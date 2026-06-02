Cumhuriyet Halk Partisi'nde deprem 21 Mayıs'ta oldu; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi... 36. Hukuk Dairesi... Mutlak butlan kararı.

Bugün 2 Haziran.

Aradan geçen süre 12 gün.

CHP'de sular durulmuyor.

Kavga devam ediyor.

Tam bir deprem fırtınası.

Aklıma Süleyman Demirel'in sözü geliyor... Bir siyaset klasiği: "Barışmasını bilmeyen kavga etmesin."

Çınarın dalları

Kızılderili atasözüdür: "Ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler."

CHP'de... Ağacın dalları bir yana, yaprakları bile aralarında kavga hâlinde.

Nereye kadar?

CHP'liler, bindikleri dalı kestiklerinin ne zaman farkına varacaklar?

Gazozun gazı

Parti içi yarış... Hizip... Çekişme... Siyasetin doğasında vardır.

Ölçülü olursa partinin yararınadır.

Rekabet... Yeniliği getirir... Canlılığın, dinamizmin göstergesidir.

Ama... Gazozun gazını kaçırmamak şartıyla.

CHP... Parti içi yarışta, ölçüyü de, gazozun gazını da çoktan kaçırdı.

Hangi CHP?

Trabzon... Terme... Samsun... Çorum... Herkes farklı bir CHP'den söz ediyor:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si.

Özgür Özel'in CHP'si.

CHP'yi mahkemeye veren CHP'lilerin CHP'si.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'si.

Olup biteni içi kan ağlayarak izleyen, anadan doğma CHP'lilerin CHP'si.

Trol ordusunun CHP'si.

Hariçten gazel okuyan, sözde siyaset mühendislerinin CHP'si. CHP... Arapsaçı gibi.

CHP film sunar

Uzun bayram tatiline dair bir gözlem: İnsanlar, TV dizisi izler gibi... Sinema filmi gibi... CHP'de olup biteni izliyor.

Sinema filmi dedik de aklımıza geldi:

Düşman Kardeşler... 1965... Eşref Kolçak... Sema Özcan... Gülbin Eray... Cahide Sonku... Yılmaz Duru.

Kardeş Kurşunu... 1981... Mehlika Kenter... Mualla Omay... Yıldıray Çınar... Yusuf Sezgin... Yılmaz Köksal.

Kardeş Kavgası... 1967... Hülya Koçyiğit... İzzet Günay.

Yabancı sinemayı da unutmamak lazım.

Bitmeyen Kavga... John Steinbeck'in aynı isimli kitabından uyarlanan film.

Bir yabancı film daha: Kardeş Rekabeti... 1990... Yönetmen Carl Reiner.

Oyuncular... Kirstie Alley... Bill Pullman... Sam Elliot.

Film çok... Bu kadarı yeter mi?

Kitabın ortasından



Bülent Ecevit'in, CHP Genel Başkanı olarak yaptığı son kurultay konuşması...

Çerçeveletilmeli... Ve CHP Genel Merkezi duvarına asılmalı. 12 Eylül 1980 darbesi öncesi... 4 Kasım 1979... Kürsüde Bülent Ecevit:

Bize en büyük zarar parti içindeki muhalefetten gelmiştir.

İç muhalefetin ölçüyü kaçırmasından gelmiştir.

(Onlar için önemli olan) Partiyi iktidar yapmak değil, parti içinde iktidar olmaktır.

Siyaset nedir?

Siyasetin belki 40 türlü tanımı var. Turgut Özal, kendine özgü bir tanım kullanırdı: "Siyaset, çuvalı patlatmadan kamyondan indirmektir."

Bir Anadolu deyimi... Çuvalı patlatmamak.

Bitmeyen kavgalar... Kayyum... Butlan... Sonuç: CHP'liler... Çuvalı patlattılar.

Ateşkes

Rusya-Ukrayna savaşı... ABD ile İsrail'in İran'la savaşı... Sürekli ateşkes konuşuldu.

"Acaba" diyoruz. CHP'lilerin savaşında da gündeme ateşkes gelebilir mi?

Bir aylığına... Üç aylığına... Ateşkes.

Taraflar, ateşkes sürecinde sussalar. Birbirlerine "Hırsız... Hain" demeyi bıraksalar.

Nasıl olur?

Bir siyaset dersi



Margaret Thatcher... İngiltere'de 11 yıl 209 gün başbakanlık yapan lider.

Demir Lady.

Anıları, siyaset bilimi okullarında ders kitabı olarak okutulmalı.

Parti içinde rahatsızlıklar başlayınca, Thatcher önce yakın çevresine sorar:

- Ne yapayım?

Çevresinde "Çekil" diyen de vardır. "Çekilme... Mücadele et" diyen de.

Başbakan... Aynı soruyu son olarak eşine sorar.

Aldığı yanıt: "Artık devam etme sevgilim." (Sayfa 555) Ve... İstifa eder.

Sonrasını kitaptan okuyalım:



- ...11 yıl önceki gelişimde olduğu gibi beni alkışlayanların arasından geçerken, gözyaşlarım yanaklarımdan aşağı süzülmeye başladı. (Sayfa 566)

Kitaptan... Birkaç satırbaşı daha paylaşalım... Sayfa 566:

Şimdi yeni bir dönem başlamaktadır.

John Major'a iyi şanslar diliyorum.

Kendisine çok iyi hizmet edilecektir.

Büyük bir başbakan olabilmek için gerekli her şeye sahiptir.

Ve eminim ki çok kısa bir süre içinde bunu gösterecektir.

Diyeceğimiz o ki... Jübile... Sadece futbolcular için değildir.

Siyasetçi de çekilmesini bilmelidir... İçine sindirmelidir.

Boş işler



Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki milletvekili sayısı kaç?

Özgür Özel'in arkasındaki kaç?

Kurban Bayramı'nda... Kılıçdaroğlu ile Özel, partililerle bayramlaştılar... Ama farklı yerlerde.

Hangisinin kalabalığı daha fazlaydı?

Uzun tatil günlerinde... Siyaset pazarında uzun uzun konuşuldu... Sanırsınız ki... At yarışı var.

Sanırsınız ki... Bilek güreşi yapılıyor. Ya da... Söz meclisten dışarı... Horoz dövüşü.

Bunlar boş işler.

CHP'liler enerjilerini böyle saçmalıklarla tüketmesinler.

Kısır çekişme

Kılıçdaroğlu şunu dedi... Özel ona şu yanıtı verdi. Kısır bir çekişme... Kimseye yararı yok.

Parti içinde giderek tırmanan gerilimin... Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, Çorum'da karşılığı yok.

Akçaabat'ta, Tirebolu, Fatsa, Çarşamba, Sungurlu'da... Karşılığı yok.

İnanmayan... Sokağa çıksın... Sokaktaki insanı dinlesin.

Güvercinin sol kanadı

Demokrasi tek kanatlı güvercin değil. Sağlıklı bir demokraside... Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen... Proje üreten... Halka ümit veren bir sosyal demokrat partiye de ihtiyaç var.

Ama... Acı gerçek... Güvercinin sol kanadı yaralı... Kanıyor.

Reel gündem

Yurdu dolaşıyoruz. İnsanlar Yüksek Hızlı Tren istiyorlar. Otoyol istiyorlar. Çocuklarına iş istiyorlar.

Ekonominin düzelmesini... Emekli maaşlarının yükselmesini istiyorlar.

Yeni Anayasa... Yeni Siyasi Partiler Yasası... Siyasette Etik Yasası istiyorlar.