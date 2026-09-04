Kuzey Kıbrıs... Girne... Yolcu gemisi kazası... Canlarımızı kaybettik... Mersinli Reyhan Verim'den, Gaziantepli Nisa Törer'e kadar... Dokuz can.

Kayıplarımız var... Elife Bayır... Elmas Demir... Saliha Miray Biçer... Mehmet Asaf Biçer... Ve diğerleri 19 kayıp.

Devlet-millet iş birliği... Lefkoşa büyükelçiliğimiz... KKTC'deki askerlerimiz... Sağlık personelimiz... Fedakâr insanlarımız... İnsanlık destanı yazdılar.

Ama... Felakete sevinenler, bayram yapanlar da var. Bunlar da... Hayvanlık destanı yazanlar.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden biri... "Kahrolsunlar... Gebersinler... Hepsi Türk" diye sosyal medyada paylaşım yapıyor.

Diğeri... "Türkler ölmeyi hak ettiler" diyor.

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HABİS NEŞE

Başkasının acısından, mutsuzluğundan beslenmek ve zevk almak bir hastalık.

Almanca kökenli bir söz var... Schadenfreude.

"Habis neşe" anlamında.

Felsefedeki ve psikolojideki karşılığı:

"Başkasının acısıyla, zor durumuyla, felaketiyle alay etmek... Sevinmek."

Kutsal kitaplar... Aynı şeyleri yazıyor:

"Başkalarının felaketine sevinmek, kendi felaketine cilve yapmaktır."

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ACI AMA GERÇEK

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden... Girne'deki deniz kazasına sevinen... İnsanlıktan uzaklaşmış... Sadist... Bozuk kişilikli... Empati yoksunu... Vicdansız insanlardan söz ediyoruz... Ama;

Maalesef... Acı gerçek... İçimizde de böyleleri... Başkasının acısı, ıstırabı, kederi, gözyaşı karşısında düğün, bayram yapanlar, zil takıp oynayanlar yok mu?

Yalan mı?

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KÖTÜ SEVİNÇ

İslam kültürü ve ahlakında "şematet" diye bir söz var.

Şematet... Başkasının acısından gizli veya açık mutluluk duymak.

A'raf Suresi... "Onlar, hayvanlardan daha aşağıdır" diyor.

Tolstoy... "İnsan neyle yaşar" kitabından:

"Bir insan acı duyarsa canlıdır... Başkasının acısını anlayabiliyorsa insandır."

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HADİS

Kur'an-ı Kerim de... İncil de... "Başkasının... Hatta düşmanının bile acısına, felaketine sevinmeyi" yasaklıyor.

Hadis: "Kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama... Allah, onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır."

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TEŞEKKÜRLER

Marinos Nomikos... Güney Kıbrıslı Rum yazar.

Girne'deki gemi kazasına sevinen Rumlar'a ateş püskürüyor.

"Lağım düşünceliler" diyor.

Stavros Antoniou... Rum Kesimi'nin önemli gazetesi Politis'in yazarı.

Türklerin denizde boğulmasına sevilenlere sesleniyor:

"İğrenç insanlar."

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'BEYİNSİZ... HİTLERCİ... FAŞİST'

Erato Kozaku Markulli... Kıbrıs Rum Kesimi'nin eski Dışişleri Bakanı.

Bir teşekkür de ona.

İşte söyledikleri... İşte tepkisi:

Deniz kazası karşısında sevinenler... Böyle yorum yapanlar... Beyinsizler... Hitlerciler... Cuntacı zihniyetler.

Faşistler istedikleri kadar küfretsin... Onlar, övdükleri her türlü Hitlerci cuntayla aynıdır.

Biz Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızı sevgi ve saygıyla kucaklamaya ve onların acısını paylaşmaya devam edeceğiz.

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İNSAN

Averof Neofytou... Güney Kıbrıs Rum siyasetinin önde gelen isimlerinden.

Girne'deki feribot kazası sonrasındaki sözleri... Mutlaka paylaşmalıyız:

"Ben insanım... Ve hiçbir insan bana yabancı değil... Yavrularını, annelerini, babalarını, sevdiklerini kaybedenlere Tanrı güç versin."

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AKEL

Güney Kıbrıs'ta bir parti... AKEL... 1926'da kurulmuş... Sol çizgide.

Girne... Feribot kazası... Ve AKEL açıklaması: "Üzüntümüzü en derin sarsıntı ile ifade ediyoruz... Hayatını kaybedenlerin ailelerine içten taziyelerimizi iletiyoruz... Ve kayıp olanların tümünün bulunmasını ümit ediyoruz."

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FOTOĞRAF... VE TEPKİ

Bir fotoğraf... Faciada iki çocuğunu kaybettikten sonra feryat eden Ayten Biçer'in fotoğrafı.

Ve fotoğrafın altında ünlü Rum gazeteci Lakovos Lakavou'nun yazısı:

"Bu kadının görüntüsünden zevk alanlar, kendi annelerinin feryadından da aynı şekilde zevk duyarlardı."

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'ACI KİMLİK SORMAZ'

Constantinos Constantinou... Güney Kıbrıs Rum Kesimi Milletvekili.

İşte söyledikleri... Kelimesi kelimesine:

Vatanseverlik, insanların ölümüne sevinmek değildir.

Bu vatanseverlik değil, nefrettir.

Girne'deki deniz kazasında ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum.

Kıbrıslı Rumların, insanların ölümlerine sevinen yorumlarından utanıyorum.

Acı, kapıyı çalmadan önce kimlik sormaz.

Ölüm de kişinin Kıbrıslı Rum mu, Türk mü olduğuna bakmaz.

İnsan hayatının değerini, karşınızdakinin kimliğine göre ölçemezsiniz.

Ölenlerin ailelerine bir kez daha en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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NOKTA

Sevindik... Rum gazetelerinde Rumca ve Türkçe, "Başınız sağ olsun" başlığını atan çok.

Rum gazetelerinde... Başsağlığı dileyen yazar çok.

Farklı partilerden Rum siyasetçi... Acımızı paylaşan çok.

Ama... İnsanların ölümüne... Acısına... Feryadına sevinenler... Onlar da var... Kim olduklarını yazımızın başlığında söyledik.