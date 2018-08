Yaz boyunca pek çok yeni dizinin tanıtımını izledim ama içlerinde en fazla atv'de yayınlanacak 'Bir Zamanlar Çukurova'nın fragmanından etkilendim.

Belli ki diziye büyük emek verilmiş, her şey inceden inceye tasarlanmış, oyuncu kadrosundan senaryosuna ve çekim platolarına kadar her şeyin 'mükemmel' olması için olağanüstü çaba harcanmış.

Bana göre adam olacak dizi, fragmanından bellidir.

(TRT'nin reyting şampiyonu dizisi 'Ege'nin Hamsisi'nin kokusunu fragmanından alıp burada duyurmuştum, hatırlayın) İşte bu nedenle 'Bir Zamanlar Çukurova'dan çok umutluyum.

Bu fragman bana 'yeni dönemin yeni fenomeninin ayak sesleri' gibi geldi.

'Bir Zamanlar Çukurova', 1970'leri anlatan bir dönem hikayesi. Son yıllarda sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ses getiren dizilerin altına imza atan TİM'S&B (Timur Savcı-Burak Sağyaşar) firmasının yapımcılığını üstlendiği dizi için o yılların Adana'sı adeta yeniden inşa edildi. Yapımı sekiz ay süren muhteşem çiftlik evinin inşasında 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz emek verdi. Ayrıca Çukurova bölgesinde adeta uçsuz bucaksız bir çekim platosu oluşturuldu.

Dizi, aşkı için öldürmek dahil her şeyi göze almış 'Yılmaz' ile sevgilisi yaşasın diye kendisini bir eve hapsedecek kadar fedakar 'Züleyha'nın hikayesini anlatıyor. Diğer tarafta ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış 'Hünkar'ın savaşı ve aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan 'Demir'in ihtirası da bu destana büyük bir derinlik katıyor.

Dizinin oyuncu kadrosu ise Samanyolu galaksisinden daha çok yıldız barındırıyor. Çekimler için aylardır Adana'yı mesken tutan yıldızlar arasında kimler yok ki... Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur... Dizinin yönetmen koltuğunda ise en sevilen dizilerin yönetmeni Faruk Teber var.

Ne yalan söyleyeyim, uzun süredir bana 'Ah bir başlasa da izlesek' dedirten bir dizi olmamıştı.

Çukurova, 'Çukur'u tahtından indirir mi dersiniz?