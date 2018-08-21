Hıncal Ağabey (Uluç), ABD'de yayınlanan televizyon programlarından örnekler vererek, 'Aslında Trump'a karşı en hafif eleştiriler bizde' diye yazmıştı cumartesi günü. Sanırım, Flash TV Ana Haber'de yapılan inanılmaz şovu görmemişti.

Daha önce de sıra dışı protest tavrıyla sık sık köşemizde ağırladığımız Flash TV'nin renkli ana haber sunucusu Gökhan Taşkın, bu kez de Türkiye'ye karşı girişilen ekonomik darbenin baş mimarı ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef almıştı. Bir kadının yüzüne Trump maskesi takıp oyun havası eşliğinde stüdyoda göbek attırmaya başladı. Aynı zamanda da elinde tuttuğu dolar destesini temsili Trump'ın kafasından aşağı atıp duruyordu.

Eskiden protesto edilen liderlerin kuklası meydanlarda yakılırdı. Ama böylesi daha ağır ve can acıtıcı olmalı.