zeyrek... İlk... 31 Mart 2024... Sandıktan çıktı.

Herkesten... Bütün partililerden oy aldı... Zaten başka türlü seçilemezdi.

İktidar/muhalefet ayrımı gözetmedi... Kapısı açıktı... Herkesi kucakladı... Tek hedefi vardı... Hizmet.

Ama kader... Görünmez kaza... Elektrik kaçağı... Genç yaşta kara toprakta.

Manisa ve Türkiye için acı bir kayıp.

***



Korumasız başkan

Tarkan Kayhan... Ulupark'ın işletmecisi.

Ulupark... Şehrin nabzının attığı yerlerden... Gündüz kalabalık, akşam daha da kalabalık.

Gülşah Durbay... Yanında belediyeden 2 çalışan... Korumasız... Ulupark'a geldi... Çay içecek... Halkla sohbet edecek.

Tarkan, hemen yerinden kalktı... Başkanı karşılamaya giderken kulağıma eğildi:

"Abi bak... Ferdi Zeyrek'in kadın versiyonu değil mi? Korumasız geziyor... Çarşıyı, pazarı dolaşıyor... Kahveye giriyor, halkla sohbet ediyor."

Öyleydi... Tıpkı Ferdi Zeyrek gibiydi.

Şimdi... İkisi birlikteler... Bir başka âlemde.

***



Rahmetle

Manisa... Sağlık hizmetleri bakımından tam puan... Sağlık personeli eksiksiz.

Ama... O kötü hastalık... Kolon kanseri... Tedavi iyi gidiyorken... Metastaz... Karaciğere sıçradı.

O andan itibaren de... Yayılma hızlandı... Ve son... Henüz 37 yaşında.

"Her canlı ölümü tadacaktır." Ama... Genç yaşta ölüm... Taze fidanın kesilmesi gibi... Allah rahmet eylesin.