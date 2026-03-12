Muhtıradır... Türk siyasetine, Amerikan destekli müdahaledir.

Tıpkı 27 Mayıs 1960 darbesi gibi. 12 Eylül 1980 darbesi gibi.

15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişimi gibi.

İhsan Sabri Çağlayangil... Eski Dışişleri Bakanı... Eski Cumhuriyet Senatosu Başkanı... Eski Cumhurbaşkanı Vekili... Açık açık söylemiştir:

"12 Mart 1971 muhtırasının arkasında ABD vardır... CIA vardır."

***

ACI AMA GERÇEK

Muhtıra metni... Saat 15'00'te Parlamento'da okundu... Senato'da ve Meclis'te... Aynı anda.

Hükümetin istifası isteniyordu... Aksi hâlde ne olacağı da belirtiliyordu: "Asker, ülke yönetimine el koyacak."

Tepki... Sıfır... Derin sessizlik.

***

DESTEKÇİLER

Aydınların bir kısmı... Sivil toplumun sol kesimi... Sandılar ki, "Muhtıra, sağ siyaseti ezecek... Sol güçlenecek."

Ve hemen kolları sıvadılar... Muhtıraya destek bildirileri yayınladılar.

Türk Hukuk Kurumu... DİSK... TÜRK-İŞ... Mimarlar Odası... Öğretmenler Sendikası... Devrimci Avukatlar Derneği... Devrimci Gençlik Federasyonu...

Yeter mi? Hangi birini sayalım?

***

FETVA

Akademi dünyasının iki yıldızı... Dönemin iki önemli hukukçusu...

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin iki öğretim üyesi, fetvayı verdiler: "Muhtıra, Anayasa'ya uygundur."

Biri... Prof. Bülent Nuri Esen. Diğeri... Prof. Bahri Savcı.

***

BALYOZ

Muhtıranın üzerinden henüz 6 gün geçmişti ki... İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı bir liste yayınladı.

"Derhal teslim olması istenen" 547 kişinin isim listesi.

Yaşar Kemal'den Uğur Mumcu'ya... Prof. Muammer Aksoy'dan Prof. Uğur Alacakaptan'a... Prof. Tarık Zafer Tunaya'dan Prof. Bahri Savcı'ya kadar.

Muhtıra... Sağ gösterip sol vurmuştu... Balyoz gibi.

***

TELGRAF YAĞMURU

Muhtıra sonucu... Süleyman Demirel hükümeti istifa etti.

Başbakanlık görevi bir bağımsız milletvekiline verilecekti... Hemen formül bulundu.

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim, CHP'den ayrıldı... Bağımsız oldu. Ve... Ertesi gün de Başbakan.

Sevinen sevinene... Sanatçı... Siyasetçi... Sivil toplum lideri... Sendikacı... İş insanı... Gazeteci... Nihat Erim'e tebrik telgrafı yağdı... Yağmur gibi.

Tam 10 bin telgraf... Hepsi de devletin arşivlerinde.

***

YORUMSUZ

Richard Nixon... ABD Başkanı... Özel uçağını Ankara'ya gönderdi.

Ve... Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Nihat Erim... ABD Başkanı'nın uçağıyla... Washington'a gitti. Nokta.

***

ZİVERBEY

Muhtıra hukuku işlemeye başladı... Gözaltılar... Tutuklamalar... İstanbul Ziverbey Köşkü... İşkenceler.

İlhan Selçuk'tan Behice Boran'a... Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan Fakir Baykurt'a... Prof. Mümtaz Soysal... Prof. Sadun Aren... Prof. Cahit Aras'a kadar.

Listeyi yazmaya kalksak... Yerimiz yetmez.

***

AKIL TUTULMASI

Süleyman Demirel... Barajlar kralı... Suya... Baraja... Enerji yatırımına sevdalıydı.

"Bir Ömür Suyun Peşinde" kitabında anlatıyor... 2 cilt... 1070 sayfa.

Muhtıra hükümeti bir karar aldı:

Bu kadar baraja gerek yok.

Türkiye bu kadar enerjiyi ne yapacak? Toprağa mı verecek?

Enerji yatırımı kaynak israfıdır.

Enerji yatırımları durdurulmuştur.

***

İŞTE... AMERİKA GERÇEĞİ

Muhtırayla devrilen hükümetin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil... Gazeteci İsmail Cem'e bir mülakat verdi... 7 Şubat 1974.

Söyledikleri... Kelimesi kelimesine:

Amerika... Bir memlekette demokratik idare olmuş, şoven idare olmuş, faşist ifade olmuş, ona hiç bakmaz.

Amerika, o memleketin kendisine ne ölçüde tabi olduğuna bakar.

Kendi politikasına ne dereceye kadar uydu haline getireceğine bakar.

***

VE... TÜRKİYE GERÇEĞİ

Darbeyle... Muhtırayla devrilen... 6 kere gidip 7 kere başbakanlığa gelen... Sonra cumhurbaşkanı seçilen... Süleyman Demirel bana şunları söylemişti:

"Demokrasinin yıkılışı içten ve dıştan alkışlandıkça, sistemi yerleştirmek güçtür."

Türkiye gerçeği... Darbeler... Muhtıralar... 15 Temmuz hain darbe girişimi... İçten de, dıştan da alkışlanmadı mı?

***

KİTABIN ORTASINDAN

27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 66 yıl geçti. 12 Mart 1971 muhtırasının üzerinden 55 yıl. 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 46 yıl. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden 10 yıl.

Türkiye çok acılar çekti... Ağır bedeller ödedi... Demokrasimize kan lekesi düştü... Başbakan ve bakanlar idam edildi.

Ama... 15 Ocak 2022'de... Aydın'da... Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışında... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolünün bulunduğu toplantıda, "Türkiye'de hâlâ darbe rüyası gören, devlet adamlarının idam edilmesini isteyenler var" demiştim.

Salondakiler alkışlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerinden kalkıp kutlamıştı.