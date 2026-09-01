Ağustos'a veda ettik... Eylül'e girdik... Bir ay sonra Ekim... Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacak.

Yeni yasama yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.

Sıcak gündem... Terörsüz Türkiye.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası'nın gerektirdiği yol haritasının ete, kemiğe bürünmesi.

Yasa, Meclis'ten 467 oyla geçti... Büyük mutabakat.

Ama... Siyasi gerilim ve liderlerin birbirleri için söyledikleri sözler de ortada.

Sahi... Bu ortamda ne olacak?

Aklımıza... Bir zamanlar Çankaya Köşkü'nde yapılan zirve geldi.

Tarih... 2 Nisan 1990 Pazartesi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal... Başbakan Yıldırım Akbulut... Ana muhalefet SHP Genel Başkanı Erdal İnönü... Meclis'teki üçüncü parti DYP'nin lideri Süleyman Demirel.

Çankaya'da... Milletin evinde... Kapalı kapılar ardında konuşuyorlar.

Konu... "Kürt sorunu... Terörsüz Türkiye... Kalıcı çözüm."

***



Tarihi zirve

İnönü ve Demirel, Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesine karşı çıktılar.

Çok ağır eleştiriler yaptılar.

Ama... Konu, ülkenin en önemli sorunu olunca... Çankaya'da, aynı masa etrafında oturdular... Uzun uzun konuştular.

Aradan 36 yıl geçti.

Keşke o tarihi zirvenin tutanakları gün ışığına çıksa... Yayınlansa.

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Bir siyaset klasiği

Süleyman Demirel'in unutulmaz sözü... Bir siyaset klasiği... Her döneminin geçerli:

"Barışmayı beceremeyen kavga etmesin."

***



Kürt sorunu... Terörsüz Türkiye... Turgut Özal

Türkiye'de, Cumhurbaşkanlığı süresi en kısa olan isim... 3 yıl 159 gün Cumhurbaşkanlığı yaptı... 9 Kasım 1989-17 Nisan 1993.

"Kürt" sözünü sık sık ve rahatlıkla kullanan bir devlet adamı.

Bölücülükle, kışkırtıcılıkla eleştirildi... Aldırmadı.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı döneminde, devletin sert/şahin tavrını değiştirdi.

Radikal bir siyasi değişim getirmeye gayret etti.

Bugün... Batman'da, Diyarbakır'da, Muş'ta bulvarlarda... Hakkâri ve Şırnak'ta caddelerde... Mardin'de mahallede... Yüksekova'da (Hakkâri) ilkokul, ortaokul, lisede adının yaşatılması boşuna değil.

Şanlıurfa-Haliliye'yi geziyorum... Turgut Özal Lisesi.

Bitlis-Adilcevaz'a gidiyorum... Turgut Özal Sokağı.

Özetle... Terörsüz Türkiye'ye giden yolda Turgut Özal'ın ayak izleri var.

Bugün... Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi için kanun çıkıyorsa... Meclis'te 467 oy ile Türkiye mutabakatı sağlanıyorsa;

Özal'a vefa... Sezar'ın hakkı Sezar'a... Özal'ın hakkı Özal'a.

***





Nereden nereye?

Çankaya Köşkü... 6 Nisan 1990 Cuma... Toplantı.

Yine... Güneydoğu... Terör... Kürt sorunu konuşuluyordu.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ilk kez ezberleri bozan bir şey söyledi:

"Araştırdım... Annem Malatyalı bir Kürt imiş... N'apalım?"

Özal'ın bu sözü... Dışarı sızdı.

Toplumda uzun süre tartışıldı... Özal'ı eleştiren eleştirene.

***



Özal'ın ağzından

Turgut Özal... Kürt sorunu konusunda, açıklıkla ve cesaretle, devlet/resmi söylemin dışına çıkan ilk lider.

Özellikle de Cumhurbaşkanlığı döneminde.

Başbakanlık yıllarında ise... Böyle bir atak tavır sergilemedi... Neden?

Sorumuzun yanıtı... Özal'ın ağzından... Kelimesi kelimesine:

Güneydoğu meselesine daha önce de el atabilir, siyasi çözüm arayışına girebilirim.

Ama... Anavatan Partisi iktidarının ilk döneminde, sivil rejime geçiş mücadelesi vardı.

Bazı bakanlar benden çok Kenan Evren'e kulak verdiler.

Benden değil ondan ürktüler. (Turgut Özal'ın anıları... Mehmet Barlas... Birey Yayıncılık-2011... Sayfa 15.)

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Vesayet yılları

Özal'ın, Cumhurbaşkanı iken söyledikleri doğru... İtiraf gibi.

Özellikle de Özal'ın birinci Başbakanlık dönemi... 1983-1987... Vesayetin... Siyaset üzerinde asker ağırlığının sürdüğü dönemdi.

Öylesine ki;

Başbakan Turgut Özal, 1983 ile 1987 yılları arasında devlet protokolünün 7. sırasındaydı... Anıtkabir'de... Resmi törenlerde... Bayram kutlamalarında... 7. sırada bir hükümet başkanı.



Eşli protokolde ise... 17. sırada.

O dönemde... Siyasette... Akademi dünyasında... Sivil toplum örgütlerinde... Bu çarpıklığı eleştiren tek kişi çıkmadı.

Medyada... Derin sessizlik.

Sadece tek eleştiri... Ben yazdım... Tercüman Gazetesi'nde.

Yazımın yayınlandığı gün... Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeciler ile Genel Sekreter merhum Mustafa Taşar, gazeteyi Başbakan Özal'ın önüne koydular:



"Efendim, biz de, Yavuz Donat gibi düşünüyoruz."

Özal'ın tepkisi... Mehmet Keçeciler anlatmıştı:

"Yavuz, doğru yazmış... Haklısınız... Ama sabır... Biraz daha sabır."

Nihayet... 29 Kasım 1987 seçimlerinden sonra... Devlet protokolü sırası değişti... Olması gerektiği şekle, normale dönüldü.

Cumhurbaşkanı... Protokolün ilk sırasında.

İkinci sırada... TBMM Başkanı.

Başbakan... Üçüncü sırada.

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Farklı bir liderlik

Turgut Özal... Devlet söyleminin dışına çıkmıştı... Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay'ı bypass eden bir siyaset izlemişti.

Ve... Özal'ın bu liderlik tavrı... Bazı istifaları getirmişti.

2 ay içinde... İki bakan... Genelkurmay Başkanı... 3 yüksek bürokrat... İstifa etmişlerdi.

***



Eleştiri... O kadar çok ki

Turgut Özal... Güneydoğu/Kürt sorunu konusunda adım attıkça... Siyaset ürettikçe... O kadar çok eleştirildi ki.

"Tabuları yıkan adam... Bölücüleri kışkırtan adam."

Neler söylenmedi ki?

"Hain Özal... İhanet içindeki Özal..." Eleştirilere üzüldü elbette... Ama tavrını-çizgisini hiç değiştirmedi.

***



Yarın... 'Önemli sözler'

Turgut Özal, "Dinlemeni istiyorum... Yarın önemli şeyler söyleyeceğim... Diyarbakır'da" demişti... 5 Ekim 1992... Pazartesi.

Ve... 6 Ekim 1992... Salı... Özal'ın söyledikleri.

Yarın.