Kurban Bayramı öncesinde Lefkoşa'daydık.

Dereboyu Caddesi... Pasha Otel'de kahvaltıdaydık... Cemil Çiçek ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile birlikte.

Caddede bir apartman... Galatasaray bayrağı... Ve mağaza... GS Store... Dikkatimizi çekti.

Garsona sorduk:

- Kıbrıs'ta Galatasaraylı çok mu?

Yan masada oturan bir gruptan yanıt geldi:

- Fenerbahçeli daha çok.

Garson, "Evet" dedi:

- Fenerbahçeli daha fazla... Ben de Fenerbahçeliyim.

***

MECLİS BAŞKANI

Ziya Öztürkler... KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı... Sohbette söz futboldan açılmıştı.

Öztürkler, Fenerbahçeli olduğunu söyledi.

Kongreyi sorduk... Kim kazanır? Kendisi hangi adaydan yana...

Başkan dedi ki:

Kongre üyelerinin dediği olur... Hayırlısı neyse o olsun.

Ali Koç'un başkan seçildiği kongrede Aziz Yıldırım'a ayıp edildi.

Bunca yılın başkanı... Kulübe şampiyonluk kazandırmış... Aziz Bey yuhalanacak insan mı? Çok üzüldüm.

Maalesef iyi durumda değiliz... Önümüzdeki sezon toparlanacağız... İnşallah... Bütün beklentimiz bu.

***

KİME SORSANIZ... NEREYE BAKSANIZ

Tahsin Ertuğruloğlu... Dışişleri Bakanı... Fenerbahçeli.

Dursun Oğuz... İçişleri Bakanı... Fenerbahçeli.

Olgun Amcaoğlu... Ekonomi ve Enerji Bakanı... Fenerbahçeli.

Girne'deki gazeteci dostumuz Sefa Karahasan'a sordum:

- Hükümette... Meclis'te... Fenerbahçeli gerçekten çok mu?

"Evet... Çok" dedi ve ekledi:

- Ama ben Galatasaraylıyım.

Sonra da bir işyerinin önündeki Fenerbahçe bayrağını gösterdi:

- İşte bir Fenerbahçeli daha... Fenerbahçeli çok.

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İZ BIRAKANLAR

Derviş Abidin... Turizmci... Lefkoşa, Girne, Gazimağusa'da bizi gezdirdi.

Bir ara söz futboldan açıldı.

Baktık... O da koyu Fenerbahçeli.

Bize Fenerbahçe'nin tarihini... Şampiyonluklarını... İz bırakan başkanlarını, futbolcularını anlatmaya başladı.

***

YAZMAK ŞART OLDU

Lefkoşa'daki büyükelçimiz Ali Murat Başçeri... Fenerbahçeli.

Sokakta... Lokmacı Sınır Kapısı'nın bulunduğu yerde... Fenerbahçe formasıyla dolaşan o kadar çok insan var ki... Kadın, erkek.

Cemil Çiçek... Fenerbahçeli... Dedi ki:

- Görüyorsun... Yaz bunları... Mutlaka yaz.

Söz verdim... Kongre öncesi... Yazmak şart oldu.

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ORADAYDIM

Zaman tünelinde bir gezinti... 36 yıl öncesi... Gençlerbirliği'nde as başkan olduğum dönem.

Lefkoşa'da Atatürk Stadyumu'nun açılışına davet edildik... Başkanımız İlhan Cavcav ile birlikte.

Sezon arasıydı... Bazı takımlarımız Kuzey Kıbrıs'ta kamptaydı.

28 Ocak 1990... Muhteşem açılış... 20 bin seyirci kapasiteli stadyum tamamen dolmuştu.

Ve maç başladı... Fenerbahçe-Sarıyer.

Sarıyer daha iyi oynuyordu... Tribünler sessizdi.

Ama Fenerbahçe atağa geçince... Yer gök inliyordu... Tezahürat durmak bilmiyordu.

Sarıyer gol attı... Alkışlayan yok.

Sarıyer... İkinci golü attı... Sıfır alkış.

Maç bitti... Sarıyer 2-Fenerbahçe 0.

Ama tribünlerde... "Yaşa Fenerbahçe... Ölene kadar Fenerbahçe... Sensiz hayat bir işkence, şampiyonsun Fenerbahçe" sloganları devam ediyordu... Hava kararana kadar.

***

CUMHURBAŞKANLARI

Girne... Akşam yemeği... Bellapais Gardens... Kalabalık... Fenerbahçe formasıyla oturanlar vardı.

Dayanamadık... Güldük.

Kıbrıslı arkadaşlardan biri... "Rahmetli Rauf Denktaş da fanatik Fenerbahçeliydi" dedi.

Sordum:

- Gerçekten mi?

Cep telefonunu çıkardı... Bir fotoğraf gösterdi... Doğruymuş.

Bitmedi... Eski KKTC cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat... Derviş Eroğlu... Mustafa Akıncı... Fenerbahçeliler.

***

ÜNİVERSİTELİ FENERLİLER

Üniversite çok... KKTC'deki üniversite sayısı 20'den fazla.

Öğrenciler, Kuzey Kıbrıs'tan... Türkiye'den... Ve dünyanın pek çok ülkesinden.

Fenerbahçe dernekleri/kulüpleri... Olmaz olur mu?

Sadece bizimkilerden değil... Mısırlı, Türkmenistanlı, Azerbaycanlı yabancılardan da Fenerbahçe taraftarı çok.

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KİM BAŞKAN OLACAK?

Soran çok oldu... Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olur?

Delege bilir.

Son sözü onlar söyleyecek.

Ama kim başkan seçilirse seçilsin, çok önemli bir göreve geldiğini, çok büyük bir sorumluluk altına girdiğini bilsin.

Yavru vatan Kıbrıs'ta gördüm ki... Fenerbahçe taraftarı, siyasi parti seçmeninden çok, ama çok daha farklı.

"Fenerbahçeli doğuyor, Fenerbahçeli ölüyor" denilse yeridir.

Siyasetçiler gibi... Rüzgârgülü gibi... Parti/renk/ kulüp değiştirmiyor.

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NOKTAYI KOYARKEN

Gazimağusa... Lala Mustafa Paşa Camii... Namık Kemal Meydanı... Venedik Sarayı... Gezdik... Yorulduk... Bir kafeye girdik... Çay molası.

Duvarda... Atatürk fotoğrafı.

Duvarda... Sarı lacivert... Fenerbahçe bayrağı.

Duvarda... Şu yazı... Duygulandık:

Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim.

Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir.

Takdirât ve tebrikâtımı buraya kayd ile mübahiyim.

Ordu Komutanı

Mustafa Kemal

03.05.1334 (1918)

***

BÜYÜK KURULTAY

Hafta sonu, Fenerbahçe'nin büyük kongresi var... Kurultay.

Yarın... Konuşmalar... Mevcut yönetimin idari ve mali faaliyetlerinin ibrası.

Pazar günü ise seçimler... İki aday yarışacak.

Kongre... Düğün, bayram havasında geçmeli.

Kavgasız... Hakaretsiz... Küfürsüz.

Fenerbahçe... Kavgacı siyasetçilere ders vermeli.