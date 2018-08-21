İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, bayram süresince yaşanması muhtemel trafik kazalarına önlem almak adına ilginç bir uygulamaya girişti. Küçük çocuklara kırmızı düdükler dağıtıldı ve araç kullanan anneleri, babaları ya da içinde bulundukları toplu taşıma araçlarının şoförleri trafik ihlali yaptıklarında onları düdük çalarak uyarmaları istendi.

Uygulamanın başarı oranını, bayram sonrası ortaya çıkacak karşılaştırmalı kaza bilançolarında göreceğiz.

(İlk iki günün bilançosu: 32 ölü) Ama emin olduğum bir şey var ki, gürültü kirliliği zirve yapacak. Zira ben sürücü olsam, kulağımın dibinde sürekli düdük çalınmasını istemezdim. Hem sinirimi bozar, hem de dikkatimi dağıtırdı.

Uygulamayı duyunca aklıma bir çocukluk anım geldi.

Hayal meyal hatırlıyorum. 4-5 yaşlarında ailece otomobilimizle bir Akdeniz turuna çıkmıştık.

Ben Alanya'da bir satıcının elinde gördüğüm kavalı almaları için anne ve babama tutturmuştum. Çaresiz aldılar ve hayatlarının en büyük hatasını yaptılar.

Bir haftalık seyahat boyunca arabanın içinde öyle bir kafa şişirmişim ki, yaşadıkları şeytan azabını yıllarca anlattılar.

Dolayısıyla, kaza oranı düşecek mi bilmem ama ebeveynlerin dönüşte kafa dinlemek için başka bir tatile ihtiyaç duyacakları kesin.