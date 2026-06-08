TAŞKENT

Özbekistan... Orta Asya'daki bağımsız beş Türk devletinden biri.

1991'de bağımsızlığını ilan etti.

İlk tanıyan ülke...

Türkiye.

Özbeklerin söylemiyle:

-Bağımsızlığımızı ilan ettik... Dört saat sonra Türkiye bizi tanıdı.

Turgut Özal... Ölümünden kısa bir süre önce Özbekistan'daydı.

Gönül coğrafyamızdayız.

Sanki akrabalarımızın arasındayız.

***



Hoş bulduk

Türk Hava Yolları... İstanbul'dan Taşkent'e uçuş... Uçak tamamen dolu.

Taşkent... İlk gözlem... İlk kucaklaşma;

Yerel giysiler içinde Özbek kızları.

İlk "Hoş geldiniz" karşılaması.

Havaalanından çıktık... Ve;

İkinci "hoş geldiniz" sözüyle karşılaştık:

- Ata vatanınıza hoş geldiniz... Ben Özbekistan vatandaşı ve Türkiye hayranı rehberiniz Maksut Gülman.

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Mühür



Şevket Mirziyoyev... Ülkenin ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un ölümünden sonra Cumhurbaşkanlığı'na vekâlet etti.

Ve... 2004'den itibaren Başbakan oldu.





2006'da ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ilişkileri, deyim yerindeyse, tam puan... Kardeş ilişkileri.

Erdoğan'ın, Mirziyoyev'e söylediği bir söz, hala Özbekistan medyasında yer alıyor:

"Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe, Allah'ın izniyle, içinde bulunduğumuz asra, Türk dünyasının mührünü vuracağız."

Asya'da hangi dost ve kardeş Türk Cumhuriyeti'ne gitsek bu mührü görüyoruz.

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Atatürk Caddesi

Prestijli... Devlet kurumlarının bulunduğu cadde.

Özbekistan'ın başkentinde... Özbeklerin, "O bizim de Atatürk'ümüz" dedikleri Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın adının adını taşıyan cadde.

Atamızı... Bilmeyen yok.

"Başka" diye sorduk... Lokantada, otelde, çarşıda... Mini anket:

- Başka kimleri biliyorsunuz?

"Recep Ağa... Tayyip Abi... Erdoğan" diyen çok.

Turgut Özal'ı, Süleyman Demirel'i ve Alpaslan Türkeş'i de biliyorlar.

Ah! Keşke daha fazla kişiyi tanısalar, bilseler.

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Diziler... Türkçe öğretmeni

Mükemmel Türkçe konuşuyorlar... Nerede öğrenmişler?

Okulda mı? Kursta mı?

Hayır.

Türk dizilerini izleye izleye...

Türkçe öğrenmişler.

Muhteşem Yüzyıl... Kurtlar Vadisi... Arka Sokaklar... Diriliş Ertuğrul... Kuruluş Orhan... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz... Karadayı... A.B.İ... Gönül Dağı... Kızılcık Şerbeti... Kıskanmak... Taşacak Bu Deniz... Gözleri Karadeniz... Aşk ve Gözyaşı...

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Dinimiz de bir, dilimiz de

Yüzlerce değil... Binlerce kelime... Bizim kelimelerimiz... Ve Özbeklerin... Aynı kelimeler.

Tavuk... Güzel... Ana... Yol... Eşek... Süt... Hava... Su... Vatan... At... Çay... Kahve... Çınar... Ağaç... Orman...

İsimler... O kadar çok ortak isim var ki:

Ayşe... Hatice... Fatma... Selim... Ahmet... Hamza... Mehmet... Hüseyin... Hasan...

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Arboroma

Akşam yemeği... Lokanta kalabalık.

Birleşmiş Milletler gibi... Turist dolu... Her ülkeden.

Lokantanın sahibi... Trabzonlu.

Genel Müdürü... Giresun Görele'den.

Aşçı... Bolu Mengen'den.

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Panel... Ve sonrası

Türk Dünyasında Medya ve Eğitim Paneli.

Küresel Gazeteciler Konseyi ile Özbekistan Gazetecilik ve Kitle İletişimi Üniversitesi işbirliği.

Rektör... Bir gazeteci:



Prof. Dr. Sherzodkhon Kudratkhuzha.

Panel sonrası plaket verdik... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ile birlikte.

Sonra bizi bırakmadı... Uzun sohbet.

Türkiye'de çok kişiyle konuşmuş... Cumhurbaşkanı Erdoğan dâhil.

Bir ara... Hatay'ı sordu... Kahramanmaraş'ı... Malatya'yı... Adıyaman'ı:

"Depremden sonra bu şehirlerimiz ne durumda?"

Evet... "Şehirlerimiz" dedi.

Rektör... Üniversite hocaları... Öğrenciler... Sokaktaki insanlar... Türkiye ile o kadar yakından ilgililer ki.

Asrın depremi onların içini sızlatmış.

***



Gel de duygulanma

Bilmiyorduk... Üniversitede, Rektör Sherzodkhon Kudratkhuzha ile sohbet ederken öğrendik.

Asrın depremi üzerine;

Şair... Bobur Bobomurad bir şiir yazmış.

Besteci... Shohjahon Jurayev, bestelemiş.

Dinledik... Duygulanmamak elde değil.

Bir bölümünü paylaşalım:





Ah, sana gelen bana gelendir Türkiye,

Derdin derdim oldu bugün Türkiye.

Aslında bu deprem kalplerde oldu,

Aklım sende kaldı hasrete daldım,

Sana gelen bana gelendir Türkiye,

Hep başınız sağ olsun kardeşim dostum,

Düşmandan, afetten, çaresizlikten,

Allah'ım korusun tüm felaketten,

Sana gelen bana gelendir Türkiye,

Derdin derdim oldu bugün Türkiye.

***



İstanbul aşkı

Üniversitede saatlerce öğrencilerle kaldık...

Akademisyenlerle konuştuk.

Bir anketten söz ettiler.

Ve... Bize de önerdiler:

- Siz de yapsanız... Taşkent'te... Ve dolaşacağınız diğer şehirlerde, insanlara sorsanız.

Soru şu:

- Özbekistan dışında... Nerede yaşamak istersiniz? New York... Moskova... Paris... Londra...

Özbeklerin... Kendi ülkeleri dışında, en çok yaşamak istedikleri yer... İstanbul.

***



Biliyor muydunuz?

Galatasaraylı... Özbekistan'da çok.

Galatasaray formasıyla dolaşan da çok.

Merak ettim... Neden?

Gençler... "Dursun abimiz başkan" dediler.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek... Özbekistan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin torunuymuş.

Bilmiyorduk... Öğrendik.

***



Yarın... Taşkent'ten Semerkant'a

Taşkent... Semerkant... Buhara... Ve daha fazlası.

Dolaşıyoruz.

Gönül coğrafyamızdan... Yazmaya devam edeceğiz.