Sıla Usar İncirli... Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı... Lefkoşa milletvekili... Konuşması sırasında en az on kez, ''Türkiye ile birlikte'' dedi.

KKTC'de... Herkesten aynı sözleri duydum. Ne yapılacaksa... "Türkiye ile birlikte.''

Sıla Hanım, CTP'nin ilk kadın genel başkanı. Babası da siyasetçiydi... Naci Talat Usar... CTP'nin efsanevi Genel Sekreteri.

1972... Genel Sekreter seçildi. 1991'de... Ölene kadar, CTP Genel Sekreteri'ydi.

Sıla Hanım, babasının izinde... Dedi ki:

- Diyalog... Herkesle, her partiyle diyalog... Toplum bunu istiyor... Diyalog, halkın temel ihtiyacı... Babam böyleydi.

***

SİYASETİN ABC'Sİ

Hoş geldiniz... Hoş bulduk... Sohbet... Söz Cemil Çiçek'te:

Siyaset, husumet değildir... Ülkeye hizmet için rekabettir.

Diyalog... Demokrasinin özü... Siyasetin ABC'si.

Siyasetin itibar kazanması için diyalog çok önemli, üslup da.

***

KÖTÜ PARA... KÖTÜ SİYASETÇİ

İngiliz ekonomist Sir Thompson Gresham'ın meşhur sözü: "Kötü para, iyi parayı kovar."

Cemil Çiçek, bu sözü söyledi ve ekledi:

- Bu kural siyasette de geçerli... Kötü siyasetçi, iyiyi uzaklaştırır... Kimse siyasete girmek istemez.

***

EĞİTİM... OLMAZSA OLMAZ

Sohbette en çok konuşulan konu... Eğitim.

Sıla Hanım: Eğitimde kaliteyi yükseltmek gerekiyor... Üniversitede kalite çok önemli.

Cemil Bey: Dünya sıralamasında yerimizi belirleyecek olan ölçü... Eğitim... Yine eğitim... Yine eğitim.

***

YARIM HUKUKÇU

Eğitimin kalitesi... Hukuk eğitimi... Yargı konuşulurken... Cemil Çiçek, bir söz söyledi... Hoşumuza gitti: Yarım hoca dinden eder... Yarım doktor candan eder... Yarım hukukçu ise hem dinden hem de candan eder.

Cemil Bey, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken, Medeni Hukuk Profesörü Aytekin Ataay, her derste bunları söylermiş.

***

LİYAKAT... İŞTE BU

Büyükelçimiz Ali Murat Başçeri... KKTC'de dört kez görev yapan bir diplomat... Müsteşarlık... Büyükelçilik.

Ankara'da iken... Dışişleri Bakanlığı'nda, Kıbrıs Dairesi Başkanı'ydı. Görev insanı... Halkla ilişkileri tam puan.

Büyükelçilikte buluştuk... Milletin evinde.

Kapısı 7/24 açık... Nöbetçi doktor gibi... Sorun dinliyor, sorun çözüyor.

KKTC'de... Emanet ehline verilmiş. Sevmeyeni yok... Gurur duyduk.

***

BEŞPARMAK'TA BİR GÜN

Kıbrıs'ın kuzeyindeki sıradağlar... Şanlı ordumuz, 1974'teki Kıbrıs çıkarmasında bu dağlarda destan yazdı.

Tırmandık... Kozan Piknik Alanı... Kozan Köyü... Savaş Bey Çiftliği... Gorno Tepesi.

Cemil Çiçek, ayağını burkmuştu... Beşparmak'ı at sırtında dolaştı.

Ben... Fevzi Çimşit... Süleyman Uyar... Mahmut Yiğit... Piyadeydik... Yürü babam yürü.

Akdeniz... Ayaklarımızın altında. Uzaktan... Anavatan Türkiye'nin dağları görünüyor... Toroslar.

Yorulduk... Bu dağlarda, şehit düşen 144... Barış Harekâtı'nda şehit olan 498 askerimize... Ve Kıbrıslı mücahitlere Fatiha'lar gönderdik.

***

TUFAN ERHÜRMAN

Cumhurbaşkanı... En büyük özelliği... İstişare.

"Ben bilirim... Her şeyi bilirim... Tek doğru benim bildiğim" havası hiç yok.

Sıfır ego... Kıbrıs Türkleri, Erhürman'ın etrafında kenetlenmiş.

Güney'de... Rum Kesimi'nde... Rum medyasında... Lider Nikos Hristodulidis'i eleştiren eleştirene.

KKTC'de ise... Medyada... Sokakta... Erhürman'ı eleştireni görmedik.

***

GÜNDEM

Anavatan Türkiye'de gündem neyse, yavru vatan KKTC'de de gündem aynı: Ekonomi... Mali konular.

Çarşı, pazar... Oteller... Hayli canlı. Turizm... Yaklaşan Kurban Bayramı bereketi.

***

ÜNİVERSİTE

Uğramamak olmaz... Daha önceki gelişimizde, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi'ni gezmiştik.

Rektörle, öğretim üyeleriyle tanışmış, konuşmuştuk. Yerliyabancı öğrencilerle sohbet etmiştik.

Bu gelişimizde... Cemil Çiçek'in önerisi... Yakın Doğu Üniversitesi'ni ziyaret ettik.

Geçmişte... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile de gelmiştim. Demirel'e doktora beratı verilen üniversite.

Kurucusu... Suat Günsel... Kendisini eğitime adamış bir isim.

Üniversitenin, dünyanın 120 ülkesinden 20 bin öğrencisi var. Bin akademik personel. 50 ülkeden öğretim üyesi.

Üniversitede otel deseniz var... Turizm uygulama oteli. Müze deseniz var... Otomobil müzesi... Resim müzesi... Heykel müzesi... Tarih müzesi.

Cami deseniz var... 10 bin kişilik... 6 minareli.

Tebrikler Suat Günsel.

***

MARAŞ

Gazimağusa'da... 1974 Barış Harekâtı ile askeri bölge oldu... Sivillere kapatıldı.

2020 sonrası bir kısmı sivillere açıldı... Yerli ve yabancı turist dolu. Güney Kıbrıs'tan tur otobüsleri geliyor... O kadar çok ki.

Maraş'ta... Bilal Ağa Mescidi'ne gittik. İbrahim Balcı... Caminin imamı... Mersin Erdemli'den... Çocuk yaşta Kuzey Kıbrıs'a gelmiş... Sohbet ettik.

Maraş sahili... Millet denizdeydi. Caminin bulunduğu yer... Sokaklar... Kalabalıktı.

İzmir, Edirne, Adana... Türkiye'nin her yerinden gelenlerle sohbet ettik... Fotoğraf çektirdik.

Allah'a ısmarladık yeşil ada... Elveda yavru vatan... Gözbebeğimiz Kuzey Kıbrıs.

Yine geleceğiz.