Yıl 2010. Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu bir toplantıda konuştu:

"Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatıp, İsmet İnönü'yü de tarihteki huzurlu yere göndermemiş olması en büyük talihsizliktir.'' Vali Aydoğdu'nun "CHP kapatılmalıydı" sözleri... Siyasi arenada, özellikle de CHP çevrelerinde ses bombası etkisi yaptı.

Konu Meclis'e taşındı.

Soru önergesi verildi.

Tartışma büyüyünce... Vali Cengiz Aydoğdu dedi ki: "Yaptığım açıklamalar tarihsel bir tespittir...

Bugünkü konumla kesinlikle ilgisi olmayan, kesinlikle bugünkü CHP'yi kastetmediğim bir şeydi.''

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'ÜZÜLÜYORUM'

Kırklareli Valisi'nin o toplantıdaki konuşması... CHP ile ilgili sözleri hakkında soruşturma başlattı.

Bu süreçte... Vali Cengiz Aydoğdu'nun söylediği sözlerden birkaç satır başı:

Etkinlikte CHP ile ilgili söylediklerim akademik bir değerlendirmeydi.

Sözlerimin bugünkü CHP ile bugünkü siyasi hayatla hiçbir şekilde ilişkisi yoktur.

Öyle anlaşıldığı için de üzülüyorum.

CHP, siyasi hayatımızın vazgeçilmez bir partisidir.

Bizim bütün partilere olduğu gibi CHP'ye karşı da saygımız sonsuzdur.

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KURALLAR... VE KURULLAR

Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Türkiye... Bir kurallar ve kurullar devleti.

Partilerin nasıl kurulacağı, nasıl kapatılacağı... Kurallara bağlı... Yasalarda yazılı.

Geçmişte... Çok parti kapatıldı... Kimseden de çıt çıkmadı... Neden kapatıldı diye tartışılmadı... Örneğin:

İşçi Çiftçi Partisi (1968)... Türkiye İleri Ülkü Partisi (1971)... Büyük Anadolu Partisi (1972)... Türkiye Emekçi Partisi (1980)... Yeşiller Partisi (1994).

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MERKEZE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... İçişleri Bakanı Beşir Atalay.

Kararname, Resmî Gazete'de yayınlandı. Kırklareli Valisi Cengiz Aydoğdu görevden alındı.

Merkez valiliğine atandı.

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SİYASET... HATASINI KENDİ İÇİNDE DÜZELTİR

Cumhuriyet Halk Partisi... Bakkal dükkânı değil ki belediye kapatsın.

Manav ya da bol kepçe lokantası değil... Tarihi bir çınar.

Sorunları olabilir... Kemal Kılıçdaroğlu hata yapabilir... Mahkemelik durum doğabilir... Milletvekillerinin çoğu ayrılıp yeni parti kurabilir.

Dün kol kola olanlar, bugün küsebilir... Kavga edebilir.

Bunlar... Siyasetin doğasında vardır.

Bakarsınız... Yıllar geçer, kucaklaşırlar.

Siyaset, hatasını kendi içinde düzeltir.

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PARTİ VAR... PARTİ VAR

Partiden partiye fark var... Tabela partisi de var, bir siyasi gelenekten gelen parti de var.

Askeri darbe... 27 Mayıs 1960... Demokrat Parti, mahkeme kararıyla kapatıldı. Ama... Gelenek devam etti.

Yerine Adalet Partisi geldi.

Darbe... 12 Eylül 1980... Bütün siyasi partiler kapatıldı... İktidardaki Adalet Partisi de... Ana muhalefet partisi CHP de.

Ya sonra... Yine gelenek işledi.

Adalet Partisi'nin boşluğunu Doğruyol Partisi doldurdu.

CHP'nin boşluğunu ise... Halkçı Parti... SODEP... SHP... Ve ardından küllerinden yeniden CHP doğdu.

Tabanı... Geleneği olan bir diğer siyasi hareket... Necmettin Erbakan-Milli Nizam Partisi.

Kapatıldı... Yerini Refah Partisi doldurdu.

Kapatıldı... Fazilet Partisi doğdu.

Kapatıldı... Adalet ve Kalkınma Partisi yıllardır iktidarda.

Unutmadan... Saadet Partisi de var... Yeniden Refah Partisi de.

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YENİ PARTİ

Başında, CHP'de Genel Başkanlık yapmış olan Özgür Özel var.

Genel merkez binası kira... Parti ekonomik sıkıntıda. Otobüsler lazım... Araçlar lazım. Tabanda ve kamuoyunda karşılığı var.

Bazı illerde... İlçelerde... Beldelerde... Belediye başkanları var. Genel Başkan... Gayretli... Enerjik... Koşturuyor.

Milletvekili sayısı... CHP'den açık ara fazla. Ama... Yeni Parti'nin işi... Pek de kolay değil.

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VE CHP

Ankara'da... 8 bin 700 metrekare üzerinde koskoca bir genel merkez binası.

3 kat bodrum... Artı zemin kat... Zeminin üzerinde 16 kat.

Yapı büyüklüğü... 25 bin 500 metrekare.

Parti Müzesi... Parti Meclisi salonu.

Merkez Yönetim Kurulu salonu.

Basın toplantısı salonu.

Protokol salonu.

Seminer salonu.

Kafe... Yemek salonu.

Parti otobüsü... Araç... Çok.

İş Bankası'nda hissesi var.

Ama... Parti... Önemli ölçüde kan kaybetmiş.

Yani... CHP'nin işi de... Pek kolay değil.

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BİR SÜRGÜN HİKÂYESİ

Darbe... 12 Eylül 1980... Askeri yönetim... Ve sürgün... Zincirbozan... 1983.

İki mahalleden 16 siyasetçi... Çanakkale yakınlarındaki askeri tesiste misafir (!)

Birinci mahalleden:

Süleyman Demirel, İhsan Sabri Çağlayangil, Hüsamettin Cindoruk, Ali Naili Erdem, Ekrem Ceyhun, Yiğit Köker, Mehmet Gölhan, Sadettin Bilgiç, Nahit Menteşe.

Diğer mahalleden:

Deniz Baykal, Sırrı Atalay, Celal Doğan, Metin Tüzün, Süleyman Genç, Ferhat Altıntaş, Yüksel Çakmur.

9 Eylül... CHP'nin kuruluş yıldönümü... CHP'liler, sürgünde tören düzenliyorlar.

Partilerinin kuruluşunu kutluyorlar.

Süleyman Demirel... Ve arkadaşları... CHP'lilerin yanlarına yaklaşıyorlar:

"Partinizin... Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş bayramı kutlu olsun."

Siyaset... İşte budur.

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SÖZ OLA...

Şeyh Edebali... Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış Ahi Şeyhi. İslam bilgini... Devletin manevi kurucusu... Fikir babası.

Diyor ki: "Çok konuşma... Boş konuşma... Kem konuşma."

Yunus Emre... Anadolu'da Türkçe şiirin öncülerinden... Mutasavvıf.

Diyor ki:

"Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı,

Bal ile yağ ede bir söz."

Ve nokta... İnsan sadece ne söyleyeceğine değil ne söylemeyeceğine de dikkat etmeli.