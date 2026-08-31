Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladık... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı, silah arkadaşlarını, bu topraklar için şehit düşenleri, gazileri rahmetle, şükranla andık.

Büyük Taarruz öncesi... Mustafa Kemal Paşa, zaferden emindir... Fakat... Bazı endişeleri vardır.

Bir gün... Halide Edip'e, zaferden sonra, "Yunan savaşından daha büyük ve zorlu bir dönem başlayacağını" söyler:

Büyük Atatürk'ün bu sözlerinin üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçti.

Birbirini yeme dönemi devam ediyor.

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Kim bu Mustafa Kemal?



Orhan Koloğlu (1929-2020)... Tarihçi... Gazeteci... Bürokrat... Akademisyen.

Galatasaray Lisesi mezunu... Strasbourg Üniversitesi'nde doktora... CHP Dış İlişkiler Danışmanlığı... Basın Yayın Genel Müdürlüğü.

Arkasında eserler bıraktı.

Eserlerinden biri... Kim Bu Mustafa Kemal? Soyut Yayınları... 1997.

Kitapta... İç cepheye... Birbirimizi nasıl yiyeceğimize dair her şey var.

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Atatürk... Bugünü görmüş

Büyük Taarruz... "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir!"

9 Eylül... Yunan, denize dökülmüş, İzmir düşman işgalinden kurtulmuş ve zafer kazanılmıştır.

Kurtuluş Savaşı'na onbaşı rütbesi ile katılan ve İstiklal Madalyası almaya hak kazanan Halide Edip, bir gün der ki: Sonunda savaş bitti... Değil mi paşam?

Mustafa Kemal Paşa, "Halide onbaşı" diyerek, söze başlar:

"Asıl savaş şimdi başlıyor... Kendi içimizdeki savaş."

Atam! Bir asır önceden bugünleri gören Atatürk!

"Çok doğru... Kendi içimizdeki savaş devam ediyor... Birbirimizi yiyoruz... O parti... Bu parti... Sosyal medya... Amigolar... Troller... Savaş halindeyiz."

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İç cephe



Samsun'da doğan güneş... 19 Mayıs 1919... Sonra Havza... Amasya... Erzurum... Sivas... Ve Ankara.

23 Nisan 1920... TBMM'nin açıldığı dönemde, Türk topraklarında 200 binden fazla yabancı asker vardı... İşgal kuvvetleri.

38 bin İngiliz.

59 bin Fransız.

17 bin 900 İtalyan.

90 bin Yunan.

Bitmedi... Ayrıca;

Güney Anadolu'da... Fransız işgaline destek veren 10 bin Ermeni.

Karadeniz'de... 10 binin üzerinde Pontus Rum.

Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele'ye başlarken iç cepheye güvendi.

Millî Mücadele döneminde... Ve sonrasında... İç cepheyi güçlendirmeye gayret etti

Bugün... Gündemin demirbaş maddesi:

Yine iç cephe... Birlik beraberlik.

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Vasiyet gibi

Altın sözler... Çerçeveletip duvara asılacak sözler... Atatürk'ün vasiyeti gibi sözler:

Asıl olan iç cephedir... Bu cephe, milletin oluşturduğu cephedir.

Düşmanlar bu cephemizi yıkmak için çalışmışlar ve çalışmaktadırlar.

Meclis'in düşünüş biçimi, çalışması, vaziyeti düşmana ümit verici olmadıkça iç ve dış cephelerimizin yerinden oynamasına imkân yoktur.

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Siyasetin dünü... Bugünü

Osmanlı dönemi... 1899'dan sonra kurulan parti sayısı... 88.

İlk kurulan parti:

Fedailer Fırkası.

Cumhuriyet döneminde kurulan parti... 400'ün üzerinde.

Kapatılanlar... Kendini feshedenler...

Ve geldik bugüne... Kaç siyasi partimiz var? Yanıt 187.

Varsın olsun... Ama;

Konu iç cephe olunca... İç cephenin güçlenmesi... Birlik ve beraberlik... Kardeşlik olunca... Çatlak ses, her kafadan farklı ses çıkmasın.

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Konuşan (!) Türkiye

Aradan seneler geçti... Hiç unutmadık... Cemil Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ydı.

2012... Terör... Şehit cenazeleri... Siyasette gerilim.

Cemil Çiçek, basın toplantısı yaptı... 27 Ağustos 2012.

Ajandasında, kamuoyunda tartışılmasını istediği, 11 maddelik ulusal mutabakat metni vardı.

Çiçek... Konuşmaya başladı:

Bizler... Siyasetçiler... Yüce Meclis çatısı altında görev yapanlar... Cenaze namazı dışında bir araya gelip, ülkenin bu büyük sorununu çözelim.

Siyasi partiler... Sivil toplum kuruluşları... Akademi dünyası... Toplumun bütün kesimleri... Ortak bir tavır sergileyelim.

Çözümü birlikte arayalım... Beraberlik içinde kardeşçe yaşayalım.

Bu sorun... Adına ne derseniz deyin... Siyaset üstü bir sorundur... Devlet, millet sorunudur... Kıbrıs gibi.

Cemil Çiçek'in söylemi... Bir iç cephe çağrısıydı.

Önemli bir basın toplantısıydı... Yerli ve yabancı basın, gazete ve televizyonların, ajansların temsilcileri.

Toplantıda... Cemil Çiçek'e sorulan en önemli (!) soru:

"Bu 11 maddelik metni siz mi yazdınız?"

Ve... Aynı gün... Pek çok siyasi parti sözcüsünün tepkisi:

"Meclis Başkanı'nın 11 maddesi, kişisel bir girişim."

İşte konuşan (!) Türkiye... Dinlemeden, araştırmadan, günlük siyasi çekişmelerin üzerine çıkamadan... Konuş babam konuş.

Laf olsun, torba dolsun.

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Nutuk

Zafer Bayramı nedeniyle dün o kadar çok konuşma, o kadar çok televizyon programı yapıldı ki.

Ah, keşke... Bir de Nutuk okunsaydı.

Atatürk'ün 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında yaptığı uzun konuşma... Büyük Nutuk.

Bir konuşmada veya televizyon programımda tamamını okumak elbette olanaksız.

Ama... Terörsüz Türkiye konusunun konuşulduğu süreçte... Nutuk'ta, Atatürk'ün iç cephe konusundaki sözlerini... Vurgularını bugüne taşımak o kadar önemli ve gerekli ki.