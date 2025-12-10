Siyaset... Yerel yöneticilik... Halka hizmet için yapılır.

"Ben... Ben... İlle de ben" demeyeceksin... Bencillik etmeyeceksin.

Elbette iddian olacak, hırsın olacak... Fakat... Hırs, aklın önüne geçmeyecek... Hırsın esiri olmayacaksın.

Halk desteğini arkana alacaksın... Rehberin halk olacak... Sosyal medya trollerine, ihale almak için seni övenlere, dalkavukluk edenlere inanmayacaksın.

Siyasette... Hizmete... Davaya talip olunur.

Doğru çalışırsan... Hizmette başarılı olursan... Ve kaderinde varsa... Makama tırmanırsın... Sonra daha da yukarı makama.

Yoksa... "Vay başıma gelenler" demek zorunda kalırsın... Ama iş işten geçmiş olur.

***



Altın öğütler



Hacı Osman Hulusi Efendi'nin Turgut Özal'a söyledikleri... Derin tarih notları:

Hayırlı olsun Turgut Bey... Allah, yolunu açık etsin.

Mademki görüşümü almak istedin, sana birkaç şey söyleyeceğim.

Sakın ha sakın... Kesinlikle... Ben... Ben... Ben deme... Bencillik insanı şaşırtır... Doğru yoldan uzaklaştırır.

İstişareye önem ver... Çok iyi bildiğin konuda bile istişare önemlidir.

Yönetim makamına oturduğunda dürüst ol... Dünya malına tamah etme... Devletin malını, parasını gözün gibi koru.

Sakın ola ki makam hırsına kapılma.

***



Sakın kendini beğenme



Hazreti Ali'nin devlet adamlarına öğütlerinden bir demet:

Şunu bunu gammazlamaktan uzak dur.

Akrabalarından hiçbirine devlet imkânlarından yararlanma hakkı verme.

Sakın kendini beğenme... Sakın nefsinin sana hoş görünen yanlarına güvenme.

Öfkene, eline ve diline sahip ol.

Ben kudret sahibiyim... Ben emrederim, herkes de itaat eder diye düşünme.

Sakın yüzüne karşı övülmeyi isteme.

Yükseklerde gezen bakışlarını yere indir... Şiddetini dindir... Seni bırakıp giden aklını başına getir.

***



Özal'ın not defterinden

Eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı... Eski Başbakanlık Müsteşarı... Eski Başbakan Yardımcısı Turgut Özal... Siyasete atılmaya, parti kurmaya karar verdi... 1983.

Hazırlığını yaptı.

Ve bu arada... Sevip saydığı, Malatyalı bir hemşerisinin... Büyüğünün düşüncesini, hayır duasını almak istedi.

Darende'ye gitti... Hacı Osman Hulusi Efendi Hazretleri'ne... Somuncu Baba'nın 24'üncü kuşaktan torunu.

Turgut Özal, konuştu... Uzun uzun...

Parti kuracağını... 12 Eylül 1980 darbesini yapan Kenan Evren ile dört kuvvet komutanının yeşil ışık yaktığını... Seçime gireceğini anlattı... Ve ekledi:

- Sizin düşünceniz benim için önemli... Ne diyorsunuz?

***



Tanık hayatta

Turgut Özal, rahmet istedi... Saygıyla anıyoruz.

Siyaset için yola çıkarken danışma ihtiyacını duyduğu Hacı Osman Hulusi Efendi de sizlere ömür... Allah, rahmet eylesin.

Ali Abi... Sevgili Ali Coşkun... Hayatta... Allah, sağlıklı ömür versin... Bu yazdıklarımızı hatırlayacaktır.

Zira... Turgut Özal, Hacı Osman Hulusi Efendi'ye yalnız gitmedi.

Yanında Ali Coşkun da vardı.

Ve... Özal ondan konuşmaları not etmesini istemişti.

Ah! Keşke... Ali Coşkun, televizyona çıksa da bütün bunları anlatsa.

***



Hediye kitapçık



Korkut Özal... Dostluğumuz, 1980 darbesi öncesine uzanır... Milletvekilliği... İçişleri Bakanlığı... Tarım Bakanlığı yaptığı yıllara.

Sonra trafik kazası... Ardından 12 Eylül 1980 darbesi... Trafik Hastanesi... Ve siyaset yasağı.

1983... Turgut Özal, Başbakan oldu.

Kardeşi Korkut Özal, onu ziyarete geldi... Tebrik... Ve bir kitapçık hediye etti:

"Hazreti Ali'nin devlet adamına öğütleri."

Korkut Bey, ağabeyinin yanından çıkınca bana uğradı... Çay... Kahve... Ve aynı kitapçıktan bir tane de bana verdi.

Zaman... Su gibi akıp geçti.

1991... Süleyman Demirel, Başbakan... Ziyaretçisi Korkut Özal... Hediyesi aynı kitapçık.

Sonra... Yine bana uğradı... Çay, kahve... Bir kitapçık daha.

Zaman... Kuş misali... Uçup gidiyor.

2003... Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan.

Korkut Özal... Kutlama ziyareti... Elinde hediyesi... Ağabeyine ve Demirel'e verdiği kitapçık.

Ardından... Kapım açıldı... "Yavuz, kahvemi söyle."

Sohbet... Ve üçüncü kez... İmzalayıp verdiği hediye... "Hazreti Ali'nin devlet adamına öğütleri."

Korkut Bey, hayatta olsaydı... Kendisine bir öneride/ricada bulunurdum:

"Kitapçığı hediye etmeye devam edin... Ama belediye başkanlarını sakın ha sakın ihmal etmeyin."