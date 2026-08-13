Fırsatı kaçırma borçtan kurtul

Vergi, prim, trafik cezası, MTV, öğrenim kredisi gibi kamuya borcu olanlar için yapılandırma fırsatı devam ediyor. 31 Ağustos tarihine kadar başvuranlar düşük faiz ve uzun vade imkânından yararlanacak

Vatandaşların devlete olan borçlarıyla ilgili çıkartılan yapılandırma yasasının uygulanması devam ediyor. Önceki yapılandırma düzenlemelerinden farklı olarak uygulanan bu düzenlemede uzun vade ve düşük faiz seçeneği ile borçlardan kurtulma imkanı var. Başvuru için son tarih ise 31 Ağustos. İşte detaylar…

Hangi borçlar kapsam dahilinde bulunuyor?

Vergi dairelerine olan 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezası, ecri misil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi borçlar yapılandırma kapsamında bulunuyor. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar da yapılandırılacak. Burada haziran 2026 tarihi dahil önceki dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Yapılandırmanın içeriğinde ne var?

Kamuya ait borçlar için 31 Ağustos tarihine kadar başvurulursa, 72 aya varan taksit, 10 puan indirimle yıllık yüzde 29 olarak belirlenen tecil faizi imkânından yararlanabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat da istenmeyecek.

SGK'ya olan prim borçları için başvurular nereye yapılacak?

SGK'ya prim borcu olan vatandaşlar ilk olarak ilgili SGK müdürlüğüne başvuracak. Eğer takibe düşmüş borç ise başvuruların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere yapılması gerekiyor. Birden fazla üniteye borç varsa, ayrı ayrı başvuru yapılacak.

Vergi borçlarının başvurusu nasıl yapılacak?

Vergi dairelerine borcu olanlar başvurularını GİB'in internet adresinden, dijital vergi dairesinden ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ayrıca borçlu olunan vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla yazılı olarak da başvuru yapılabilecek. Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her birine ayrı başvurulacak.

Diğer kurumlara olan borçlar için ne yapılacak?

Vatandaşın hangi kuruma borcu varsa o kurumun ilgili birimine başvuru yapması gerekiyor.

Borçlar taksite nasıl bölünecek?

Taksit sayısı çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirlenecek. Borçlunun durumuna göre 36, 48 ve 72 taksit seçenekleri uygulanacak. KDV borçları ise 12 taksitte verilecek. Prim borcunda taksit sayısı şirketin mali durumuna göre 36 ay ya da 72 ay olarak uygulanacak.

Taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

Vergi dairelerine olan borçlar için ilk taksit ödemesi 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Kalan taksitler ise takip eden aylarda ödenecek. Prim borçlarında ise ilk taksitin 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Daha önce yapılandıranlar ne yapacak?

Daha önce borcunu yapılandırmış ve ödemeleri devam edenler de bu yasadan yararlanabilecek. Ödemeleri devam eden mükelleflere 16 Haziran 2026 tarihinden itibaren yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak. Bunun için başvuru şartı aranmayacak. Ancak mükellef ayrıca taksit süresini uzatma hakkından yararlanmak isterse başvuru yapması gerekecek.

YASADAN ÖNEMLİ AYRINTILAR

Mükellefler için başka hangi avantajlar yer alıyor?

-Vergi dairelerine başvurulup taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde, bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek.

-Motorlu taşıtlar vergisi ve buna bağlı bazı alacakların tecil edilmesi halinde, tecil şartlarına uyulması kaydıyla araçlara ilişkin fenni muayene izin belgesi alınabilmesine imkan sağlanacak. Ancak taşıtların satışı için borcun bitmesi gerekecek.

-Prim borçlarında ilk taksitin ödenmesinden sonra tecil devam ettiği sürece icra takip haciz ve satış işlemleri durdurulacak.

YASA NELER GETİRİYOR?

Vade Süresi: Vadeler mali duruma göre 36, 48 ve 72 ay olacak.

Teminat Limiti: Teminatsız tecil ve taksitlendirme üst sınırı 50.000 TL'den 10 milyon TL'ye çıkartıldı.

Faiz Oranı: Normal şartlarda yüzde 39 olan yıllık tecil faizi indirimli olarak yüzde 29 seviyesine düşürüldü.