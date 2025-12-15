Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün (13 Aralık-Cumartesi) Kayseri'de konuştu... Kitabın tam ortasından.

Ve daha önce... CHP genel başkanlarının... Genel başkan yardımcılarının... Parti yöneticilerinin söylemediği bir sözü, yüksek sesle dile getirdi... Kutluyorum:







· Bu şehirde, 35 yıldır maalesef seçimleri kazanamadık.

· Ama hiçbir zaman Kayseri'ye kızmadık... Kusuru Kayseri'de aramadık.

· Bundan sonra da aramayız... Eksiği, kusuru kendimizde görürüz.

***

KAYSERİ DOSYASI



Çok daha gerilere gitmeyelim... Son 23 yıllık süreci gözden geçirelim... CHP'nin Kayseri dosyasını açalım:

3 Kasım 2002... CHP'nin aldığı oy... Yüzde 11.35.

22 Temmuz 2007... Daha da geriledi... Yüzde 9.82.

12 Haziran 2011... Az biraz kıpırdanma... Yüzde 12.14.

1 Kasım 2015... Yerinde saydı... Yüzde 12.35.

24 Haziran 2018... Yerinde saymaya devam... 12.37.

Ve son seçim... 14 Mayıs 2023... İlk kez tırmanışta... Yüzde 17.25.

***

HAMLE



Geçen hafta... Gazetelerden bir haber:

· CHP, Doğu ve Güneydoğu hamlesine hazırlanıyor.

· Parti yöneticileri ve milletvekillerinin bölgeye ziyaretleri artırılacak.

· Genel Başkan Özgür Özel'in bölgeye daha sık gitmesi planlanıyor.

Dileriz... Lafta kalmaz.

***

"HEP AYNI BE YA!"



Zaman tünelinden bir anı... Ali Coşkun, Sanayi ve Ticaret Bakanı'ydı... Trakya'ya gitmiştik... Ali Ağabey, Edirne'de kendisini dinlemeye gelenlere sormuştu:

- Söyleyin bakalım... Haliniz nicedir? Ne var ne yok?

Kalabalıktan biri yanıt vermişti:

"Hep aynı be ya!"

Kahkahalarla gülmüştük.

Ve bugün... Doğu, Güneydoğu... CHP'nin hâli... "Hep aynı be ya!"

Ama... Gülemiyoruz... Üzülüyoruz.

***

BÖLGE GERÇEĞİ



Doğu... Güneydoğu... Siyaset... Yıllardır iki partili. CHP... Acı ama gerçek... Varlığı ile yokluğu belirsiz... Görüntü var, ses yok... Tabela çok, oy yüzde 10'un altında. Demokrasi açısından... Övünülecek bir tablo değil. Belki 40 kez dile getirdim... Sadece bir örnek vereceğim.







22 Ekim 1965 milletvekili seçimi... Hayriye Ayşe Nermin Neftçi... Muş'tan CHP Milletvekili seçildi... Parti Meclisi üyeliği yaptı.

Sonra... 1969'da yine seçildi... CHP'den... Ve Muş'tan... Meclis başkanvekilliği yaptı... TBMM'nin ilk kadın başkanvekili.

Ve... Geçen ay Muş'taydım... Şunları yazdım... 3 Kasım 2025-Pazartesi... Kelimesi kelimesine:

"Muş'a geldim... Ve eski CHP'yi aradım... Ne gezer.

2004... Yerel seçimde 1.12 oy aldı.

2009... Yerinde saydı... 1.36.

2014... Değişen bir şey yok... 1.17.

2019... Önlenemeyen düşüş... 0.84.

Muş'ta... Ana muhalefeti aradım... Bulamadım...

Üzüldüm."

***

SEYİR DEFTERİ



Duyanlara duymayanlara... Soranlara sormayanlara... Yakın siyasi tarihten... Ve CHP'nin seyir defterinden... Ders alınması gereken notlar.

Birinci sayfa... 3 Kasım 2002.

· CHP... Ana muhalefet... 3 ilde yüzde 5 bile oy alamadı... Bayburt... Bitlis... Şırnak.

· Ve... Yüzde 10 seçim barajının altında kaldığı diğer iller... Tam 19 il... Van, Erzurum, Muş, Bingöl, Hakkâri, Elâzığ, Ağrı, Diyarbakır, Kilis, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Kütahya, Rize, Düzce, Gümüşhane, Sakarya, Çankırı, Konya.

***

İKİNCİ SAYFA... 22 TEMMUZ 2007



Cumhuriyet Halk Partisi...

Tam 11 ilde... Yüzde 5'in altında:

Diyarbakır... Ağrı... Bayburt... Muş... Siirt... Hakkâri... Batman... Van... Bingöl... Erzurum... Şanlıurfa.

CHP'nin... Yüzde 5 ile yüzde 10 arasında oy aldığı iller.

Çankırı... Şırnak... Mardin... Elâzığ... Gümüşhane... Konya... Iğdır... Bitlis... Kütahya... Sakarya... Osmaniye... Kayseri... Kahramanmaraş.

***

ARADAKİ SAYFALAR



Uzun uzun... İl il... Sıralamaya gerek yok... Özetle;

12 Haziran 2011... CHP, 14 ilde yüzde 10'un altında.

1 Kasım 2015... CHP açısından hazin tablo... Tam 15 ilde yüzde 4'ü bile bulamadı. Bazı illerde yüzde 2'nin de altında... Şırnak, Batman, Hakkâri, Ağrı, Muş, Mardin, Bingöl, Van, Diyarbakır.

24 Haziran 2018... CHP bu kez de 13 ilde... Yüzde 5'in altında.

Görüntü... Manzara... Tablo... CHP açısından da ülke bakımından da... Düşündürücü.

***

VE... SON SAYFA



Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde yapılan seçim... 14 Mayıs 2023.

CHP'nin Doğu ve Güneydoğu karnesinde... Bazı illerde oy yüzdesi arttı... Ama sınıfı geçecek kadar değil.

Aday göstermediği iller de var... Bitlis, Bayburt, Muş, Gümüşhane, Aksaray, Yozgat, Çankırı.

Ve... DEM Parti'nin iteklemesiyle... Oylarını biraz da olsa artırdığı bazı illerde... Ama buna rağmen hâlâ yüzde 10'un altında;

Batman gibi... Hakkâri, Bingöl, Van, Şırnak, Diyarbakır gibi.

***

NOKTA



Özgür Özel'in Kayseri'de yaptığı konuşmayı dinlerken... Süleyman Demirel'den defalarca duyduğum sözler aklıma geldi. Demirel... Cumhurbaşkanlığı yaptığı süreçte... Ve Cumhurbaşkanlığı sonrasında... Sık sık aynı şeyleri söylemişti... Ve yazmıştım:

"CHP... Yurdun her yerine gitmeli... Doğu'yu, Güneydoğu'yu ihmal ediyor... Yanlış yapıyor."

O nedenledir ki... Özgür Özel'in sözleri çok önemli:

"Bana Ankara'da otur... Ankara merkezli siyaset yap... Anadolu'ya gitme diyorlar... Ama gideceğim."

Sayın Özgür Özel, onlar... Sizi Anadolu'dan uzak tutmak isteyenler... Siyaseten uzaylılar... Vatandaşını, yurdunun insanını tanımayanlar... Halktan kopuk olanlar. Siyasetçi isen halka ineceksin... Siyaset halkla yapılır.